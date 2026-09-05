Rayo Vallecano 3-2 Racing de Santander: Camello remonta y firma la primera victoria de Beñat San José

El delantero del conjunto de Beñat San José fue determinante con su doblete para dar la victoria al equipo franjirrojo. Sergio Canales y Pablo García, que debutó, vieron puerta y Fran Pérez, por parte de los locales, fue expulsado

El Rayo Vallecano salió victorioso de su encuentro ante el Racing de Santander. Los de Beñat San José, que volvieron a ejercer de locales en Butarque, respondieron al gol tempranero e inicial de Sergio Canales con el tanto de Ratiu. Pablo García se estrenó por todo lo alto en el equipo de José Alberto López. El ex del Real Betis fue titular y a los 28 minutos logró anotar por primera vez con la camiseta del equipo cántabro con un zurdazo.

Sergio Camello volvió a ser el líder en el Rayo Vallecano. El delantero ha anotado por tercer partido consecutivo, tras ver puerta ante el Alavés y anotar dos goles en la visita al Barcelona en el Camp Nou. Sin embargo, en este caso ha sido para darle al equipo de Beñat San José su primer triunfo en LaLiga. Hasta el momento, el club franjirrojo había registrado dos derrotas y un empate, por lo que hoy se ha roto la mala racha.

Sergio Camello vuelve a ser protagonista en el Rayo Vallecano

Un doblete de Sergio Camello y otro gol más del rumano Andrei Ratiu permitieron al Rayo Vallecano ganar este sábado en su 'exilio' en Butarque, en Leganés, al Real Racing Club de Santander, que se adelantó dos veces por medio de Sergio Canales y Pablo García.

Por segunda vez esta temporada, y tercera en lo que va de año, el Rayo tuvo que ir al 'exilio' de Butarque, dónde de nuevo de forma mayoritaria la afición le dio la espalda, sobre todo porque antes del partido hubo una manifestación multitudinaria por las calles del barrio, con cerca de tres mil asistentes, para protestar por la gestión de Raúl Martín Presa y exigir su dimisión.

Sergio Canales se estrena como goleador en el Racing de Santander

Sin casi tiempo para que los asistentes se ubicasen en sus asientos, Sergio Canales aprovechó una falta para abrir el marcador con un disparo inapelable que abrió el marcador para el Racing. El Rayo no acusó el golpe y, trece minutos después, realizó un contragolpe de manual que terminó con una asistencia de Sergio Camello y un disparo cruzado dentro del área de Andrei Ratiu ante el que nada pudo hacer Julen Agirrezabala.

A partir de ahí llegaron unos buenos minutos del Rayo, al que le volvió a condenar, como en otros partidos, un fallo defensivo. En esta ocasión fue Unai López el que perdió en la frontal un balón que le cayó a Pablo García, que sin pensarlo lanzó por bajo desde fuera del área que sorprendió justo con un bote delante a Dani Cárdenas.

Camello le da la primera alegría a Beñat San José

Unai López se resarció de ese error con dos asistencias de gol que permitieron al Rayo dar la vuelta al marcador. El primero antes del descanso con un centro al corazón del área que recogió con un buen control Camello para batir a Agirrezabala y el segundo nada más comenzar la segunda mitad con otro pase a la espalda de la defensa que aprovechó el delantero madrileño para sacar un disparo cruzado por debajo de las piernas del portero.

Con ese resultado al Rayo se le acabó la ansiedad y las prisas y su juego se volvió más calmado, lo que provocó que también el ritmo del partido se viera aminorado, algo que no favoreció al equipo cántabro, que sufrió para encontrar las costuras de la defensa local, sobre todo con Pablo García, que se ha estrenado de cara a puerta con el Racing de Santander, Sergio Canales y Yassir Zabiri, sus tres futbolistas más imaginativos.

El Rayo Vallecano respira en la clasificación de LaLiga

El partido se le complicó al Rayo en el minuto 85, cuando Fran Pérez fue expulsado con roja directa al interpretar el árbitro un codazo a Jorge Salinas. Esos compases hasta el final se le hicieron eternos al Rayo, que aguantó como pudo los ataques del Racing, que tuvo una ocasión muy clara con un remate de cabeza de Zabiri que atrapó Cárdenas.

Con este resultado el Rayo Vallecano, que venía de perder ante el Barcelona, suma cuatro puntos en cuatro jornadas y se sitúa en mitad de tabla junto con el Racing, que también tiene los mismos puntos.

- Ficha técnica:

3 - Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa (Balliu, m.74); Pedro Díaz, Valentín (Bouaré, m.57); De Frutos (Fran Pérez, m.65), Unai López, Álvaro García (Tsitaishvili, m.74); y Camello (Alemao, m.57).

2 - Racing Club: Agirrezabala; Mantilla (Aarón, m.90), Hernando (Pablo Ramón, m.55), Facu (Belocian, m.55), Salinas; Iván Martín, Prati (Almeida, m.55); Pablo García (Arana, m.90), Canales, Íñigo Vicente; y Zabiri.

Goles: 0-1: M.3 Canales; 1-1: M.16 Ratiu; 1-2: M.27 Pablo García; 2-2: M.43 Camello; 3-2: M.46 Camello.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz). Expulsó a Fran Pérez (m.85) por un codazo a Jorge Salinas y a Jorge De Frutos (m.88) por protestar desde el banquillo. Amonestó a Oscar Valentín (m.2), Camello (m.39), Lejeune (m.66), del Rayo; y a Zabiri (m.25) e Iñigo Vicente (m.35), del Racing.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas ante 4.529 espectadores, un tercio de ellos aficionados del Racing con entradas de visitante.