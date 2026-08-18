Rodri Hernández, culé hasta 2030: "El Barça siempre fue mi primera opción"

El club azulgrana hace oficial el fichaje del verano, que firma por cuatro temporadas tras superar la revisión médica y completar los últimos trámites; el internacional español llega procedente del Manchester City a cambio de 60 millones de euros fijos más 16 en variables

Ya es oficial. Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, es nuevo jugador del FC Barcelona. El club azulgrana ha confirmado este martes el acuerdo con el Manchester City para incorporar al centrocampista madrileño, que firma por las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030. El futbolista aterrizó el lunes en Barcelona y este martes completó todos los pasos necesarios antes de estampar su firma en el nuevo contrato.

Rodri superó por la mañana la revisión médica y las pruebas físicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde fue recibido por un grupo de aficionados que esperaban su llegada y corearon su nombre. Después regresó al hotel Torre Melina Gran Melià y, minutos antes de las dos de la tarde, se desplazó a las oficinas del Barça para rubricar oficialmente su incorporación.

La operación se ha cerrado en 60 millones de euros fijos más 16 millones en variables, según las últimas informaciones relacionadas con el acuerdo entre ambos clubes. El Barça consigue así incorporar a uno de los grandes centrocampistas del fútbol mundial y, de paso, refuerza una posición considerada estratégica en el nuevo proyecto de Hansi Flick.

"El Barça siempre ha sido mi primera opción"

Rodri ofreció sus primeras palabras como jugador azulgrana y dejó claro que la decisión de abandonar el Manchester City no fue sencilla y quiso dejar claro que la opción de vestir de azulgrana siempre estuvo por delante de la oferta del Real Madrid.

"Me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí. Es un día especial, un nuevo capítulo importante en mi carrera. Ha sido una decisión dura. Primero por el hecho de salir del City, me lo ha dado todo y he sido tremendamente feliz y estaré siempre agradecido. Les agradezco que me facilitaran la salida. El Barcelona siempre ha sido para mi un referente a nivel mundial, por su forma de entender el fútbol y los valores. Es cierto que tenía otra propuesta, pero el Barça fue la primera opción y así y así se lo dije a la directiva", comentó en su acto de presentación.

Un fichaje estratégico para Flick y Deco

La llegada de Rodri responde a una petición expresa de Hansi Flick y Deco. La lesión de Frenkie de Jong, que le mantendrá varios meses fuera de los terrenos de juego, aceleró la necesidad del Barcelona de reforzar el centro del campo con un futbolista de experiencia, jerarquía y capacidad para asumir el mando de la posición de mediocentro.

Deco tuvo un papel decisivo durante las negociaciones. El director deportivo azulgrana mantuvo una reunión de alrededor de tres horas con Rodri y consiguió acercar definitivamente al jugador a la propuesta culé. Flick también contactó personalmente con el internacional español para explicarle el papel que tendría en su equipo.

El estilo de juego del Barça y la presencia de varios compañeros de la selección española también pesaron en la decisión. Rodri se reencontrará en el vestuario azulgrana con Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gavi y Eric García.

Siete años de leyenda en el Manchester City

Rodri aterriza en Barcelona después de haber construido una trayectoria extraordinaria en el Manchester City. Llegó al conjunto inglés en el verano de 2019 y, durante sus siete temporadas bajo las órdenes de Pep Guardiola, disputó 298 partidos y conquistó 12 grandes títulos.

En su palmarés aparecen cuatro Premier League, una FA Cup, tres Copas de la Liga, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En la final de la Champions de 2023 fue precisamente Rodri quien marcó el gol decisivo ante el Inter.

A nivel individual, durante su etapa en el City conquistó el Balón de Oro en 2024 y fue elegido mejor jugador de aquella Champions League. Con España, su protagonismo también ha sido máximo: campeón de la Eurocopa 2024 y del Mundial de 2026, torneo en el que ejerció como capitán y fue reconocido como el mejor jugador de la competición.

Rodri lucirá el dorsal '16'

El nuevo fichaje azulgrana llevará el dorsal 16, un número muy ligado a su carrera. Su incorporación supone un salto de calidad para una posición capital en el sistema de Flick y dota al Barça de un futbolista capaz de aportar equilibrio, liderazgo, inteligencia táctica, capacidad para recuperar el balón, precisión en el pase y mucha calma en la construcción.

El Barcelona también ha destacado en su anuncio oficial la profesionalidad, humildad y capacidad de trabajo del centrocampista, bautizando su fichaje como "el maestro del espacio-tiempo".

Rodri tendrá este miércoles su primer gran contacto con la afición azulgrana. Será durante la presentación de la plantilla en el Trofeo Joan Gamper, en el Camp Nou, antes del encuentro frente al Al-Ahly de Egipto.