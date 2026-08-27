Gil Marín ataca al Barcelona por Julián Álvarez: "Nos repugna la falsedad y la falta de ética"

El dirigente del Atlético de Madrid atendió a los micrófonos de Movistar después del sorteo de la fase liga de la Champions e insistió en que el argentino no será traspasado al cuadro culé. Minutos después le respondió el directivo blaugrana, Raya Yuste

El 'caso Julián Álvarez' sigue sumando capítulos y este jueves, después de que tanto Barcelona como Atlético de Madrid conociesen sus rivales para la fase liga de la Champions League, Gil Marín, CEO del cuadro colchonero, atendió a los micrófonos de Movistar. Miguel Ángel Gil Marín pidió hablar ante los micrófonos para actualizar la situación de un Julián Álvarez que este jueves tampoco acudió a entrenar por encontrarse indispuesto. Miguel Ángel Gil Marín reiteró en varias ocasiones de que Julián Álvarez no saldrá traspasado al FC Barcelona pero no cerró la puerta a un nuevo destino mientras suena con fuerza el Arsenal de Mikel Arteta.

Miguel Ángel Gil Marín con todo hacia el Barcelona

Miguel Ángel Gil Marín apuntó que Julián Álvarez no se encontraba bien y ese era el motivo de que no acudiese por segundo día consecutivo a entrenar. Además reiteró que el argentino ha estado mal asesorado: "Realmente mal porque ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, es un gran profesional, un gran futbolista. Completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy muy difícil a nivel personal y profesional".

Pero Gil Marín no se quedó ahí y al ser cuestionado por el Barcelona, el dirigente del Atlético de Madrid calificó duramente al cuadro culé: "Lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna, la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y no puede uno más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto".

Seguidamente el CEO colchonero se volvió a reiterar sobre su idea de no traspasar a Julián Álvarez y comentó el apoyo que tiene por parte del Atlético de Madrid en relación a sus decisiones: "Soy el máximo responsable de la gestión del club como el consejero delegado. Tengo el soporte y el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo a nivel de accionistas, a nivel de directores y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto. Llevo treintaitantos años en fútbol y mi palabra que es de las pocas cosas que tengo, estando yo como consejero delegado, el jugador no va ser transferido al FC Barcelona con total seguridad".

El deseo del Atlético de Madrid con Julián Álvarez

Cuando Gil Marín fue cuestionado sobre la salida que puede tener la situación de Julián Álvarez, el CEO del Atlético de Madrid puso en primer lugar su continuidad en Madrid pero después no cerró la puerta a una salida, nunca al Barcelona: "Nuestra intención, mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga prestando servicio al Atlético de Madrid. Para competir entre los grandes hace falta jugadores grandes y Julián lo es. Evidentemente si el llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid pues buscaremos alguna alternativa pero nunca, nunca, sería el FC Barcelona".

Rafa Yuste responde a Gil Marín

El sorteo de la Champions League facilitó que el Barcelona pudiese responder casi al instante a Gil Marín como CEO del Atlético de Madrid y le tocó hacerlo a Rafa Yuste. El dirigente se mostró sorprendido por las palabras de Gil Marín: "Lo que me sorprende es que conociendo a Miguel Ángel Gil, haya podido hacer estas declaraciones que me parecen totalmente, no fuera de tono, es falta a la educación, faltar al respeto y decir que desde aquí, nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro departamento deportivo, todo el club, es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimas años".

Rafa Yuste apuntó a que el Atlético de Madrid había traspasado una línea roja: "Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil Marín no las entiendo en absoluto. He de decir que desde aquí ni las comparto y que por supuesto me indigna". También añadió el respeto de los culés por el Atlético de Madrid: "Dicho esto, nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es y que realmente respetamos a todos los jugadores del mundo. Si un jugador quiere venir a un club pues por supuesto que nos ilusiona. Nada más y reiterar lo que el presidente dijo ayer en sus declaraciones".

Rafa Yuste, directivo del Barcelona

Por último, Rafa Yuste reconoció que se había cruzado con Gil Marín y que habían compartido ciertas impresiones sobre el caso de Julián: "Por supuesto que nos hemos saludado porque considero que en esta vida hay que tener los valores de la educación. Y tanto con el presidente Cerezo, tanto como la familia Gil que están aquí presente por supuesto que nos hemos cruzado unas palabras, hemos compartido sus sentimientos y yo les he dicho, lo que les he dicho ahora en cámara que estamos totalmente tranquilos que en nuestra conciencia, nunca cabe hacer las cosas fuera de lo que rigen los parámetros deportivos de un club. Por tanto ya está, no tengo nada más que decir".