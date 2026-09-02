El Almería y el Córdoba llegan a un acuerdo antes del cierre del mercado

La entidad rojiblanca y la franjiverde han cerrado la cesión de Nelson Monte en las últimas horas del mercado. El técnico Ivan Ania andaba buscando soluciones para su defensa y el jugador portugués cumplía con todos sus requisitos

El Córdoba ha oficializado sobre la bocina del cierre del mercado de fichajes la incorporación del defensa central portugués Nelson Monte, quien llega en calidad de cedido procedente del Almería para reforzar la zaga blanquiverde durante la presente temporada.

La entidad cordobesista recurre a este jugador de 31 años, inédito en las tres primeras jornadas del campeonato liguero con el conjunto almeriense, ante la necesidad imperiosa de sumar contundencia y experiencia a una línea defensiva que ha encajado siete goles en el arranque de la competición.

Este movimiento de última hora soluciona los problemas de efectivos en la retaguardia del equipo dirigido por Iván Ania, acentuados tras la reciente salida de otras piezas defensivas como Vilarrasa, que ha obligado a Iván Ania a optar por Albarrán a banda cambiada en el lateral, dejando el centro de la zaga con solo 3 efectivos ante la lesión de Fomeyem.

El defensa luso emprende así una nueva etapa en el fútbol español avalado por su reciente trayectoria en el Málaga, club con el que logró el ascenso a la división de plata, antes de su regreso al Almería, donde disputó veintiocho encuentros el pasado curso rozando el retorno a la máxima categoría.

Pozo y el Almería separan sus caminos

Por otro lado, también se ha confirmado en las últimas horas que en la Unión Deportiva Almería y Álex Pozo han separado sus caminos. El jugador sevillano deja de pertenecer a la entidad rojiblanca después del acuerdo alcanzado entre las dos partes para poner fin a una etapa de 5 temporadas en las que, salvo la última, el hispalense ha disputado 130 partidos con la elástica almeriense.

Cabe recordar que Alejandro Pozo jugó cedido la temporada pasada en la máxima categoría del fútbol polaco; con el Jagiellonia anotó dos goles y dio cuatro asistencias llegando a las 33 participaciones -28, titular- en la Ekstraklasa. Pozo jugó tanto la clasificación previa a Europa League como la propia competición europea, cayendo en la ronda intermedia de grupos.

El Almería le ha agradecido a través de su página web y de sus medios oficiales tanto la profesionalidad como el trabajo realizado en todos estos años, recordando así que fue partícipe en el último ascenso a Primera División.

Álex Sola no tiene dudas

Mientras tanto y en cuanto a la actualidad deportiva almeriense, por la radio del club ha pasado esta semana el vasco Álex Sola, quien ha dejado claro el potencial que ve en el equipo rojiblanco y las ganas que tienen de medirse al Cádiz: “Este Almería va a ir a mucho más; no tengo dudas. Tenemos ya ganas de pasar página de las dos últimas jornadas y qué mejor que hacerlo en nuestra casa, ante nuestra gente y un derbi”.

Además, conoce bien la Categoría de Plata del fútbol español y así la analiza: "La Segunda División es muy perra, es una categoría muy larga en la que puede pasar de todo. Nosotros somos un equipo con numerosos jugadores nuevos, con nuevo entrenador también… se necesita un proceso. Además, por la disputa del play-off hemos comenzamos más tarde los entrenamientos y tenemos que recuperar esas semanas a base de trabajo y esfuerzo”.

Por último y en el plano personal afirma que se encuentra en período de adaptación todavía y señala que “en lo que he jugado no he estado a mi mejor versión. Mi nivel es mucho más alto y espero recuperarlo lo antes posible”.

La pasada campaña militó en el Granada CF, donde “ha sido uno de mis mejores años futbolísticamente hablando”. Y es que según el futbolista vasco Pacheta “me entendió y supo sacar lo mejor de mí”.