Beñat San José elogia a Íñigo Pérez

Beñat San José reivindica la herencia de Iñigo Pérez y Andoni Iraola, fija la permanencia como objetivo principal, pero avisa de que los resultados no serán lo único importante: también quiere mantener la identidad y la forma de competir del conjunto franjirrojo

El Rayo Vallecano afronta una nueva etapa con Beñat San José al frente y el técnico vasco tiene claro que no quiere romper con la identidad que ha marcado al conjunto franjirrojo en los últimos años. Tras siete jornadas de LaLiga, el equipo suma ocho puntos y ocupa una posición en mitad de la tabla, pero el entrenador insiste en mirar más allá de los resultados: la forma de competir también será importante.

San José, que llegó este verano procedente del Eibar para estrenarse en el banquillo del Rayo, participó este domingo en el Skechers Football Lab celebrado en Los Ángeles de San Rafael, donde repasó sus primeros meses al frente del conjunto madrileño y habló de los objetivos que se ha marcado para la temporada.

El legado de Iñigo Pérez, presente

Uno de los nombres propios de su intervención fue Iñigo Pérez, su antecesor en el banquillo rayista. San José quiso reivindicar el trabajo realizado por el técnico navarro y destacó la importancia de la herencia recibida. "Iñigo Pérez hizo un trabajo espectacular, es un gran entrenador y una gran persona y ha dejado un legado muy importante. Una base que tengo que aprovecharla y que viene también de Andoni Iraola", explicó.

El entrenador vasco considera que buena parte de las señas de identidad del Rayo ya estaban asentadas cuando asumió el cargo. Su misión, por tanto, no pasa por empezar desde cero, sino por incorporar sus propias ideas sobre una estructura que los futbolistas conocen bien. "Lo siento muy propio y hay una gran parte del juego del equipo que los jugadores se sienten muy naturales y otra que como entrenador vamos puliendo", señaló.

Permanecer en Primera sin renunciar al estilo

Con dos victorias, dos empates y tres derrotas en las siete primeras jornadas, el Rayo se mantiene en una zona intermedia de la clasificación. Un escenario que San José afronta con tranquilidad y sin perder de vista cuál es la prioridad. "Seguir en Primera es clave pero el cómo cumplirlo es muy importante", afirmó el técnico, que no quiere reducir la temporada a una simple cuestión de puntos.

Para San José, la permanencia continúa siendo el objetivo principal, aunque el recorrido hasta conseguirla también tendrá peso. El entrenador quiere que el equipo conserve la personalidad que le ha acompañado durante las últimas temporadas y que le ha permitido competir en escenarios de máxima exigencia.

Un Rayo que quiere mirar hacia arriba

El técnico también puso en valor lo conseguido recientemente por el club, aunque pidió perspectiva. La final de la Liga Conferencia y la histórica temporada anterior forman parte de la historia del Rayo, pero no pueden convertirse en una obligación permanente. "Llegar a la final de la Liga Conferencia o que la pasada fuera la mejor temporada de la historia del club es algo único pero se ha producido una vez en la historia", recordó.

San José, además, no entiende su llegada al Rayo como una fuente de presión. Todo lo contrario. "Es un privilegio ser entrenador del Rayo Vallecano", aseguró. Con esa filosofía afronta el nuevo proyecto: mantener la identidad, aprovechar el camino marcado por sus predecesores y, si los resultados acompañan, intentar que el equipo termine la temporada mirando hacia posiciones más ambiciosas.