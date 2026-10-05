Marc Márquez (33 años) sorprende con su elección para el Balón de Oro: "Lo veo tan injusto muchas veces"

El piloto de MotoGP dejó de lado a nombres como Lamine Yamal o Mbappé y apostó por Raphinha, delantero y capitán del FC Barcelona. "Tiene que ser para quien contagie al equipo, sea bueno, tenga calidad y le salgan las cosas", afirmó

El Balón de Oro está a unas tres semanas de que llegue a su nuevo dueño después de que el pasado curso lo ganase Dembelé. El jugador del PSG está entre los candidatos aunque los máximos favoritos son Lamine Yamal y Mbappé. En estos días previos y desde que se conocieron la lista de candidatos definitivos, varias son las figuras del fútbol y también de otros deportes, que han dado su veredicto sobre el qué debería ser el nuevo Balón de Oro.

Uno de los últimos en mojarse es uno de los campeones más importantes de España como es el piloto de MotoGP, Marc Márquez. El piloto español es un reconocido aficionado al fútbol y también al FC Barcelona. Así, en una entrevista reciente para el diario AS, se mojó y también sorprendió sobre su ganador para el Balón de Oro 2026.

Marc Márquez pasa de Lamine Yamal y Mbappé para sorprender con su Balón de Oro

Marc Márquez dejó claro que el Balón de Oro, bajo su opinión, no debe ser para un jugador que sea bueno en ciertas características como regatear, atacar o defender y sí para un protagonista que tenga la capacidad de contagiar al equipo. "Para mí el Balón de Oro no es para un jugador que solo sea bueno en driblar, que solo sea bueno en atacar o solo sea bueno en defender (…) Para mí el Balón de Oro es para un jugador que contagie al equipo, que sea bueno, que tenga calidad, lógicamente y que le salgan las cosas", afirmó el piloto español de MotoGP. Pero Marc Márquez fue más allá ya que se atrevió a dar un nombre y sorprendió al elegir a un jugador del Barcelona que no es Lamine Yamal: "Se lo daría a Raphina".

Marc Márquez apuesta por una de las ausencias del Balón de Oro

Una vez que se publicó la lista de candidatos al Balón de Oro que está conformada por 30 futbolistas, sorprendió la ausencia de jugadores como Mikel Oyarzabal, delantero y goleador de la selección española en el último Mundial o el anteriormente citado Raphinha. El delantero del FC Barcelona cuajó una gran temporada en lo individual a las órdenes de Hansi Flick y en la 2026/27 está rompiendo todos los récords goleadores en el conjunto culé.

Raphinha en el presente parón de selecciones con Brasil

Sobre esta ausencia de Raphinha en la lista de candidatos al Balón de Oro, Marc Márquez lo dejó a un lado e insistió en que el brasileño debería ser el ganador por su capacidad de contagiar al grupo y su forma de jugar: "Me da igual. Yo se lo daría a él (…) Creo que es uno de esos jugadores que contagian al equipo, sus ganas y la manera de jugar". Marc Márquez es un reconocido aficionado al FC Barcelona, tanto que ha estado invitado en varias ocasiones al palco del Camp Nou e incluso ha realizado saques de honor sobre el césped.

La lista completa de los 30 candidatos al Balón de Oro 2026

Con la ausencia completa de Raphinha, el listado completo de los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 es la siguiente: Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Luis Díaz (Bayern Múnich), Bruno Fernandes (Manchester United), Gabriel Magalhães (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Sadio Mané (Al Nassr), Marquinhos (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern Múnich), João Neves (PSG), Willian Pacho (PSG), Julián Quiñones (Al Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Barcelona), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Vinícius Jr. (Real Madrid), Vitinha (PSG).