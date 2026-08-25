La historia de Víctor Sánchez: el sevillano que pasó de Tercera RFEF a Segunda en menos de un año

El delantero del Córdoba, que pasó por la cantera del Sevilla y otros equipos de la provincia, ha atendido a ESTADIO Deportivo para valorar su recorrido por el fútbol, desde Tercera RFEF hasta LaLiga Hypermotion, recordando anécdotas como la primera vez que le ofrecieron dinero por jugar al fútbol

Víctor Sánchez tiene una historia interesante en el mundo del fútbol. El sevillano no ha dejado nunca de pelear por sus sueños, pese a los obstáculos que se le pudieron poner por delante. Tras pasar por equipos de la provincia de Sevilla, así como el filial del equipo hispalense, el jugador ha ido dando pasos hacia delante en su carrera hasta llegar a Segunda, de la mano del Córdoba. El jugador analiza su trayectoria en ESTADIO Deportivo.

Víctor Sánchez: "Me ofrecieron 120 euros al mes en el equipo de fútbol del Algabeño"

Víctor Sánchez empieza contando su historia en el fútbol: "Mi historia empezó jugando en Triana, en el equipo de mi barrio. Ahí he jugado la mayor parte de mi vida futbolística. Estuve allí hasta juveniles y en mi primer año sénior ya quise cambiar de aires porque mis amistades ya dejaban de jugar al fútbol y me gustaba jugar con ellos. Tras ello, yo decidí seguir jugando, porque para mí es mi vida y era lo que me gustaba".

El sevillano recuerda que firmó "por el Torreblanca, me hicieron la ficha y me fui de vacaciones con un amigo y de camino a la playa me llamó el Algabeño, estaban buscando un delantero. Era la primera vez que me ofrecían dinero por jugar al fútbol, que siempre pagaba yo o no veía nada. Eran 120 euros al mes, 50 por partido ganado y 25 por empate. Para alguien que no ha visto un euro en el fútbol, se me abrieron los ojos".

Víctor Sánchez: "Le tengo que agradecer mucho a Diego Tristán"

Víctor Sánchez recueda la figura de Diego Tristán, que era su entrenador en el Algabeño: "En diciembre firmé en el Sevilla. Hice una buena media temporada, en la que metí 7 u 8 goles, lo jugué todo y le tengo que agradecer mucho a Diego Tristán porque en los 5-6 meses que estuve con él me enseñó más que cualquier otro entrenador que en esos 16 años de fútbol que tuve".

Sobre su experiencia en el Sevilla, el delantero del Córdoba explica que lo recuerda todo: "Para mí en mi casa el Sevilla, es un club importante, es el equipo de mi familia. Lo recuerdo todo muy bonito porque la sensación de verte rodeado de futbolistas que tiene Mundiales, Champions, Europa League, de entrenar en un campo de césped artificial en un pueblo a rodearte de ese tipo de futbolistas es un sueño".

En este sentido, Víctor Sánchez destaca figuras claves de esa etapa: "Había futbolistas que sin más, te daban los buenos días y te saludaban, pero recuerdo a Rakitic, a Navas, a Bono, que eran personas que sin conocerte, sabían que eras de la cantera. Nosotros íbamos a entrenar con el primer equipo. Primero entrenábamos con nuestro equipo por la mañana y una vez terminábamos nos íbamos a entrenar con ellos".

El primer equipo de Víctor Sánchez fuera de la provincia de Sevilla

Víctor Sánchez cuenta cómo vivió su primera etapa fuera de la provincia de Sevilla, cuando firmó por el UCAM Murcia: "De primeras fue un poco chocante porque era la primera vez que iba a vivir solo, que me iba fuera de mi casa. No me asustaba porque iba a hacer lo que más me apasionaba que era el fútbol. Me chocaba el hecho de despertarme y que no estuvieran mis padres o mi hermano en casa, pero por el resto lo llevé bien".

El sevillano afirma que "futbolísticamente hablando, allí no fue mi etapa más bonita, porque duré de septiembre a enero, media temporada, allí no tuve minutos. De allí me fui a Llerenense, a Extremadura". Algo muy diferente lo vivido en Llerena: "Estuve allí temporada y media, en Segunda RFEF y descendimos a Tercera. Tuve buen feeling con la directiva del equipo y decidí renovar para intentar devolver al llerenense a Segunda RFEF y fue un año increíble donde tuve el mejor vestuario de mi vida"

De esta manera, Víctor Sánchez comenta que "competimos a muerte con un club que es muy humilde, de trabajadores, que lo llevan para adelante la gente del pueblo y los ingresos son prácticamente mínimos, pero con una cercanía y un amor que es de admirar. Ese club me marcó muchísimo en la manera de pensar. Y jugamos la final de playoff, la perdimos y ya acabó mi etapa porque al año siguiente firmé por el Móstoles".

Así fue el salto de Tercera RFEF a Segunda División para Víctor Sánchez

Víctor Sánchez explicó cómo vivió su etapa en el Marbella, tras dejar atrás el Móstoles, y antes de dar el salto definitivo al Córdoba: "Pues muy bien. Los cinco meses que estuve en Marbella sí que empecé a coger más conceptos de fútbol y a ver el fútbol de verdad, no sólo lo que se ve por la tele, sino el entreno del día a día, las maneras de entrenar o de viajar, todo lo que engloba el fútbol profesional".

El delantero del Córdoba apuntó que "el salto a Segunda mas de lo mismo, más ritmo de balón, mucha más calidad, hay que estar más concentrado. La verdad que muy bien. Obviamente cuando te rodeas de los buenos la cosa es siempre más fácil y aquí en el club hay futbolistas que son muy buenos y te hacen todo mucho más fácil, te ayudan, te aconsejan... Los campos de fútbol ya no tienen nada que ver con los de Tercera, los balones, todo lo que engloba, cada vez que subes de categoría, es mucho mejor".

Víctor Sánchez deja una reflexión sobre la confianza que ha tenido en sí mismo para llegar hasta el Córdoba: "Yo siempre supe que valía para esto y me lo creía y cuando llegas aquí y te ves dentro pues... Estoy en el mismo sitio que otros que llevan 10 años en segunda. Está todo en la mente, te tienes que preparar física y mentalmente. Si dentro de ti te crees que puedes, una vez que llegas ahí no te ves pequeño".

La ilusión de su primer gol con el Córdoba

Víctor Sánchez comentó sus sensaciones al anotar su primer gol con el Córdoba: "La verdad que una ilusión muy grande porque he pasado por muchos equipos, que en realidad tengo 24 años y la mayoría de futbolistas a esta edad cuando llegan a este tipo de niveles lo normal es que hayan estado en filiales durante seis, siete, ocho años. Yo tenido una carrera diferente, ni más fácil ni más difícil, diferente".

Por ello, el delantero echa "la vista atrás y me emociono mucho porque fue duro seguir apostando por mí cuando no tenía nada ni era nada seguro. Muy emocionante marcar un gol en Segunda División ante un equipo bueno, el Girona, en casa, con tu gente...Mirar a la grada y ver a tu familia emocionada yo creo que hay pocas cosas en este mundo que valgan más que eso. La verdad que muy contento y ahora que he saboreado lo que se siente al marcar un gol en casa, ojalá vengan muchos más".