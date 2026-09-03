Michu estudia hacer un último fichaje para el Burgos

El director deportivo, que ha incorporado a futbolistas de gran nivel como Karrikaburu o Unai Vencedor en este mercado de fichajes de verano, aún cuenta con una ficha libre y uno de los jugadores que valora contratar es Alejandro Pozo quien puede sumarse al equipo con la ventana de transferencias cerrada

El Burgos CF ha sido uno de los grandes animadores del mercado de fichajes de verano en Segunda división después de que Michu, su director deportivo, haya incorporado a futbolistas de la talla de Jon Karrikaburu y Unai Vencedor, ex de Real Sociedad y Athletic Club respectivamente, que hacen que el equipo sea considerado como un candidato a ascender a Primera división. Puede que no sea quede ahí el Burgos CF ya que el club está abierto a una última incorporación gracias a que tenga una ficha libre. Una de las opciones que está sobre la mesa es Alejandro Pozo, ex de la UD Almería.

El Burgos CF se interesa en Alejandro Pozo

El Burgos CF tiene la opción de acudir al mercado de agentes libres una vez se ha cerrado el mercado de fichajes de verano debido a que aún tiene una ficha libre. Esto le permite peinar dicho mercado y valorar opciones.

Uno de los jugadores en los que se ha interesado el Burgos CF y su director deportivo Michu es Alejandro Pozo, ex de la UD Almería. Así lo ha informado el periodista Sergio Gómez Pulgar de Vive Radio Burgos. Sería la guinda a un mercado en el que el Burgos CF se ha reforzado para intentar el ascenso a Primera división.

Con todo, la incorporación de Alejandro Pozo no está ni mucho menos cerrada, ya que el sevillano es agente libre y se está tomando un tiempo de reflexión para que le lleguen todas las ofertas y luego elegir la que crea que es mejor para sus intereses.

Alejandro Pozo, de 27 años, puede ser fichado e inscrito en LaLiga aunque el mercado de fichajes de verano se haya cerrado porque el sevillano llegó a un acuerdo con la UD Almería, su anterior equipo, para rescindir el contrato que les unía.

El lateral y extremo derecho, puede jugar en las dos posiciones, viene de jugar en el Jagiellonia de Polonia en la pasada temporada con el que ha disputado la pasada UEFA Conference League. Alejandro Pozo jugó 43 partidos en los que marcó 2 goles y dio 5 asistencias.

Sin duda sería un refuerzo muy importante para el Burgos CF en caso de conseguirlo. Michu, director deportivo del equipo burgalés, ha señalado recientemente que hay mimbres para pelear por el ascenso a Primera división. "Ascender es una ilusión, el presidente quiere quedar campeón y sacar cincuenta puntos al segundo, es su mentalidad y me encanta. Es muy difícil subir para todos los equipos, la ilusión la tenemos al cien por cien y pienso que el Burgos puede subir, dentro de unos meses podemos estar en la Fuente de los Delfines celebrando un ascenso. Es muy complicado, pero es posible".

Esto puede provocar que jugadores de la talla de Alejandro Pozo se vean seducidos para unirse al proyecto deportivo. "El año pasado el Burgos sonó con mucha fuerza, los arbitrajes nos quitaron más de lo que nos dieron, aunque al final de temporada todo se compensa. El Burgos es un club más atractivo gracias a los 72 puntos que logró. A pesar de todo, ha sido el mercado más duro, han salido piezas importantes y hay que volver a construir esa familia con una mentalidad ganadora y este año con tanto cambio hay que seguir construyéndola".