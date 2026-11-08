Nino, exfutbolista: "Tengo un 50% en líquido y un 50% en ladrillo; a los chavales de la cantera les digo que se compren una vivienda antes que un coche de 50.000 euros"

El mítico exdelantero de Elche, Tenerife, Osasuna o Levante ha desvelado cómo vive desde su retirada: "Lo que iba ganando, iba comprando casas y viviendas... A mí lo que me ha venido bien o lo que me ha ido bien siempre ha sido el tema de invertir en pisos"

Son muchos los futbolistas que han aprovechado sus contratos en Primera o Segunda división a lo largo de tantos años para asegurarse un futuro una vez finalice su carrera como futbolista. Raramente un jugador de fútbol llega en activo a los 40 años y lo normal es que por delante todavía quede más de media vida, y de algo hay que vivir.

Muchos aprovechan mientras son futbolistas para formarse ya sea como entrenadores, directores deportivos o bien estudiar una carrera universitaria. Otros también aprovechan sus buenos ahorros para invertir dinero con el que ver en el futuro más ingresos, y ahí muchos apuestan por el sector inmobiliario.

Uno de ellos ha sido Juan Francisco Martínez Modesto, aunque todos lo conocemos como Nino. Delantero de una dilatada trayectoria deportiva que ha pasado por equipos como el Elche, Levante, Tenerife u Osasuna y con casi 200 goles en más de 600 partidos oficiales.

"Lo aprendí a gestionar solo, mi mujer y yo, los dos entre dos. Lo que iba ganando, iba comprando casas y viviendas... A mí lo que me ha venido bien o lo que me ha ido bien siempre ha sido el tema de invertir en pisos, en viviendas, y esas han sido mis inversiones", ha explicado el exdelantero en el podcast Los Fulanos.

"Tengo un 50% en líquido y un 50% en ladrillo. No tengo discotecas, bares ni clubes de pádel porque no tengo tiempo, y si montas una cosa tienes que estar al 100% metido ahí", ha confesado el almeriense.

Su inversión, en la zona que más conocía

Además, Nino jugaba con la ventaja de que después de tantos años viviendo entre Elche y Valencia, sabía bien por qué zonas apostar. "Conoces la zona. Llevo mucho tiempo aquí, en Elche y Valencia. Son prácticamente inmuebles de obra nueva y la gestión del alquiler la llevamos nosotros mismos. Tarde o temprano, esa rentabilidad la vas a ganar. A los 5 o 6 años no vas a perder prácticamente nunca", desveló

Nino siempre tuvo que claro que si invertía, debía hacerlo con cabeza, no a lo loco, y sobre todo tener muchísimo cuidado con los supuestos asesores que se acercan mientras eres futbolista para que inviertas en algunos negocios.

Su mejor consejo para los futbolistas jóvenes

"Cuando empiezas a ganar dinero, salen asesores por todos lados... Yo siempre he desconfiado muchísimo, muchísimo, porque, al final, lo que ganas te cuesta muchísimo. Invertir o dejar dinero a personas en las cuales no conozco prácticamente nada, que no se van a hacer responsables de nada, nunca me ha convencido. Prefiero tener ese dinero en pisos y viviendas y dormir bien a gusto", aconsejó Nino.

"Al retirarte, los ingresos ya no son los mismos, se trata de mantener tu nivel de vida y que tu patrimonio no empiece a bajar en picado. A los chiquillos de la cantera les diría que lo primero es comprarse una vivienda propia antes que un coche de 50.000 euros que no te va a dar nada", incidía el exfutbolista.