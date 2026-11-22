El exfutbolista del Athletic Club reconoce que cometió errores al empezar a ganar dinero, explica por qué prefiere delegar la gestión de su patrimonio y desvela algunos de los negocios en los que ha invertido tras su retirada, además de dejar una opinión contundente sobre el mercado inmobiliario

La retirada del fútbol profesional obliga a muchos jugadores a enfrentarse a una realidad para la que no siempre están preparados. De hecho, sobre todo hace unos años, tal y como ha llegado a confesar Santiago Cañizares, muchos exfutbolistas se han arruinado. No es el caso de Fernando Amorebieta, aunque el ex del Athletic Club ha reconocido que no todo fueron aciertos en sus primeras inversiones. El excentral ha repasado en el podcast 'Los fulanos' cómo ha organizado su patrimonio, qué tipo de inversiones ha elegido y por qué decidió dejar la gestión económica en manos de profesionales.

El exfutbolista, que fue el último invitado del espacio presentado por Jon Echaide y Joseba Alzueta, no tuvo reparos en admitir que al principio cometió algunos errores. La llegada de los primeros grandes ingresos puede cambiar los hábitos de cualquiera y, en su caso, también se tradujo en gastos que hoy contempla como parte del aprendizaje. "De joven he cometido errores. Cuando te ves con dinero acabas invitando a amigos, comprando cosas... Tuve la suerte de conocer a la gente que me lleva todo el tema económico y me ha encarrilado un poco mi cartera. Si no tienes ese tipo de gente al lado, cuidado. Porque una decisión mala, pues te puede dar un buen susto", explicó.

"Se acostumbra a un nivel de vida alto", apuntó Amorebieta, que quiso hacer hincapié en que los jugadores pasan de unos ingresos muy elevados a la nada en muy poco tiempo, recordando que "el fútbol es corto". Por eso, una vez terminada la trayectoria deportiva, toca buscar fórmulas para mantener ese ritmo o adaptarse a una nueva realidad económica. En su caso, tiene claro que no cuenta con los conocimientos necesarios para hacerlo por su cuenta. "Yo no estoy cualificado para gestionarlo; voy buscando ese tipo de gente que sabe y te ayuda".

Negocios lejos de la bolsa

El exjugador de Fulham o Sporting de Gijón reconoció que el mercado bursátil no entra entre sus preferencias, principalmente por la inquietud que le genera. En cambio, se siente más cómodo con negocios y activos tangibles. "No me gusta el tema de la bolsa, me genera estrés. Mejor cosas que puedan tocar. Tengo un bar-restaurante, varias cosas, una empresa de biohacking...", enumeró durante la conversación.

"Cuanto más mejor, porque alguna va a salir mal y otras bien. Los tengo por la sombra", comentó entre bromas. También confirmó que ha invertido en el sector inmobiliario, aunque hizo una distinción importante cuando le preguntaron por las viviendas destinadas al alquiler: "¿Vivienda para poner en alquiler? No, son locales. Con la vivienda no hay que jugar".

La conversación dejó además una cifra llamativa. A partir de una estimación realizada mediante inteligencia artificial, los presentadores calcularon que Amorebieta habría ingresado entre 12 y 16 millones de euros durante su carrera. El excentral no quiso desmentir esa horquilla y respondió con complicidad: "Bastante caliente, eh".