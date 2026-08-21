Oficial: Dani Budesca, cedido al Córdoba tras renovar con el 'Submarino' hasta 2031

El lateral derecho jugará cedido una temporada en el equipo cordobesista después de ampliar su contrato con el Villarreal hasta 2031, una ampliación que ya hacía intuir su salida a préstamo y que permite al joven defensa seguir creciendo en Segunda División

El Villarreal y el Córdoba han oficializado la cesión de Dani Budesca por una temporada.Villarreal CF

Ya es oficial. Dani Budesca jugará esta temporada en el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde y el propio Villarreal han confirmado la cesión del lateral derecho murciano, que llega a préstamo por una temporada y sin opción de compra. Este movimiento permite al futbolista continuar con su progresión lejos del filial amarillo y, al mismo tiempo, da al Córdoba un jugador joven y con experiencia para reforzar su defensa.

La operación no ha cogido por sorpresa en Vila-real. Tal y como apuntó ESTADIO Deportivo, la renovación de Dani Budesca con el Villarreal hasta 2031 era mucho más que una simple ampliación contractual. Su nuevo vínculo con el 'Submarino' ya dejaba entrever que la siguiente decisión sería buscarle un equipo en calidad de cedido. Solo quedaba por conocer cuál sería ese destino.

Finalmente será en El Arcángel. El Córdoba llevaba tiempo siguiendo de cerca sus pasos y las relaciones entre ambos clubes son excelentes. El interés del conjunto andaluz se inició hace semanas, aunque inicialmente el Villarreal estaba estudiando sus mejores opciones puesto que el jugador contaba con diferentes pretendientes.

El jugador murciano ha tenido mucho mercado, incluso en Primera División. Su nombre ha aparecido en las agendas de Valencia, Osasuna o Racing de Santander y también en la del recién descendido Girona.

Dani Budesca da el salto a Segunda División

La cesión al Córdoba supone un paso importante en la carrera de un futbolista que ha crecido a gran velocidad dentro de la estructura del Villarreal. A sus 20 años, Budesca afrontará por primera vez una temporada completa en Segunda División, una categoría que el club amarillo considera ideal para que continúe sumando experiencia y mida su potencial en un nivel competitivo superior.

La pasada campaña fue uno de los futbolistas más importantes del Villarreal B. Disputó 35 encuentros en Primera Federación y acumuló nada menos que 2.954 minutos, convirtiéndose en el jugador de campo con más participación del filial. Evidentemente, formó parte del equipo que disputó las eliminatorias de ascenso a Segunda.

Su rendimiento terminó de convencer al Villarreal de que había llegado el momento de buscarle un nuevo reto. El Córdoba aparece como una alternativa especialmente interesante ante las buenas relaciones existentes entre ambos clubes y por el precedente de Dani Requena, cuya etapa en el conjunto blanquiverde también resultó muy positiva antes de su cesión al Levante.

Una renovación hasta 2031 que ya anticipaba la cesión

La ampliación del contrato de Budesca hasta junio de 2031 fue el primer indicio de que el Villarreal tenía un plan definido para su lateral. El club amarillo quería blindar a uno de los jugadores con mayor proyección de su cantera antes de permitirle salir cedido.

Ahora, con su futuro a medio y largo plazo asegurado en Vila-real, el futbolista podrá centrarse en su evolución en Córdoba. La intención del 'Submarino' es que regrese en el verano de 2027 con más experiencia, más minutos y preparado para competir por un sitio en el primer equipo.

Budesca ya sabe lo que significa jugar con los mayores. De hecho, el pasado 28 de enero de 2026 debutó oficialmente con el primer equipo del Villarreal en la Champions League frente al Bayer Leverkusen. Un premio a una progresión meteórica que le ha llevado desde el fútbol juvenil hasta el máximo nivel continental en apenas unos años.

Un lateral con recorrido y futuro

Formado inicialmente en el Real Murcia, Budesca llegó al Villarreal con apenas 11 años, en 2017. Desde entonces fue quemando etapas con rapidez hasta alcanzar el Villarreal C y posteriormente el primer filial. También ha sido internacional con las categorías inferiores de España, pasando por las selecciones Sub-16, Sub-17, Sub-18 y Sub-19.

En Córdoba se encontrará ahora con el reto de demostrar su nivel en Segunda División. Es un lateral de gran despliegue físico, potente en los duelos y con capacidad para incorporarse al ataque, unas características que encajan con las necesidades del conjunto blanquiverde.

Su llegada también altera en cierto modo los planes del Córdoba para cerrar su defensa. El club buscaba inicialmente reforzar el lateral izquierdo, pero la oportunidad de incorporar a Budesca en la derecha ha terminado ganando peso. Carlos Albarrán podría ejercer como alternativa en ese flanco mientras el jugador propiedad del Villarreal se hace dueño de la banda derecha.