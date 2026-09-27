Audero cae con Indonesia y enciende las alarmas en el Rayo

El Rayo Vallecano vuelve a tener problemas bajo palos. Emil Audero, que se había hecho con la titularidad tras llegar al club en el último día del mercado, se ha lesionado durante la concentración con Indonesia y su presencia ante Malasia está en el aire

El ‘virus FIFA’ vuelve a golpear al Rayo Vallecano. Emil Audero, que había ganado la titularidad bajo las órdenes de Beñat San José, se ha lesionado durante la concentración con Indonesia y es duda para el próximo encuentro ante Malasia. La selección asiática todavía evalúa el alcance del problema físico.

La portería vuelve a convertirse en un quebradero de cabeza para el conjunto franjirrojo. Audero llegó al Rayo en los últimos días del mercado para cubrir el vacío provocado por la lesión de Augusto Batalla y, después de competir con Dani Cárdenas, terminó haciéndose con el puesto. El guardameta indonesio debutó con el Rayo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y posteriormente mantuvo la titularidad. De hecho, disputó también los encuentros posteriores, consolidándose como la primera opción de Beñat bajo palos.

Una lesión sin diagnóstico todavía

Indonesia derrotó a Singapur por 2-0 en la primera jornada de la Copa FIFA ASEAN 2026, pero Audero tuvo que ver el encuentro desde el banquillo. John Herdman apostó por Maarten Paes para ocupar la portería y, después del partido, confirmó que el futbolista del Rayo arrastraba un problema físico.

"En cuanto a la lesión, todavía estamos evaluando a Emil Audero", explicó el seleccionador. Herdman no ofreció detalles sobre la zona afectada ni estableció un periodo de recuperación. La incógnita llega precisamente antes del siguiente compromiso de Indonesia. La selección se enfrentará a Malasia este lunes 28 de septiembre y, si Audero no está recuperado, Paes apunta a repetir bajo palos.

Llegó para cubrir la baja de Batalla

El problema adquiere una dimensión especial para el Rayo por el contexto de su portería. Augusto Batalla sufrió una fractura de tibia en el primer partido de Liga ante el Alavés y tuvo que pasar por el quirófano, lo que le mantendrá fuera durante buena parte de la temporada.

Hasta entonces, Dani Cárdenas había asumido la responsabilidad bajo palos, pero el club decidió acudir al mercado en busca de una alternativa. En el último día de fichajes incorporó a Audero, cedido por el Como hasta final de temporada. El internacional indonesio llegaba con experiencia en el fútbol italiano y con el objetivo de competir por la titularidad.

La oportunidad no tardó en llegar. Tras quedarse en el banquillo frente al Racing de Santander, Audero debutó contra el Real Madrid y desde entonces pasó a ocupar el puesto de titular. También participó en los siguientes compromisos ligueros, dejando atrás su condición inicial de alternativa a Cárdenas.