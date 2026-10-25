El precioso gesto del Betis con Borja Iglesias y el del Celta con Bellerín

La entidad verdiblanca se acordó de su ex pupilo, que se ha proclamado este verano campeón del Mundo con la selección española, al tiempo que la viguesa honraba en su cartel del partido (que entregaba después) la pasión compartida del 'Panda' con su amigo el lateral badalonés

Son grandes amigos y la ocasión lo merecía. El RC Celta dedicaba el cartel del partido tanto a Borja Iglesias como a Héctor Bellerín, amantes confesos de la Literatura (lo que, en el caso del badalonés, le ha costado algún insulto fuera de lugar que terminará en los tribunales). Obra de la artista Nuria Díaz, la obra simboliza la unión de Galicia y Andalucía, representadas con dos figuras indiscutibles como Rosalía de Castro y Antonio Machado, que inspiran un diseño en el que también aparecen ambos futbolistas con sus actuales camisetas, aunque ninguno la lució este domingo, el ariete, por lesión y el carrilero, por descanso.

Antes del choque, ambos recibieron una réplica del dibujo que les convierte, en palabras de la entidad pontevedresa, en "referentes futbolísticos y sociales" en una lámina de la Galería RIO1923 que está disponible en la tienda celeste. No fue el único gesto entre ambos bandos en la tarde de este 25 de octubre, pues, amén de saludar a su ex pupilo, la delegación del Real Betis quiso honrar al de Santiago de Compostela como campeón del Mundo, logro que alcanzó con la selección española de fútbol el pasado verano durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Visiblemente emocionado y agradecido, Borja Iglesias recogía una camiseta con su nombre de la presente temporada y el dorsal '9' con que se despidió de Heliópolis de la mano de Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, así como de tres de los capitanes, los que no saltaron de inicio: Marc Bartra, el mencionado Héctor Bellerín y un Aitor Ruibal que, como ocurre con su compañero de demarcación, trabó una especial amistad con el 'Panda' durante su paso por la entidad de las trece barras. Un momento emotivo que, como los abrazos de los prolegómenos, habla bien a las claras de la sintonía que sigue habiendo entre todos.

Iago Aspas echa de menos el 'punch' del 'Panda'

"Borja Iglesias es un campeón del mundo y es nuestro mejor delantero, no nos vamos a engañar, así que claro que se le echa de menos. Pero hemos hablado mucho de hacernos fuertes desde la portería a cero", comentaba en la entrevista 'flash' tras el partido un Iago Aspas que daba valor al punto conseguido por la entidad del oponente: "Enfrente teníamos un equipo de Champions League que tiene grandísimos jugadores. Yo creo que es para irnos contentos. En la jornada 3 teníamos un punto y estábamos ahí abajo, pero desde la portería a cero, como digo, es más fácil construir".