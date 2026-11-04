El Celta respalda la suspensión de la jornada que pide la AFE: "El fútbol es algo secundario"

Claudio Giráldez y Hugo Álvarez respaldan la petición de la AFE de suspender la jornada tras el fallecimiento de Jesús de Miguel y aseguran que aceptarían cualquier decisión de LaLiga, incluso si implica recuperar los partidos durante las Navidades

El fallecimiento de Jesús de Miguel continúa provocando reacciones en el mundo del fútbol. La petición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para suspender la próxima jornada de Primera y Segunda División ha encontrado también el respaldo del Celta, que no vería con malos ojos que se paralizase la competición este fin de semana como consecuencia de la tragedia que acabó con la vida del jugador del Tenerife.

La postura del conjunto gallego quedó patente en la rueda de prensa previa al encuentro europeo frente al Union Saint-Gilloise. Claudio Giráldez fue claro al valorar la posibilidad de que LaLiga atienda la solicitud del sindicato: "El fútbol es algo secundario y entenderíamos que se suspendiese". El entrenador celeste reconoció que la noticia ha golpeado especialmente a los profesionales del deporte, aunque cada persona la está afrontando de una manera diferente. "Hay jugadores más afectados, jugadores menos, gente que se lo toma de una manera o de otra, pero es una noticia dura de impacto alto para todos nosotros", explicó el técnico, que quiso dejar claro que el equipo respetará la decisión que finalmente se adopte.

Giráldez acepta cualquier decisión de LaLiga

El entrenador del Celta evitó posicionarse sobre las consecuencias que tendría un posible aplazamiento del campeonato. Aunque entiende los motivos que han llevado a la AFE a solicitar la suspensión, también considera que los equipos deben estar preparados para competir si finalmente se mantiene el calendario previsto. "Entenderíamos que se suspenda o no se suspenda. Somos profesionales, tenemos que jugar igual que vamos a hacer mañana y no tiene que servir de excusa para poder estar en disposición de jugar, pero evidentemente aceptamos cualquier decisión que se tome al respecto", señaló Giráldez.

De esta forma, el preparador celeste trasladó el respaldo del vestuario a la iniciativa de los futbolistas, sin poner condiciones a la resolución que adopten los organismos competentes. La prioridad, en estos momentos, pasa por respetar el impacto que ha tenido la muerte de Jesús de Miguel entre sus compañeros de profesión.

Hugo González también respalda la suspensión

En la misma línea se expresó Hugo González. El futbolista del Celta reconoció que el fallecimiento del jugador del Tenerife ha supuesto un golpe para todo el fútbol y apostó por adaptarse a lo que se decida en los próximos días. "Creo que tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Es un varapalo para todos los integrantes de este mundo y tenemos que adaptarnos y seguir instrucciones de los de arriba", manifestó el jugador. Además, Hugo González mostró su disposición a asumir las consecuencias que pudiera tener el aplazamiento de la jornada, incluso si los encuentros tuviesen que recuperarse durante el periodo navideño. El futbolista aceptaría reducir sus vacaciones si esa fuera la solución para recolocar los partidos.

Más allá de la situación extradeportiva, el atacante también analizó el momento del equipo antes de recibir al Union Saint-Gilloise. Hugo Álvarez, uno de los dos goleadores del Celta esta temporada en la Europa League, reconoció que el conjunto necesita mejorar sus cifras realizadoras, aunque transmitió tranquilidad y confianza en la capacidad ofensiva de la plantilla. "Creo que estamos tranquilos, trabajando bien. Sabemos que si el equipo está bien vamos a generar mucho. Eso llega después de muchas acciones bien hechas y debemos tener calma y confiar en que tenemos gente muy buena y muy capacitada para hacer gol", explicó.

El canterano considera que la solución pasa por mejorar las decisiones en los metros finales y mantener el trabajo colectivo. "Tenemos que poner el ojo en esas acciones, dar nuestro 100% cuando lleguemos al área y estar más tranquilos. Es la clave, decidir mejor y seguir trabajando como estamos haciendo", añadió. También destacó que tanto los defensas como los atacantes están comprometidos con el mismo objetivo.

Pasar página de la derrota ante el Rayo

El Celta llega a esta cita europea después de caer ante el Rayo Vallecano, un tropiezo que Hugo Álvarez no quiere que quede en el olvido. El futbolista reconoció que el equipo esperaba un partido complicado por la intensidad del conjunto madrileño, pero lamentó que los celestes no estuvieran acertados en las ocasiones que tuvieron. "No nos salieron las cosas como queríamos, pero creo que se decidió por pequeños detalles. No estuvimos finos de cara a portería y si llegamos a meter una de esas igual el partido hubiese cambiado", analizó. Para el delantero, toca aprender de lo sucedido y trabajar para evitar que se repitan esos errores.

Pese al golpe, Hugo Álvarez confía en la capacidad de reacción del vestuario. "Creo que el equipo también se ha ganado el poder darle la vuelta a un partido en tres o cuatro días, teniendo competición europea. Hay que aprovechar que tenemos a la afición de nuestro lado e intentar hacer un buen partido para regalarles una victoria", afirmó. El atacante también recordó que el objetivo debe ser competir al máximo en cada encuentro: "Todos los partidos tienen que ser finales para nosotros, tenemos que dar nuestro 100% en cada uno y luego ya se verá. Nuestra intención es pasar, ganar partidos y mejorar como equipo".

Mientras el Celta prepara su compromiso europeo, el vestuario permanece pendiente de la decisión que se adopte sobre la jornada liguera. La plantilla ha mostrado su apoyo a la petición de la AFE y ha dejado claro que aceptará cualquier resolución en un momento marcado por la conmoción tras la muerte de Jesús de Miguel.