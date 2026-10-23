Un fallo en el avión deja al Celta en Glasgow, lastra su cambio de chip y podría equilibrar un cruce desfavorable

Una avería impide el retorno de los celestes desde Escocia y obliga a Claudio Giráldez a preparar la cita liguera ante los verdiblancos con un solo entrenamiento este sábado; el conjunto de Manuel Pellegrini no gana a los vigueses desde hace dos años y medio; en Balaídos, desde la 20/21

Un fallo técnico en el avión que iba a traer de vuelta este mediodía a la expedición del RC Celta de vuelta a Vigo ha comprimido más aún el margen de maniobra de Claudio Giráldez y su plantilla para preparar el encuentro liguero del próximo domingo 25 de octubre a partir de las 16:15 horas ante el Real Betis, que, aparte de jugar su choque de Champions League ante el Feyenoord en casa, lo hizo el miércoles y gozará, pues, de cierta ventaja en lo que a descanso y recuperación se refiere. Al cierre de esta edición, los responsables celestes, tras la vuelta de los profesionales a su hotel de concentración en Glasgow, trabajaban para volar a última hora del viernes.

Por todo lo anterior, la sesión de recuperación prevista para este 23-O por la tarde en la Ciudad Deportiva de Afouteza no pudo celebrarse (tampoco consta que se utilizaran las instalaciones del Celtic ni otras en Escocia), por lo que los gallegos únicamente tendrán una este sábado para cambiar de chip antes de recibir a los heliopolitanos. Una complicación añadida que empaña la gran remontada viguesa en su duelo de Europa League y provoca empatía con las declaraciones en estos años de Manuel Pellegrini, que justificaba sus rotaciones masivas en UEL y Conference League, especialmente después de jugar un jueves por la noche en la otra punta de Europa.

Cinco bajas confirmadas y un apercibido

Sin sancionados y sólo un apercibido, el central Yoel Lago, contará Claudio Giráldez con cinco bajas confirmadas por lesión ante el Real Betis, que, por ejemplo, no podrá reencontrarse con Borja Iglesias, que arrastra una rotura fibrilar en el sóleo, como los zagueros Álvaro Núñez en el aductor y Carl Starfelt en el semimebranoso. Para colmo de males, el mediocentro Miguel Román (que viene de superar el curso pasado una grave dolencia de rodilla) y el extremo Jones El-Abdellaoui han sido sometidos a sendas artroscopias, por lo que no se les espera, igual que ocurre con sus compañeros, hasta después del parón de principios de noviembre.

Un duelo parejo aunque virado recientemente del lado vigués

El Real Betis no gana en Balaídos desde la temporada 20/21, primera con Manuel Pellegrini a los mandos. Aquel 2-3 de la última jornada, con tantos en la segunda mitad de Borja Iglesias (de penalti), Nabil Fekir (de libre directo) y Víctor Ruiz para remontar el 2-0 obrado por Iago Aspas y Brais Méndez, clasificaba a los verdiblancos sobre la bocina para la Europa League e iniciaba la gran racha del chileno en su banquillo, con seis pasaportes sellados consecutivamente desde entonces para competiciones continentales, este último para la Champions League. Tras aquel triunfo llegaron dos empates y tres derrotas heliopolitanas en tierras viguesas.

Globalmente, los enfrentamientos entre Real Betis y RC Celta han sido equilibrados, con 33 victorias béticas, 26 empates y 29 triunfos celestes en 88 duelos oficiales. Contando los más recientes e incluyendo los disputados en el Benito Villamarín y el Estadio de La Cartuja, únicamente ha habido una celebración verdiblanca en los diez últimos (el 2-1 en La Palmera de la campaña 23/24), amén de cuatro igualadas y cinco K.O. Los dos más cercanos (los correspondientes al ejercicio pasado) acabaron con 1-1, al tiempo que van cuatro seguidos sin festejar (tres empates y una derrota).