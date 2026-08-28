Simeone confirma el problema del Atlético con Julián Álvarez: "No va a estar mañana"

El delantero argentino sigue en rebeldía y se perderá el partido ante el Sevilla tras ausentarse de todos los entrenamientos de esta semana; el técnico rojiblanco admite que su ausencia, unida a la de Sorloth, lesionado, condiciona mucho a su equipo en el Sánchez-Pizjuán

Diego Pablo Simeone compareció este viernes en la previa del duelo ante el Sevilla FC con la certeza de la gravedad de los hechos que se están produciendo en el seno de su equipo. El técnico confirmó que Julián Álvarez no estará disponible para el encuentro del Sánchez-Pizjuán. El delantero continúa sin acudir a entrenar, completamente al margen del grupo después de una semana marcada por su situación personal y su futuro, mientras el conjunto rojiblanco afronta una salida exigente con pocos efectivos en ataque.

Noticias Relacionadas El suizo, a la nevera: El Sevilla recibirá al Atlético sin Vargas ni Oso pero con varias altas

Como era de esperar, gran parte de su comparecencia estuvo marcada por la situación que atraviesa la 'Araña', ausente en los últimos tres entrenamientos y protagonista de una semana de máxima tensión por su futuro.El 'Cholo' mantuvo firme el discurso que ha venido defendiendo desde que comenzó a escalar el conflicto. El club ya fijó públicamente su postura respecto a la negociación con el FC Barcelona y Simeone, desde el apartado deportivo, volvió a alinearse con el club mostrando su disposición a ayudar al delantero si finalmente continúa en el Atlético.

Simeone espera a Julián Álvarez

La primera cuestión para el técnico era inevitable. ¿Cómo afecta desde el punto de vista deportivo todo lo que está sucediendo con Julián? Simeone dejó claro que el atacante no estará disponible para el encuentro ante el Sevilla, pero quiso separar el conflicto de su responsabilidad como entrenador."Entiendo que las preguntas van a ir la mayoría en torno a Julián. Por parte del club fueron contundentes y claros en todo lo que explicaron y en todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros, y centrarme en lo que me ocupa, que es el Sevilla".

"Evidentemente, Julián no va a estar mañana y tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos, que tiene una confianza muy alta, y tenemos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño", agregó.

Simeone no quiso entrar en el terreno institucional ni valorar la postura de las distintas partes. Su papel, insistió, es otro: esperar al futbolista y tratar de recuperarlo para la causa rojiblanca.

"Desde el momento en que vuelva a entrenar..."

Preguntado directamente por si considera uno de sus grandes retos recuperar al mejor Julián, el técnico volvió a cerrar filas en torno al delantero argentino. "Creo haber expresado mi pensamiento, no tengo mucho más que decir. Desde el momento en que vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta importante".El entrenador no ha querido alimentar el conflicto y mantiene abierta la puerta a una reconciliación.

Para Simeone, Julián continúa siendo un futbolista capital y su intención, si permanece en la plantilla, será devolverle su mejor versión. Y también cree que la situación puede cambiar. Cuando le preguntaron si considera posible revertir el escenario actual, fue tajante: "En la vida se puede revertir todo mientras haya salud".

El Atlético, sin delanteros ante el Sevilla

El problema para Simeone no se limita a Julián. Alexander Sorloth tampoco estará disponible, lo que deja al Atlético con un importante déficit de efectivos en ataque para la visita al Sánchez-Pizjuán. "La ausencia de Sorloth nos hace daño, obviamente. Es importantísimo para nosotros. En esta situación, sin Julián, repercute mucho más. El equipo trata, desde el esfuerzo colectivo, de buscar soluciones para encontrar situaciones para marcar goles y ganar. Estamos trabajando con ellos en esa consciencia de entender lo que nos sucede. Lo vamos a mejorar colectivamente".

Cuando se le preguntó qué características busca en ese delantero importante que lleva tiempo reclamando, Simeone respondió con dos nombres muy concretos: "Las de Julián Álvarez y las de Sorloth".

"Los chicos están trabajando muy bien"

Una de las dudas era si toda la polémica generada alrededor de Julián puede terminar afectando al vestuario. El técnico argentino lo negó. "Sinceramente, no. Los chicos están trabajando muy bien, sobre todo los mundialistas. El equipo hizo buenos partidos con el Málaga y el Villarreal, enfocados en hacer mañana un buen encuentro, y no veo esa situación".

En su opinión, Simeone cree que el grupo ha logrado aislarse de la controversia y mantiene la atención en lo deportivo, circunstancia especialmente importante ante un calendario que obliga al Atlético a competir lejos de casa durante varias jornadas consecutivas.

Simeone alerta del Sevilla

El segundo gran foco de la comparecencia estuvo precisamente en el rival. El conjunto rojiblanco afronta ahora una exigente salida al Sánchez-Pizjuán, dentro de una serie de tres partidos consecutivos lejos del Metropolitano que continuará después ante Athletic Club y Real Sociedad. "Vemos las características de su entrenador y del Sevilla, que ha empezado muy fuerte y estará con su gente, que animará con mucha energía. Venimos de dos partidos importantes y viene uno difícil por delante. Trabajaremos en equipo para solucionarlo".

El Sevilla llega al encuentro después de haber ganado sus dos primeros partidos y con la confianza que otorga ese arranque. El Atlético, por su parte, necesita reaccionar después de dejarse dos puntos ante el Villarreal en la segunda jornada.

El debut del 'Cuti' Romero

Simeone también habló de la situación de Cristian 'Cuti' Romero, uno de los grandes refuerzos del Atlético para esta temporada. El argentino confirmó que estará junto al equipo en Sevilla, aunque todavía necesita tiempo para alcanzar su mejor condición física. "Mañana ya nos va a acompañar. Está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible. Necesita su tiempo para llegar a su mejor forma y no aceleraremos los tiempos para exponerlo, para que él sienta que está en condiciones de rendir como debe".

Cumple 800 partidos con el Atlético

En una rueda de prensa marcada por Julián también hubo espacio para una cifra histórica. Simeone acaba de alcanzar los 800 partidos al frente del Atlético, aunque el propio técnico bromeó con que la actualidad del equipo había hecho que prácticamente nadie se acordara de la efeméride.

"Hasta se olvidaron de felicitarme por los 800 partidos, se olvidaron de mí... Llevo 25 años en un lugar que me dio la posibilidad de crecer como persona, como hombre, como profesional. Soy un agradecido al club, a la gente, a los jugadores que han pasado. Aquí tenemos a Gabi en el cuerpo técnico y me genera entusiasmo por el legado que vamos dejando. Me siento bien, feliz y con ganas de competir", finalizó.