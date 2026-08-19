Mourinho, sobre Vinicius: "Una cosa es celebrar un gol con los tuyos y otra cosa es celebrar delante de la afición contraria"

El técnico el Real Madrid no dudó en afirmar en la entrevista con Josep Pedrero de 'El Chiringuito' que la gente "tiene que aprender a comportarse con él"

Cuando Mourinho regresó al Real Madrid, una de las imágenes que más se esperaban era su encuentro con Vinicius. El brasileño estuvo en el punto de mira el pasado curso cuando sufrió, supuestamente, insultos racistas por parte de Prestianni, jugador del Benfica que entrenaba precisamente Mourinho. La UEFA sancionó a Prestianni y la FIFA sacó en el último Mundial una normal que impedía a los jugadores taparse la boca a la hora de hablar en el terreno de juego con un rival, a riesgo de ser expulsado.

Mourinho se reencontró con Vinicius y el buen ambiente y la sintonía entre ambos es palpable en lo que va de temporada con el Real Madrid. El técnico portugués explicó en palabras para Josep Pedrerol de 'El Chiringuito' cómo vivió ese momento en el que Prestianni y Vinicius tuvieron un encontronazo que marcó una nueva regla en el fútbol.

Mourinho explica su posicionamiento con Prestianni y Vinicius

El técnico portugués aclaró porqué se posicionó del lado de Prestianni en su encontronazo con Vinicius: "La respuesta es muy simple: Prestianni era mi jugador, ya está, no tiene discusión. Si Prestianni es mi jugador… pueden venir 20 jugadores, que estoy con Prestianni, no tiene historia. Creo que Vini ahora lo sabe, sabe de qué lado estoy y sabe que puede mirarme y contar conmigo para estar a su lado. El otro día, cuando no le pitaron un penalti grande como el Bernabéu, ya estaba en el centro del campo ahí luchando por él, él sabe que voy a estar con él".

Además Mourinhó confirmó que Vinicius es un enamorado del Real Madrid y la conversación que tuvo con él cuando se cocinaba la renovación del brasileño: "Obviamente que hablé con él, pero Vinicius se ha enamorado del Real Madrid. Lo único que le he dicho: ‘Vini, ¿dónde quieres ir? Has estado solo en Brasil y solo conoces el Real Madrid… Solo conoces el Real Madrid cuando te vas. Cuando te vas… sabes lo que es el Real Madrid. No te vayas. No vale la pena’. Creo que lo que él ha sentido en cuanto al crecimiento del grupo, en el modo como estábamos trabajando y creciendo, le ha dado un feeling muy importante. Este (Vinicius) es otra moto que da placer ver trabajar. Tenemos mucha calidad".

El comportamiento de Vinicius y la petición de Mourinho

Mourinho no dudó en pedir respeto para Vinicius y que aprendan a comportarse con el brasileño: "Creo que la gente tiene que aprender a comportarse con él, hablo también de árbitros. Vinicius es también un jugador como los otros, tú no puedes pitar un penalti si eres Pedrerol… y no pitar penalti porque es Vinicius. No puedes proteger a Mourinho y no proteger a Vinicius. La gente lo tiene que mirar más allá de si es muy simpático o menos simpático. Tienes que mirar dentro del campo a Vinicius como un jugador más. Es mejor que los otros".

Pero el técnico del Real Madrid fue más allá a la hora de afirmar que a Vinicius no le respetan: "No, no… no le respetan. A nivel de estadios… estoy de acuerdo contigo y también he tocado un poco sobre eso. Una cosa es celebrar un gol con los tuyos y otra cosa es celebrar delante de la afición contraria. Puedes encontrar un poquito de equilibrio… ¿Pero qué sentido tiene que un estadio pite a uno de los mejores jugadores del mundo cuando no tienes nada contra él? Vas a jugar un amistoso en A Coruña o ante el Schalke y no creo que Vinicius haya jugado ante el Schalke en el pasado o ante el Depor. ¿Por qué le pitas la primera vez que toca el balón? Hay que intentar encontrar un compromiso porque verle jugar es un privilegio".