José Alberto, muy claro tras la derrota del Racing de Santander: "Me siento claramente perjudicado"

El técnico del Racing de Santander cargó contra las decisiones arbitrales del encuentro ante el Rayo Vallecano: "No sé si era balonmano o lo que estábamos jugando hoy y se pitan pasivos por los pases que acumulamos"

El Racing de Santander cayó derrotado en su visita al Rayo Vallecano. Tras ello, José Alberto López compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el encuentro que ha tenido lugar en Butarque. En este sentido, el técnico ha sido especialmente crítico con Quintero González, colegiado del choque, que ha anulado el tanto de Zabiri en el minuto 79, que podría haber supuesto el empate en el marcador.

José Alberto López: "Debemos mejor, sobre todo a nivel defensivo como bloque"

De esta manera, José Alberto López ha hecho una valoración del partido ante el Rayo Vallecano: "Ha sido de muchas emociones, muy competido, con muchos momentos para los dos equipos. Debemos de saber jugar mucho mejor este tipo de partidos, porque marcar dos goles fuera de casa es muy complicado. Debemos mejorar, sobre todo a nivel defensivo como bloque, para ser mucho más sólidos, mucho más compactos".

Además, el técnico del Racing de Santander ha explicado que "el inicio de la segunda parte no ha sido el mejor. Hoy hay muchas situaciones que vosotros, desde fuera, me imagino que las habréis visto muchísimo mejor que yo, porque tenéis una pantalla para verlas. Y bueno, es triste que hoy nos vayamos de vacío, cuando creo que el equipo por lo menos ha merecido puntuar en el día de hoy".

José Alberto López: "Hoy se nos escapa un partido que se nos había puesto muy favorable"

Sobre lo que le faltó al equipo, José Alberto López explica que "siempre hay otro equipo que te propone también una presión asfixiante por momentos, pero nos ha costado salir y juntar más jugadores, tener un poquito más el balón. Por momentos nos hemos quedado muy largos, tanto a nivel ofensivo como defensivo, pero, ya digo, son situaciones que comprendo completamente por la falta de rodaje que tenemos".

Además, el técnico del Racing de Santande valoró el hecho de jugar contra el Rayo en Butarque: "Me he sentido desubicado porque es muy raro jugar contra el Rayo Vallecano en Butarque. Cada vez que he venido aquí he jugado contra el Leganés y el fútbol es de los aficionados y el fútbol es para la gente, nosotros jugamos para la gente. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias que LaLiga nos pone".

José Alberto deja claro que "nos hubiese gustado brindarles una victoria. Creo que hemos estado cerca de haber conseguido puntos, pero tenemos que seguir mejorando como equipo y aprender de los errores que hemos tenido hoy". Sobre la explicación del colegiado al gol anulado, el técnico del Racing de Santander afirma que "no, no ha querido. No ha querido darme ningún tipo de explicación. No ha querido".

José Alberto y la polémica del partido: "Nunca sabemos cuándo el VAR interviene, cuándo no"

José Alberto analizó la polémica del partido, como el gol anulado a Zabiri: "Mi jugador no toca a Dani Cárdenas en ningún momento. Esto es fútbol. Hay un contacto con el jugador del Rayo, pero esto es fútbol, no es baloncesto. Entiendo que mantienen y deciden mantener el criterio arbitral. Siempre estamos con estas polémicas, nunca sabemos cuándo el VAR interviene, cuándo no interviene".

Además, el técnico del Racing, tras la derrota ante el Rayo, afirma que no sabe "si era balonmano o lo que estábamos jugando hoy y se pitan pasivos por los pases que acumulamos. Me voy muy disgustado porque me siento claramente perjudicado. Y los goles encajados tenemos que mejorar como bloque, está clarísimo. Hay desajustes por falta de rodaje, por falta de acoplamiento en situaciones y tenemos que seguir mejorando".

Por último, José Alberto, que vio el estreno goleador de Pablo García, sentenció: "No podemos adelantarnos dos veces en el día de hoy, fuera de casa y encajar tres goles cuando tenemos dos ventajas. Esos automatismos defensivos que el equipo tiene que tener los asumo porque hay jugadores nuevos, hay jugadores que necesitan rodaje, hay jugadores que necesitan conocer mejor la idea y son peajes que uno tiene que pagar".