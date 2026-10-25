Pellegrini, que ve "el resultado justo" pese a quedarse "disconforme" con el error de Parrott, aclara el parte médico de Llorente y Ceballos

Lamenta el chileno que el irlandés, "casi en el 94", le pegara "con el empeine y muy cruzada", aunque se conforma con las tablas, pues "un punto de visita siempre es importante", reconociendo que hubo "un tiempo para cada equipo" y que ambos brindaron "un partido entretenido"

El máximo responsable técnico del Real Betis consideraba ante los medios que "el resultado fue justo", explicando a continuación que "el RC Celta hizo mejor primer periodo, con un par de llegadas que controló bien Álvaro Valles", mientras que "fue al revés en el segundo, con dos ocasiones muy claras de Nelson Deossa y otra al final de Troy Parrott", así que hubo "un tiempo para cada equipo". Cuestionado en DAZN por el error del irlandés, Manuel Pellegrini aclaraba que "sería mucho mejor si las ocasiones que se crean las convirtieran todas, pero, desgraciadamente, le pegó con el empeine y muy cruzada".

Sobre el cambio de Diego Llorente, el chileno terciaba: "Tenía una molestia muscular, que no es lesión, pero le está impidiendo estar al 100%. Con la tarjeta amarilla, arriesgábamos el doble. Hemos creado conveniente cambiarlo", para completar el parte médico con un Dani Ceballos al que aplicaron hielo en el banquillo en la zona con la que impactó Ilaix Moriba en el primer tiempo y donde se jugó la roja: "Está bien. Un poco contracturado, porque hacía mucho tiempo que no jugaba tantos minutos, pero nada. No valoro la amarilla, pues hay un árbitro que la ve y un VAR que le dice si era roja. Si lo echa y quedas con uno más... Pero consideraron que no era agresión".

Para terminar antes de acudir a rueda de prensa, Manuel Pellegrini daba valor a la igualada, que llega con puerta a cero, como la que permitió el miércoles pasado sumar un 9 de 9 en la Champions League ante el Feyenoord, resultado suficiente para seguir cuartos en LaLiga antes de arrancar la participación en la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero: "Siempre un punto de visita es importante. Todos se hacen fuertes en casa, mas el RC Celta, que está en Europa League y con el que peleamos todos los años por estar arriba. Sólo quedas disconforme por esa ocasión casi en el 94, pero así es el fútbol".

Resumen idéntico en sala de prensa

"Ellos fueron superiores en el primer tiempo, cuando nosotros no estuvimos bien ni con balón ni sin balón. El RC Celta tuvo un par de llegadas claras que solventó Álvaro Valles, aunque confusas, no comparables con las que tuvimos nosotros en el segundo, tanto la de Nelson Deossa como la de Troy Parrott al final, que pudo darnos los tres puntos. Pero, si analizamos los 90 minutos globalmente, fue un tiempo para cada uno; para ellos, el primero y, para nosotros, el segundo".

Alternativas en el juego

"Lamentablemente, no siempre se pueden producir los goles, pero son dos equipos que siempre salen a ganar y dan prioridad a la parte técnica, con la física incluida. Somos más de creación que de destrucción. A pesar del 0-0, creo que fue un partido entretenido, con llegadas a ambas porterías".

Deossa de '9'

"No tiré antes de Troy Parrott porque no quería. Recurrí a Nelson Deossa porque jugábamos contra una defensa de tres centrales y quisimos crearles más peligro entre líneas. No resultó o no tuvimos mucho volumen ofensivo en el primer tiempo, es cierto. Pero Troy venía de jugar cuatro partidos en tres semanas con su selección y, ahora, vienen más encuentros en los que necesitaremos un centrodelantero (descansado), por lo que debemos dosificarlo. A lo mejor la pregunta no sería la misma si el tiro de Deossa hubiese sido gol y no pega en el travesaño, pero creo que en términos generales el equipo rindió dentro de lo que esperábamos".

Más minutos para Dani Ceballos

"En la medida en que se vaya poniendo a punto físicamente irá sintiéndose mejor y aumentando su rendimiento. Ya sintió tantos minutos en el segundo tiempo y lo tuvimos que sacar, pero Pablo Fornals y Álvaro Fidalgo entraron muy bien en un puesto que tenemos bien cubierto".

Antony

"Estamos en el primer tercio de la temporada. Él es muy consciente de que tiene que mejorar. Ha tenido situaciones que no ha convertido en las que tuvo mala suerte. Las personalidades de los jugadores son distintas, así que tenemos que saber llevarlo de la mejor manera. Siempre va a ser un aporte para nosotros".