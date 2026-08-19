Beñat San José explica el lío de Vallecas: "Nos han dicho que todo está en regla, pero no podemos jugar"

Beñat San José ha declarado ante los medios en la previa del partido contra el Alavés y ha repasado la actualidad del Rayo, desde el problema de Vallecas y el apoyo de la afición hasta los próximos fichajes y el caso de Raúl de Tomás

Beñat San José afronta su primer partido como local al frente del Rayo Vallecano lejos de Vallecas. El conjunto franjirrojo recibirá al Deportivo Alavés en Butarque después de que la Comunidad de Madrid mantuviera la suspensión que impide utilizar el estadio vallecano, una situación que el técnico vasco reconoce que ha generado frustración dentro del vestuario.

“Estamos muy fastidiados y frustrados. Además del fastidio, tenemos muchas ganas de ganar. Veo muy bien a los jugadores, muy concentrados”, explicó San José en la rueda de prensa previa al encuentro. El entrenador quiere que el contexto no desvíe el foco del equipo: “Esas ganas de ganar, de competir, de dar una alegría a nuestra afición, aunque sea fuera de Vallecas, son mucho más”.

El Rayo mantuvo hasta el último momento la esperanza de poder disputar el encuentro en su estadio. Según explicó San José, el club le había trasladado que toda la documentación estaba preparada y que se habían cumplido los requisitos solicitados, aunque finalmente no recibió la autorización necesaria. “Hasta el último momento teníamos la esperanza de poder jugar en Vallecas”, afirmó. El técnico añadió que la comunicación definitiva llegó durante la mañana y agradeció al Leganés la posibilidad de utilizar Butarque.

San José entiende el enfado de la afición

La situación también ha generado malestar entre los seguidores rayistas, que deberán desplazarse hasta Leganés para asistir al encuentro. San José quiso ponerse en su lugar y dejó claro que comprende cualquier reacción. “Si tienen alguna opinión o alguna acción que ellos quieran establecer, de acudir o no acudir, pues tienen todo su derecho a expresar su opinión”, señaló. Al mismo tiempo, lanzó un deseo: “Ojalá llenen los aficionados de Vallecas el campo de Leganés”.

El entrenador recordó además el apoyo recibido en el estreno liguero en Sevilla: “El otro día también en Sevilla vinieron a animarnos y sí, nos ayudó mucho”. Sobre las condiciones de Vallecas, San José evitó entrar a valorar si el estadio es seguro o no, aunque explicó que el club le ha trasladado que las revisiones se han realizado. “A mí desde el club me han dicho que ya están todas las revisiones y todos los comunicados bien para poder jugar”, apuntó.

El lateral izquierdo, una prioridad en el mercado

En el plano deportivo, el técnico también confirmó que el Rayo continúa buscando refuerzos, especialmente para el lateral izquierdo. “Considero que en breve llegarán refuerzos, sobre todo en esa posición”, aseguró.

San José defendió el trabajo de la dirección deportiva y explicó que la ausencia de incorporaciones hasta ahora responde a la búsqueda de perfiles concretos: “Si todavía no han llegado los refuerzos (...) es porque realmente estamos esperando a los perfiles que creemos que nos van a ayudar, que nos van a mejorar y nos van a hacer progresar”. La puerta tampoco está cerrada para reforzar el ataque, aunque no es una prioridad inmediata. El entrenador reconoció que estarán atentos a oportunidades de mercado que puedan elevar el nivel de la plantilla.

Primera valoración sobre Raúl de Tomás

Uno de los asuntos más esperados de la comparecencia era la situación de Raúl de Tomás, sobre la que San José se pronunció por primera vez. El delantero continúa en una situación pendiente de resolver con el club. “El club y el jugador hablando y negociando. Y yo lo único que deseo es que puedan resolverlo cuanto antes por el bien del jugador y del club”, explicó el técnico, que quiso mostrar respeto hacia el futbolista: “Es un jugador con una carrera muy importante y todos los respetos hacia él”.

San José también valoró el peligro del Alavés y destacó a Mariano, autor de una actuación destacada en el arranque de temporada. “Tiene esa explosividad, ese físico y también esa calidad”, señaló sobre el delantero. Pese a tener que abandonar Vallecas temporalmente, el entrenador no quiere modificar la identidad de su equipo. “No cambia nada. Porque encima nosotros tenemos un estilo muy definido. Sea en casa, sea de visitante”, sentenció. El Rayo buscará así convertir la frustración por el escenario en un estímulo para estrenarse ante su afición como local con una victoria, aunque sea a varios kilómetros de Vallecas.