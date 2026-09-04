La vía Joselu Mato, libre

El internacional español, sin equipo desde que acabara contrato con el Al-Gharafa de Qatar meses atrás, sigue siendo agente libre, buscando un nuevo reto deportivo en estos primeros días tras el cierre del mercado de fichajes en Europa

Joselu Mato sigue siendo una opción de peso en el mercado de fichajes, una vez que este echara el cierre el pasado 1 de septiembre en las grandes ligas europeas. Pese a ello, su condición de agente libre aún le permite ser un objetivo para aquellos clubes que siguen tanteando la posibilidad de reforzar su punta de lanza.

Aún hay mercados abiertos como el saudí, que cierra el día 6; el griego (15) o Turquía, que lo hace hoy día 4. Opciones que el internacional español tendrá que comenzar a barajar. Sin embargo, su condición de agente libre le permite, también, hacerse un sitio en cualquier equipo europeo que disponga todavía de fichas libres y margen salarial para realizar su incorporación.

El delantero gallego, aunque nacido en Alemania, apuró hasta última hora del cierre de mercado para tratar de cumplir su deseo de volver a LaLiga, donde ha mantenido contactos con clubes como Getafe, Alavés, Deportivo o Sevilla FC. Sin embargo, ninguna de esas conversaciones acabó fructificando, pese al ofrecimiento del propio jugador.

La Bundesliga, otra opción que seduce a Joselu

Por ello, el que ganara la Eurocopa con España y la Champions con el Real Madrid antes de marcharse al Al-Gharafa de Qatar ha abierto la posibilidad de recalar en otras ligas europeas, como es el caso de la Bundesliga, donde ha sido sondeado en los últimos días de mercado por el Eintracht Frankfurt y el Unión Berlín. En Italia también existió la posibilidad de la Lazio, aunque ninguna acabó de concretarse.

Joselu veía con muy buenos ojos la posibilidad de volver al fútbol alemán, donde ya militó en el Frankfurt durante la 13/14, cedido por el Hoffenheim y en el Hannover 96.

Su deseo, como ya avanzó ESTADIO Deportivo a comienzos del verano, siempre ha sido volver a España o, en su defecto, a Europa, algo que trata de concretar aún en estos primeros días tras el cierre del mercado, haciendo valer su condición de agente libre. De no conseguirlo, el delantero no descarta enrolarse en alguna otra experiencia exótica, después de que sus sensaciones en Qatar hayan sido muy positivas.

Joselu, entrenándose en Las Rozas junto a Carvajal

Mientras tanto, Joselu sigue preparándose para un nuevo reto deportivo que espera que llegue cuanto antes. De hecho, se ha dejado ver en estos días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se ha entrenado junto a su cuñado Dani Carvajal, también libre y sin equipo desde que abandonara la disciplina del Real Madrid. Un Carvajal que, por su condición de pepinero y la corriente del fichaje de Morata ha sido relacionado con el Leganés, aunque por ahora todo ha quedado tan sólo en rumores.