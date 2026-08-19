Diego Rivas, secretario general de AFE, avisa a LaLiga, FIFA y UEFA: "No vale todo"

El secretario general de AFE repasa en ESTADIO Deportivo el arranque de LaLiga 2026/27, la saturación del calendario, las 72 horas de descanso y el bloqueo de los convenios masculino y femenino

LaLiga 2026/27 echó a andar el 15 de agosto con cuatro partidos de la jornada inaugural aplazados por el Mundial y el Celta - Osasuna suspendido por los problemas del césped de Balaídos. La Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, había pedido comenzar una semana más tarde, el 22 y 23, para proteger el descanso de los futbolistas y la igualdad entre los equipos tras el Mundial 2026.

En ese escenario, Diego Rivas atiende a ESTADIO Deportivo para explicar la posición del sindicato. El secretario general de AFE aborda el pulso por el calendario, las 72 horas de descanso mínimo entre partidos y las negociaciones colectivas pendientes en el fútbol profesional masculino y la Liga F.

La conversación resume un conflicto que va más allá de una fecha concreta. AFE reclama que los futbolistas tengan más voz en un calendario cada vez más condicionado por el fútbol de selecciones, las competiciones internacionales, las televisiones y unas negociaciones colectivas todavía pendientes.

Diego Rivas y el inicio de LaLiga: "No estábamos nada de acuerdo"

- LaLiga defendía comenzar el fin de semana del 15 y 16 de agosto, mientras que AFE pedía retrasar el inicio hasta el 22 y 23 tras un Mundial que terminó el 19 de julio. La solución dejó cuatro encuentros de la primera jornada para otras fechas. ¿Cómo valora la AFE un comienzo tan atípico?

- Nosotros ya hicimos nuestra evaluación y no estábamos nada de acuerdo con este inicio de Liga. Lo que pretendíamos era empezar el día 23, aparte de por el descanso de los jugadores, por una cuestión de igualdad: que todos los equipos comenzaran en la misma fecha y tuvieran las mismas oportunidades, independientemente de los futbolistas que hubieran disputado el Mundial.

Es algo, sobre todo, de protección de la salud y de conseguir que todos empezaran con las mismas garantías y en las mismas condiciones.

- Roberto Jiménez, responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga, defendió que este inicio no alteraba la igualdad competitiva. ¿Qué entiende AFE por igualdad en este caso?

- Son maneras distintas de ver las cosas. Es lo que tiene el fútbol, que caben todas las opiniones, aunque no todas las opiniones son válidas. Nosotros lo vemos desde otro prisma.

Para AFE, la igualdad es que todos los equipos empiecen en la misma fecha, que dispongan de las mismas oportunidades de descanso y que puedan contar con todos sus futbolistas, independientemente de que hayan jugado el Mundial o no.

AFE, el Celta - Osasuna y las 72 horas de descanso

- A los cuatro aplazamientos se unió el Celta - Osasuna por el estado del terreno de juego de Balaídos. El Rayo Vallecano, por su parte, tiene que buscar una alternativa a Vallecas para recibir al Alavés. ¿Qué papel desempeña AFE cuando un cambio de sede o de fecha altera la planificación de los futbolistas?

- En el Celta - Osasuna insistimos especialmente en la protección de la salud. Los jugadores de Primera y Segunda división están bastante protegidos gracias al convenio colectivo que negociamos, pero ahora queremos profundizar en ese aspecto porque cada vez hay más competiciones, se disputan más partidos y los períodos de descanso son menores.

Lo del campo fue una circunstancia sobrevenida y nosotros teníamos la obligación de defender la salud de los futbolistas. Después se abrió otra problemática: saber dónde encajar ese partido. Hemos estado en contacto con los clubes y los jugadores, y hemos intentado mediar con LaLiga para que, al fijarlo, dispongan de suficientes días de descanso y no acumulen demasiados encuentros consecutivos en este principio de temporada.

- Una medida que se lleva tiempo reclamando es un mínimo de 72 horas entre encuentros. ¿Por qué considera AFE que esa medida debe incorporarse al calendario?

- Es una recomendación de FIFPRO en la que queremos insistir. Lo que pretendemos es proteger la salud de los jugadores, porque cada vez tienen más partidos y menos tiempo para descansar.

Segunda división, televisión y descanso: "Hay que escuchar al jugador"

- AFE también solicitó que Primera y Segunda división concluyeran su fase regular simultáneamente. Sin embargo, Primera terminará el 30 de mayo y Segunda lo hará el 6 de junio, antes de los 'play-offs'. ¿Qué pretendía conseguir el sindicato con su propuesta?

- Es una petición que nos hicieron los jugadores de Segunda y que conseguimos hace unos años, aunque después tuvimos que alargar la competición durante la pandemia porque había más jornadas.

Los compañeros de Segunda quieren terminar la Liga regular en la misma fecha que Primera división. Creíamos que había espacio suficiente en junio para que las televisiones dispusieran de los cuatro partidos de los 'play-offs'. Entendemos el negocio, pero para nosotros no todo es negocio.

Diego Rivas pone el foco en FIFA, UEFA y LaLiga: "No vale todo"

- El número de partidos aumenta, pero la duración de la temporada apenas cambia. ¿Qué reclama AFE a los organismos que amplían o crean competiciones?

- Cada vez hay más partidos y el tiempo de la temporada sigue siendo el mismo. Nosotros insistimos en que debe existir una planificación y en que todas las instituciones, ya sean FIFA, UEFA o LaLiga, consulten al principal protagonista de este deporte cada vez que modifiquen o creen una competición.

No vale todo. No vale crear nuevas competiciones sin contar con los futbolistas ni modificar las que ya existen aumentando el número de partidos sin escucharles. Desde AFE pedimos que se tenga más en cuenta la voz del jugador, porque es el protagonista de este deporte.

El calendario de LaLiga y un sorteo con cada vez más condicionantes

- La confección del calendario incorpora cada temporada más restricciones. ¿Cómo interpreta Diego Rivas un sorteo cada vez menos abierto?

- Cada vez se van introduciendo más condicionantes. Hay equipos que están remodelando sus estadios y fechas en las que, por seguridad, no se puede jugar en determinadas zonas.

Nos gustaría más un sorteo natural, pero entendemos las circunstancias. Hay situaciones en las que no solo se intenta proteger a los futbolistas, sino también garantizar la seguridad de las personas que acuden a los estadios.

Por ejemplo, durante la Feria de Abril no se puede jugar un derbi en Sevilla. Ese tipo de condicionantes se introduce en el sistema y hace que el calendario sorprenda cada vez menos.

Futbolistas ON y el convenio con LaLiga: "La ley está para cumplirla"

- Futbolistas ON obtuvo algo más del 6 % de los votos en las elecciones para la negociación del convenio colectivo masculino, por debajo del 10 % que exige la ley. LaLiga planteó que estuviera presente en las reuniones, aunque sin derecho a voto, y AFE se opuso. ¿Por qué rechaza el sindicato esa fórmula?

- Nosotros miramos por los compañeros. Llevamos mucho tiempo visitándolos, estamos al lado de los futbolistas de Primera, Segunda y otras categorías, y nos trasladan sus demandas.

Lo único que hicimos fue decir que la ley está para cumplirla. Si exige un 10 % para poder negociar un convenio, eso es lo que marca y hay que respetarlo. No podemos hacer interpretaciones distintas o modificar la ley según apetezca o convenga en un momento determinado.

Lamentablemente, esto está judicializado y tenemos que esperar a que un juez tome una decisión. Lo único que está provocando es que perdamos tiempo y que no podamos sentarnos a negociar el nuevo convenio colectivo.

AFE, FUTPRO y Liga F: una negociación pendiente de los tribunales

- AFE quiere incorporar al nuevo convenio de Liga F un descanso mínimo de 72 horas, una pretemporada de tres o cuatro semanas y un protocolo de maternidad. El sindicato impulsó nuevas votaciones para conformar la representación de las jugadoras, mientras FUTPRO, Futbolistas ON y Comisiones Obreras defendían otra fórmula. ¿Qué camino plantea AFE para desbloquear la negociación?

- Era una situación que no entendíamos. FUTPRO, Liga F y Comisiones Obreras sostenían que había que negociar el convenio manteniendo la representación de unas elecciones celebradas dos o tres años antes. Para nosotros no tenía sentido conformar la mesa con aquellas votaciones cuando muchas futbolistas ya no estaban en Liga F o habían cambiado de equipo.

Había que celebrar una nueva votación. Nosotros iniciamos ese proceso, acudimos a muchas mesas, votaron muchas compañeras y AFE recibió un apoyo mayoritario. Ahora sucede algo parecido a lo que ocurre con el convenio masculino: hay una representación en la mesa negociadora, en la que están AFE y FUTPRO, y esperamos que un juez determine que esas elecciones son válidas y que la composición es correcta.

- Con la temporada ya iniciada y las mejoras laborales todavía sin negociar, ¿en qué punto se encuentran los dos convenios?

- Estamos esperando las resoluciones judiciales para iniciar ambos procesos de negociación e intentar proteger la salud de los compañeros y de las compañeras.

La frustración de Diego Rivas por el bloqueo: "Tenemos la conciencia muy tranquila"

- Los procedimientos judiciales pueden prolongarse mientras avanzan LaLiga y Liga F. ¿Cómo se vive dentro de AFE una espera que afecta a asuntos tan importantes para los futbolistas?

- Con un poco de tristeza. Haces tu trabajo durante los cuatro años que dura el convenio masculino y los dos que ha durado el femenino. Visitas continuamente los vestuarios de Primera, Segunda, Liga F… tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Estás cerca de todos y recibes el respaldo mayoritario en ambos convenios.

Ves que otros sindicatos no hacen ese trabajo y te sientes frustrado. Por decisiones de otros sindicatos, está todo paralizado y pendiente de negociar, con la sensación -en mi opinión- de que la idea es ralentizarlo y esperar a que algo salga mal.

Pero tenemos la conciencia muy tranquila. Todo lo que hacemos lo hacemos dentro de la legalidad y de lo que marca la ley. Si la ley fija un 10 % y no se alcanza, no se puede ocupar ese asiento.