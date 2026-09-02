Una estrella aterriza en el Girona fuera de plazo y fichajes de última hora de Ceuta, Burgos, Eldense y Andorra

Carles pérez y Unai Vencedor, este último en el Burgos, son dos de los jugadores que llegan a LaLiga Hypermotion

Álvaro Morata (Leganés), Taisei Miyashiro (Las Palmas), Alejo Sarco (Sporting), Guille Fernández (Mallorca), Matías Orozco (Castellón)... han sido algunos de los nombres propios que ha llegado a LaLiga Hypermotion, que vivió un último día de mercado de locos y que aún, un día después del cierre del mercado, sigue anunciando sorpresas.

Sin ir más lejos, hasta tres jugadores inscribió el Ceuta en el último momento, dos de los cuales ha dado a conocer este mismo mates. No estarán entre las estrellas antes indicadas, pero sí podría llegar una de Primera división que pasará a ser uno de los principales referentes de la categoría.

Hay que recordar que, aunque se haya cerrado el mercado en España, si hay clubes con fichas libres y límite salarial, puede inscribir jugadores que no tengan contrato con ningún club y son varios los que han rescindido antes de la medianoche del 1 de septiembre para poder negociar tranquilamente con un nuevo equipo.

Carles Pérez y el Girona, otro fichaje sonado

La próxima gran estrella que aterrice en Segunda división será el hasta ayer jugador del Celta Carles Pérez. El mediapunta catalán cerrará, previsiblemente, su fichaje por el Girona y jugará en el conjunto catalán la presente temporada.

El excanterano del Barça llega para cubrir, entre otras, las bajas de Minsu y Tsygankov. Tras no contar para Giráldez el pasado año, jugó cedido al Aris de Salónica, con el que disputó 27 partidos entre todas las competiciones, con solo un gol y una asistencia.

Será una incorporación de nivel para un equipo en el que, de momento, se ha quedado el internacional marroquí Azzedine Ounahi, un jugador que este verano estuvo en el punto de mira de equipos potentes, entre ellos el Betis, pero que de momento jugará LaLiga Hypermotion.

José Juan Romero incorpora a dos delanteros en el Ceuta

En el día después del cierre del mercado, el Ceuta ha sido el club que se ha mostrado más activo, con hasta tres anuncios en las últimas horas. El más llamativo es el del internacional armenio Edgar Sevikyan, un delantero que llega cedido por el Ferencvaros TC húngaro.

El punta tiene doble nacionalidad rusa y armenia, puede actuar como extremo derecho y como mediapunta, y destaca por su "excelente golpeo de balón, especialmente en acciones a media y larga distancia, además de contar con una notable visión de juego y capacidad para asistir y filtrar pases entre líneas", según apuntó el club caballa en la nota de prensa donde anunciaba el fichaje.

No es el único delantero que ha fichado y que inscribió sobre la bocina, ya que también ha llegado Umaru Konaré, cedido por el Elche, así como el lateral derecho Toni Abad, procedente del Huesca. Ya en las últimas horas de mercado, el equipo que entrena José Juan Romero había incorporado al cadista Joaquín González-

Unai Vencedor, del Athletic al Burgos

Aparte de Carles Pérez y de Sevikyan, el otro jugador destacado que llega a la categoría es el hasta ahora jugador del Athletic Club Unai Vencedor. El centrocampista bilbaíno rescindió su contrato con su club de toda la vida y se unirá al Burgos, con el que tratará de alcanzar el ascenso a Primera división.

Después de tres cesiones consecutivas a Eibar, Racing de Santander y Levante, Vencedor ha llegado a un acuerdo para rescindir el año que aún le quedaba de contrato, al ver que tampoco contaba para Terzic. Su llegada al Burgos supone una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

Eldense y Andorra fichan sobre la bocina

También en los últimos minutos del mercado llegó la inscripción del mediapunta Roberto López, futbolista que procede del Leganés y que jugará en el Eldense esta temporada. Canterano de la Real Sociedad, ha adquirido experiencia en la categoría, en los últimos años, tras su paso por Mirandés, Tenerife y Leganés. 24 goles y 12 asistencias es su bagaje en estos equipos.

El mediapunta Diego Díaz, que llega al Andorra cedido por el Racing de Santander, es otra de las últimas incorporaciones. Y lo hace para foguarse antes de regresar, ya que aún tiene cuatro años más de contrato con el club cántabro.

El Sabadell rescinde a su goleador Coscia

En la última jornada del mercado, el Sabadell fue de los más activos con los fichajes del portero Marc Vidal, del centrocampista ghanès Yussif Owusu y del extremo Ángel Baena. Pero este martes ha llegado a un acuerdo con el delantero argentino Agustín Coscia para rescindir su contrato.

Pese a que el rosarino fue uno de los máximos goleadores del equipo la temporada pasada y fue clave para el ascenso, el equipo vallesano no contará con sus servicios en la segunda categoría del fútbol español.