Respuesta contundente del Rayo Vallecano a la sanción de Jorge de Frutos y Fran Pérez: "Nos ha chocado"

Beñat San José, técnico del Rayo Vallecano cargó por la decisión que tomó el Comité de Disciplina con Jorge de Frutos y Fran Pérez, que se perderán la visita al Bernabéu para medirse al Real Madrid, además de la siguiente jornada de LaLiga EA Sports, ante el Espanyol

El Rayo Vallecano afronta la visita al Real Madrid en el Bernabéu de este sábado. El conjunto de Beñat San José llega a la quinta jornada de LaLiga EA Sports tras lograr su primera victoria de la temporada, que fue ante el Racing de Santander en Butarque. Tras ello, el equipo franjirrojo se medirá a los de José Mourinho sin las importantes bajas de Jorge de Frutos y Fran Pérez, que han sido sancionados con dos partidos.

Ambos futbolistas del Rayo Vallecano vieron tarjeta roja en el choque del pasado fin de semana, ante el Racing de Santander, por lo que se perderán los siguientes dos partidos de LaLiga EA Sports. Por ello, Beñat San José, técnico del conjunto franjirrojo, criticó en rueda de prensa la decisión tomada por el Comité de Disciplina, ya que se queda sin dos jugadores claves en su esquema, como son Jorge de Frutos y Fran Pérez.

Las sanciones de Jorge de Frutos y Fran Pérez

Por un lado, Jorge de Frutos fue expulsado en el minuto 89 del encuentro contra el Racing de Santander. El delantero vio la tarjeta roja en un momento en el que ya se encontraba fuera del terreno de juego, ya que fue sustituido compases antes. Tras ello, el Comité de Disciplina ha explicado el motivo: "protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD. (Art. 127)".

Por otro lado, Fran Pérez recibió la tarjeta roja por un codazo a Salinas, jugador del Racing de Santander. Tras ello, Quintero González, colegiado del encuentro en Butarque, no se pensó dos veces la expulsión del atacante del Rayo Vallecano y le indicó el camino a vestuarios: "Expulsión directa durante el partido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Art. 121.1)".

Beñat San José: "A un jugador quitarle dos partidos es muchísimo"

De esta manera, Beñat San José, en la previa del encuentro ante el Real Madrid, se pronunció la sanción a Jorge de Frutos y Fran Pérez: "Para no haber un insulto de Jorge de Frutos, me parece demasiado dos partidos. En una de las mejores ligas del mundo, a un jugador quitarle dos partidos es muchísimo. Yo creo que el CTA trabaja muy bien y están preparados, pero han tomado una decisión que nos ha chocado".

Por ello, el técnico del Rayo Vallecano reconoció los problemas en la lista para visitar al Real Madrid: "Estamos en cuadro para formar la convocatoria. Tenemos una nueva lesión. Randy Nteka se lesionó entrenando, tuvo una molestia muscular. Los sancionados, Jorge de Frutos y Fran Pérez, en la misma posición hacen muchísimo daño al equipo. Sumamos los lesionados que teníamos anteriormente".

Además, Beñat San José añadió que "Iván Balliu sufrió una entrada muy fuerte ante el Racing y tiene el tobillo maltrecho, pero es un jugador muy bravo y está haciendo todo para llegar. Algunos de los nuevos jugadores sí están en condiciones para pensar si pueden iniciar o no, pero hay otros que no están condicionalmente para empezar".

Plan alternativo de Beñat San José sin Jorge de Frutos ni Fran Pérez

En este sentido, Beñar San José tendrá que planear opciones de urgencias para la visita al Real Madrid en el Bernabéu. Una de ellas sería la de apostar por el doble lateral en banda derecha, ante las irrupciones en banda de Vinicius, además de un ofensivo Marc Cucurella. El Rayo Vallecano podría partir en el feudo merengue con Balliu y Ratiu, aunque cuenta también con la alternativa de Tsitaishvilli.

El que parece seguro que será titular en el Bernabéu es Sergio Camello, que viene de firmar un doblete ante el Racing de Santander. El delantero viene de marcar cinco tantos en sus primeros cuatro partidos de la temporada con el Rayo Vallecano, siendo un gran arranque de campaña en LaLiga EA Sports. Por ello, el ex del Mirandés apunta a salir de inicio contra el Real Madrid, que viene de ganar al Inter, junto con Álvaro García.