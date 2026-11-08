Celta - Levante: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports

El Celta de Vigo recibe al Levante en Balaídos con el objetivo de dejar atrás la dura derrota sufrida en Vallecas. Los de Claudio Giráldez necesitan recuperar sensaciones ante su afición frente a un conjunto granota que también llega después de caer derrotado en casa ante el Atlético de Madrid

Balaídos abre sus puertas este domingo para albergar la décimo segunda jornada de LaLiga EA Sports. Tanto Celta como Levante afrontan esta cita importante con el objetivo de dejar atrás estas dos últimas jornadas en la que ninguno de ambos ha conseguido sumar los tres puntos. La derrota más reciente ha dejado tocados a ambos conjuntos, aunque por motivos diferentes. El Celta, que ocupa la décima posición con doce puntos, quiere recuperar la versión que mostró semanas atrás en Balaídos, mientras que el Levante llega en una situación más delicada, instalado en la decimoctava plaza con diez puntos y dentro de los puestos de descenso.

Los celestes tendrán la oportunidad de reencontrarse con la victoria ante su público, después de haber encadenado un empate sin goles frente al Betis y la contundente derrota en Vallecas. Por su parte, el conjunto granota necesita frenar una dinámica negativa que le ha llevado a encajar dos derrotas consecutivas, primero ante la Real Sociedad y posteriormente frente al Atlético de Madrid.

El Celta busca recuperar su mejor versión en Balaídos

El equipo de Claudio Giráldez afronta esta jornada con la necesidad de pasar página después del duro golpe recibido ante el Rayo Vallecano. El 3-0 encajado en Vallecas frenó las aspiraciones de un conjunto que había conseguido sumar ante el Betis en la jornada anterior, aunque sin poder pasar del empate a cero.

Ahora, el Celta regresa a Balaídos, con el objetivo de volver a hacerse fuertes ante su afición y recuperar la salidez que ha mostrado en algunos tramos del campeonato. Con doce puntos en su casillero, una victoria les permitiría acercarse a la zona alta y dejar atrás el varapalo sufrido en un campo maldito para los vigueses como es Vallecas. El Celta no gana en el campo del Rayo Vallecano desde el año 1997, hace casi 30 años.

El Levante necesita reaccionar para salir del descenso

Enfrente estará un Levante que tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto valenciano ocupa actualmente la decimoctava posición, con diez puntos, y llega a Vigo después de perder sus dos últimos compromisos ligueros. Primero cayó por la mínima en su visita a la Real Sociedad y, posteriormente, no pudo evitar la derrota por 0-2 ante el Atlético de Madrid en el Ciutat de València. Calendario muy duro para el Levante ante dos rivales de mayor entidad en los que a pesar de mostrar buena imagen, no pudo sumar nada positivo.

La visita a Balaídos se presenta como una oportunidad para cambiar la dinámica y sumar tres puntos que podrían permitirles abandonar los puestos de descenso. Para ello, tendrán que superar a un Celta que buscará aprovechar el factor campo y volver a la senda de la victoria.

Horario y dónde ver en TV el Celta - Levante de LaLiga EA Sports

El partido entre el Celta de Vigo y el Levante, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 8 de noviembre , a partir de las 18:30 horas, en el estadio Abanca Balaídos. El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Además, los aficionados podrán consultar toda la información del choque y el minuto a minuto en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Celta de Vigo: Radu, Lago, Javi Rodríguez, Galán, Rueda, Febas, Ilaix Moriba, Hugo Álvarez, Durán y Jutglá.

Levante: Toljan, De la Fuente, Ndukwe, Nacho Pérez, Requena, Olasagasti, Iván Romero, Thiago, Brugui y Ratkow.