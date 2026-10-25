Celta 0-0 Betis: Tablas justas en una tarde discreta en los rendimientos individuales

Álvaro Valles volvió a sostener en el primer tiempo a los de Pellegrini, que crecieron con los cambios en la reanudación, cuando Deossa y Parrott desperdiciaron las dos ocasiones más claras para haberse traído el botín completo de Balaídos; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis, sostenido por Álvaro Valles en el primer tiempo, suma un empate en Balaídos (0-0) que le vale para mantener la cuarta plaza de la clasificación de Primera división, aunque no le permite rematar su pleno en Champions League con la superación por completo del traspié anterior en LaLiga contra el FC Barcelona. Tardaron en carburar los de Manuel Pellegrini, mejor en la segunda mitad con los cambios, aunque gozaron de dos ocasiones clarísimas para llevarse dos puntos más: el larguero impidió la consagración de Nelson Deossa como 'falso 9' y Troy Parrott falló con todo a favor y con su pierna buena en el alargue.

El primero en desatar las hostilidades deportivas fue Hugo González, presto para sorprender a la espalda de Valentín Gómez y probar con poco ángulo los reflejos de un Álvaro Valles que cerró a tiempo las piernas. Repetía, esta vez de cabeza y estorbado lo justo por el internacional argentino, el atacante valenciano, aunque con el mismo resultado. Tardó en despabilar el cuadro visitante, con Ez Abde robando sobre la línea de fondo para forzar un córner (tampoco 'picó' por su palo corto Ionut Radu) que terminó paseándose por el área chica sin que el de San Miguel ni Diego Llorente fueran capaces de remacharlo.

Al filo del ecuador de esta fase, el partido era de poder a poder, evitando el meta rinconero que Pablo Durán abriera el marcador tras otra colada (la segunda, con nuevo acierto con los pies del arquero verdiblanco, estaba anulada por fuera de juego), esta vez en el hueco entre Ángel Ortiz y el central madrileño, arruinando nuevamente Álvaro Valles otro intento (iban ya seis en menos de un cuarto de contienda) de Hugo González, que recortó bien en la 'zona comanche' para cambiársela de pie, perdiendo quizás un tiempo valioso. En la portería contraria, Isco Alarcón se estiró demasiado para alcanzar un gran pase interior de Dani Ceballos, chocando con el portero rumano.

Si otras tardes y noches el gran problema defensivos de los pupilos del 'Ingeniero' fue defender los centros laterales a balón parado, Claudio Giráldez buscaba las cosquillas a su oponente percutiendo de fuera hacia adentro con extremos y carrileros, aprovechando la defensa adelantada de los de verde y dorado para atesorar opciones de sobra para marcar antes del intermedio, al que se llegó con tablas al no cazar nadie el pase de la muerte de Nelson Deossa desde la línea de fondo ni haber a continuación más escaramuzas por parte y parte, abrochándose sin goles un periodo inaugural más intenso que vistoso.

No hubo relevos tras el paso por los vestuarios, insistiendo ambos entrenadores en su propuesta. Incluso con el de Marmato como referencia bética, aunque el ex de Rayados de Monterrey cumplió casi a la perfección con su encomienda a los siete minutos de la reanudación, cuando recibió un servicio de Ez Abde para recortar a su par y mandar un zurdazo arriba que se estrelló en el travesaño y quedó enganchado entre las piernas del ya batido Ionut Radu. A continuación, no le imprimió suficiente potencia a su remate Antony Matheus dos Santos, mientras que, aunque no valía por la posición ilegal de Javi Rueda, seguía a lo suyo Álvaro Valles, impenetrable en Balaídos.

No tardarían en el de Porriño y el chileno sus banquillos, los locales en busca de más profundidad y los foráneos, de mayor dominio. En el 75, Pablo Fornals vio bien el desmarque de Ángel Ortiz entre Marcos Alonso y Javi Galán, aunque nadie atinó en el pase atrás del extremeño, como tampoco Natan de Souza a continuación en un esférico muy elevado para engancharlo de primeras. A ocho del final del tiempo reglamentario, Troy Parrott no acertó a cabecear a bocajarro una dejada de Álvaro Fidalgo. A los andaluces les faltaba paciencia. Mucho más cerca anduvo Iago Aspas, tras recuperación de Williot Swedberg, pero se cruzó providencialmente Valentín Gómez.

El epílogo devolvió por momentos el intercambio de golpes, aunque a esas alturas con más corazón que cabeza por parte y parte, pues hubo jornada europea (mucho peor en el caso celeste por los problemas para volver de Glasgow) y el empate comenzaba a no parecer tan malo ni en Vigo ni en Sevilla. Con todo, en el tercer minuto de alargue, erró Troy Parrott una ocasión pintiparada para llevarse la tarta completa, si bien el ex del AZ Alkmaar, tras recortar bien a Yoel Lago y quedarle para su pierna buena, la cruzó en exceso. La última fue de Iago Aspas, con un rechace inoportuno que no se coló por muy poco.

Ficha técnica del Celta - Betis de LaLiga EA Sports

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Carreira 68'), Moriba, Aleix Febas (Burcio 81'), Javi Galán; Hugo González (Swedberg 57'), Hugo Álvarez (Jutglà 57') y Pablo Durán (Iago Aspas 68').

Real Betis: Álvaro Valles; Ortiz, Diego Llorente (Bartra 68'), Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Dani Ceballos (Álvaro Fidalgo 75'); Antony (Fornals 61'), Isco (Lo Celso 68'), Ez Abde; y Deossa (Parrott 61').

Árbitros: Díaz de Mera Escuderos (manchego), con el valenciano Caparrós Hernández en el VAR. Amarillas a los locales Moriba y Carreira, así como al visitante Diego Llorente.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Municipal de Balaídos (en Vigo) ante 20.007 espectadores, con unos 500 aficionados béticos en las gradas.