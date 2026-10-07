Javi Martínez, campeón del Mundo con España: "Mi hermano, varias personas y yo tenemos una promotora de viviendas. Identificamos una propiedad con potencial y la compramos"

El ex jugador del Athletic y el Bayer Múnich aseguró que le está yendo "muy bien" en los negocios inmobiliarios en la zona de Alicante, donde su empresa está creciendo "considerablemente"

En plena crisis de la vivienda en España, con miles de personas manifestándose mientras el Congreso de los Diputados tumbaba los dos decretos con los que el Gobierno pretendía combatir la especulación inmobiliaria y otorgar mayor estabilidad y protección a los inquilinos, cualquier declaración al respecto de alguien que se encuentre en una situación privilegiada se convierte en noticia. También en lo que concierne al mundo del fútbol, pues no son pocos los jugadores profesionales que han invertido en ladrillo como forma de asegurarse el futuro.

Javi Martínez no ha anunciado su retirada tras cinco años en Qatar

Es de sobra conocido que la carrera de un futbolista no es demasiado larga. Por ello, la inmensa mayoría aprovecha las ganancias de su etapa en activo para invertir en negocios que les aseguren ingresos una vez colgadas las botas. Y no son pocos los que apuestan por el mercado inmobliario, como es el caso de Javi Martínez, que oficialmente no está retirado a sus 38 años, aunque el pasado verano puso fin a su breve etapa de una campaña en el modesto Al-Bidda SC, de la segunda qatarí, ras pasar previamente otros cuatro en el mismo país en las filas del Qatar SC.

Antes de esas cinco temporadas en el retiro dorado del fútbol árabe, el pivote navarro alcanzó la élite con el Athletic, tras formarse en Osasuna, y tras jugar seis campañas en el primer equipo rojiblanco hizo historia durante otras nueve en el poderoso Bayern Múnich, que pago 40 millones de euros por su traspaso. En Alemania levantó hasta 23 títulos, destacando sus nueve Bundesligas y las dos Champions. Pero también fue pieza importante en la selección española, con la que conquistó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

El negocio de Javi Martínez en la Costa Blanca

Tras una carrera tan exitosa, ahora, el futbolista nacido en Estella está centrado en sus negocios inmobiliarios, como desveló recientemente en el pódcast 'Los Fulanos'. Para ello se apoya para ello en su hermano Álvaro, con quien posee una promotora que opera en la Costa Blanca. "Me interesa el 'real estate'. Luego startups y básicamente eso: 'real estate' y promoción. Mi hermano, varias personas y yo tenemos una promotora de viviendas. Ahora nos centramos en Alicante, donde estamos creciendo considerablemente. El objetivo es identificar una propiedad o terreno con potencial y adquirirlo", explicó sobre su nuevo trabajo.

A partir de ahí, la empresa del ex internacional opera de dos formas según el caso. "O bien cederlo para que otro inversor con el proyecto y licencias necesarias lo compre, o asumir la construcción y luego intentar venderlo", comentó, aclarando también por qué decidió invertir en España y no por ejemplo en Qatar tras haber pasado varios años en Dubái.

Descarta invertir en Qatar: "Aquí todo está mucho más regulado"

"No me gustaría invertir allí, sinceramente. Desconozco bien cómo funcionan las normas y todo eso. En definitiva, resulta más complejo. Aquí todo está mucho más regulado. Existen grandes holdings que controlan el sector. Como promotor independiente es difícil entrar, necesitas asociarte con un holding", afirmó, si bien recalcó que en su caso el negocio está siendo más que rentable: "Nos está yendo muy bien porque siempre buscamos propiedades exclusivas que sabemos con certeza que se venderán".