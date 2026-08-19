El Rayo vuelve a mirar hacia Burgos para recibir al Racing lejos de Vallecas

El club franjirrojo descarta pagar otro canon por Butarque y maneja El Plantío para la cuarta jornada, mientras LaLiga desestima el último recurso para el Rayo-Alavés de este jueves

El Rayo Vallecano apunta nuevamente hacia Burgos. El encuentro contra el Racing, fijado oficialmente para el sábado 5 de septiembre a las 18.30 horas, podría disputarse en El Plantío, según informa Radio Marca.

La entidad franjirroja no quiere abonar al Leganés un segundo canon por utilizar Butarque, escenario del partido de este jueves ante el Alavés. LaLiga ha rechazado la petición de aplazamiento presentada por el Rayo.

Rayo Vallecano y Racing miran a El Plantío para la cuarta jornada de LaLiga

El estadio del Burgos vuelve a aparecer como la alternativa más probable ante la imposibilidad de garantizar el regreso del Rayo a Vallecas. La operación todavía debe cerrarse entre los clubes y recibir el visto bueno correspondiente, pero El Plantío gana fuerza para acoger el segundo encuentro franjirrojo como local de la temporada.

El Rayo ya había inscrito El Plantío como estadio alternativo antes del comienzo del campeonato. La buena relación entre las directivas de Raúl Martín Presa y el Burgos facilitó un principio de acuerdo, aunque finalmente el encuentro contra el Alavés fue trasladado a Butarque.

La disponibilidad del recinto burgalés favorece ahora la operación. El Burgos jugará como visitante frente al Real Oviedo durante esa cuarta jornada de Segunda división, por lo que su calendario no debería provocar una coincidencia de partidos en El Plantío.

El estadio dispone de algo más de 12.000 localidades y se encuentra a unos 243 kilómetros de Vallecas. La distancia representa un problema evidente para la afición rayista, mientras que el desplazamiento desde Santander resultaría más favorable para los seguidores del Racing.

El Rayo se niega a pagar otro canon al Leganés por utilizar Butarque

La alternativa de Butarque había permitido al Rayo permanecer en la Comunidad de Madrid para su primer partido como local. El Leganés aceptó ceder sus instalaciones para el encuentro contra el Alavés, pero el acuerdo estaba limitado inicialmente a esa cita.

El comunicado oficial del Leganés establecía que la utilización del recinto dependía del cumplimiento de unas garantías mínimas destinadas a proteger los intereses del club pepinero y de sus aficionados.

La operación también supone un coste económico para el Rayo. La Comunidad de Madrid no asumirá el alquiler de Butarque, pese a ser la propietaria del Estadio de Vallecas y haber suspendido cautelarmente la concesión administrativa del recinto.

LaLiga rechaza aplazar el Rayo-Alavés y mantiene el partido en Butarque

Antes de asumir definitivamente el traslado a Leganés, el Rayo solicitó a LaLiga el aplazamiento del encuentro ante el Alavés. El club consideraba que la imposibilidad de utilizar Vallecas le provocaba un grave perjuicio deportivo, económico y social.

La petición llegó después de que la Comunidad de Madrid rechazara levantar la suspensión cautelar que pesa sobre el estadio. El Rayo había presentado nueva documentación y defendía que el recinto reunía las condiciones necesarias, pero los técnicos autonómicos no autorizaron su reapertura.

LaLiga desestimó el aplazamiento debido a la cercanía del partido y a la existencia de un campo alternativo disponible. Por tanto, el duelo contra el Alavés se disputará este jueves 20 de agosto, a las 21.00 horas, en Butarque.

Beñat San José ha reconocido el malestar existente dentro de la plantilla por no poder jugar en su estadio. El entrenador, no obstante, ha tratado de separar el conflicto institucional de la preparación deportiva y ha agradecido al Leganés su disposición para ofrecer una solución de urgencia.

La Comunidad de Madrid mantiene cerrado Vallecas por seguridad y salubridad

El origen del problema está en la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid a finales de julio. Una auditoría detectó graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento, lo que llevó a la Administración autonómica a suspender cautelarmente la concesión del estadio.

Los informes señalaron problemas en los sistemas contra incendios, instalaciones eléctricas, documentación obligatoria y determinados espacios sanitarios. La Comunidad recuperó temporalmente el control del recinto para ejecutar actuaciones consideradas urgentes.

La duración de los trabajos continúa siendo incierta. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, situó inicialmente el plazo entre dos y seis meses, aunque la evolución de las obras determinará cuándo puede regresar el fútbol profesional.

El Rayo insiste en que ha entregado la documentación requerida y considera injustificada la negativa a abrir el estadio. La Comunidad, por su parte, mantiene que no autorizará el regreso hasta que los informes técnicos garanticen que jugadores y aficionados no estarán expuestos a ningún riesgo.

El Plantío acerca al Racing y prolonga el exilio de la afición rayista

El posible traslado altera de manera considerable las condiciones deportivas del Rayo - Racing. El conjunto vallecano figurará como local, pero jugará a más de dos horas de su barrio y en un estadio potencialmente más accesible para los aficionados cántabros.

La afición organizada del Rayo ya anunció que no acudirá a Butarque ni a ningún otro recinto mientras el equipo no pueda regresar a Vallecas. La Federación de Peñas y la Plataforma ADRV también han solicitado información clara sobre la duración del traslado y el reembolso proporcional de los abonos.

El exilio amenaza con dejar a Beñat San José sin el respaldo habitual de la grada en el inicio de LaLiga. Vallecas constituye uno de los principales activos competitivos del equipo y su ausencia modifica el ambiente de unos partidos en los que el Rayo debería ejercer como anfitrión.

Para el Racing, recién regresado a Primera división, El Plantío supondría un desplazamiento más cómodo que el viaje hasta Madrid. El encuentro podría contar, incluso, con una presencia importante de seguidores verdiblancos si se confirma finalmente la sede burgalesa.