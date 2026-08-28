Jenni Hermoso, nueva jugadora del Atlético de Madrid, recuerda sus inicios: "Desde pequeña empecé a jugar al fútbol"

La delantera, que firma hasta 2027, se declara "una privilegiada de poder volver a estar aquí" y afronta su tercera etapa en el Atlético con la ambición intacta. A sus 36 años, regresa al club que marcó sus inicios y donde espera vivir "una etapa muy bonita"

Jenni Hermoso es oficialmente nueva jugadora del Atlético de Madrid. La delantera firma hasta el 30 de junio de 2027, reforzando la parcela ofensiva de un equipo al que regresa por tercera vez. De esta manera, la ex de Tigres ha querido agradecer a las partes por llevar a cabo este movimiento: "Soy una privilegiada de poder volver a estar aquí", comentaba en unas declaraciones a través de los canales oficiales del club colchonero.

De esta manera, Jenni Hermoso ha recordado sus inicios en el Atlético de Madrid, destacando la figura de su abuelo: "Fue el único que tuvo el gen de futbolista y de ahí me vino esta inspiración por el Atleti. A los 12 comencé en la escuela del Atlético". Con ello, la futbolista, a sus 36 años de edad, regresa con más experiencia a España, tras sus etapas anteriormente en el Pachuca y Tigres.

Jenni Hermoso: "Puede ser una etapa muy bonita"

En este sentido, Jenni Hermoso ha explicado sus sensaciones tras hacerse oficial su fichaje por el Atlético de Madrid: "Es volver a casa, a mi ciudad, mi equipo de siempre, donde comenzó todo. Puede ser una etapa muy bonita. Gracias a la base de aquí, formó la jugadora que soy. Por suerte soy una privilegiado de poder volver a estar aquí. Desde pequeña empecé a jugar al fútbol", comentaba que la jugadora colchonera.

La nueva delantera del Atlético de Madrid recordó la figura de su abuelo, Antonio Fuentes: "Mi abuelo fue portero del Atlético, fue el que único que tuvo el gen futbolista y de ahí me vino esta inspiración por el Atleti. Jugábamos por diversión hasta que me di cuenta que quería ser una futbolista profesional, porque tenía buenos ejemplos, como Nervi, que era la jugadora del primer equipo que seguía siempre y era mi ídola".

Jenni Hermoso confiesa "uno de los mayores logros de su carrera"

Por otro lado, Jenni Hermoso habló del ascenso a Superliga: "Tuve la suerte de marcar ese gol que nos dio el ascenso. Siempre lo recuerdo como uno de los mayores logros de mi carrera, porque tenía catorce o quince años cuando viví ese momento y lo estaba haciendo con el equipo de mi infancia, de mi vida, de mi base como futbolista. Hacerlo con el Atleti como una futbolista profesional fue uno de los momentos más bonitos".

La jugadora del Atlético de Madrid, que dijo adiós a Tigres, dejó claro cuáles son sus objetivos en su nueva etapa en el Atlético de Madrid: "A nivel colectivo, yo lo único que quiero es que el Atleti vuelva a ese lugar de donde no debió salir nunca, a ser ese equipo que merece estar entre los mejores, volver a jugar Champions, disfrutar del fútbol, crear un juego muy bonito…"

Jenni Hermoso: "Vengo a aportar toda mi experiencia"

Jenni Hermoso aprovechó para comentar sus expectativas valorar el mercado de fichajes del Atlético de Madrid, que soñaba con su regreso: "Hay un equipo muy joven, vengo a aportar toda mi experiencia y todo lo que pueda. Quiero seguir aprendiendo, no voy a querer deja de hacerlo nunca y poder vivir momentos muy bonitos con el club, pudiéndonos meter en Champions y poder conseguir todo lo posible".

La exjugador del Barcelona apuntó que está "aquí para seguir sumando, creciendo, siento este club en mi corazón, es mi casa, y quiero dar muchas alegrías a la afición. Sigamos apoyando a las chicas, sigamos intentando que el equipo femenino avance y consigamos muchos títulos. Siempre pienso que he tenido la suerte de poder elegir donde estar. Hoy me siento muy orgullosa y una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero".