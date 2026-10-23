Más bajas en el Betis a 48 horas de visitar al Celta: Bellerín da el susto y a Facundo Bernal se le junta todo

En la mañana del sábado, el conjunto verdiblanco se ejercitará por última vez antes de viajar a Vigo en una sesión que tendrá a Pellegrini muy pendiente del lateral derecho catalán, ya que con el mediocentro uruguayo no hay nada que hacer al margen de sus molestias físicas y los otros dos convalecientes están descartados para este encuentro de la jornada 10 en LaLiga EA Sports

El Real Betis ha realizado en la mañana de este viernes el segundo y penúltimo entrenamiento previo a su desplazamiento hasta Vigo para visitar el domingo al RC Celta en Balaídos, en un choque correspondiente a la jornada 10 en LaLiga EA Sports que tiene a Héctor Bellerín como principal duda para Manuel Pellegrini. El lateral derecho catalán, que arrastra unas molestias musculares, no ha sido el único contratiempo de esta sesión matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Además, el mediocentro Facundo Bernal se ha tenido que retirar antes de tiempo por motivos físicos, pero su caso resulta menos trascedente después de que el Comité de Apelación de la RFEF haya ratificado la sanción de cuatro partidos por su expulsión ante el FC Barcelona.

Bellerín se ausenta y Facundo Bernal se retira antes de tiempo

Después de la victoria del pasado miércoles ante el Feyenoord de Rotterdam (1-0, Isco de penalti) que ha puesto al Betis entre los cinco mejores equipos del 'Viejo Continente', la plantilla verdiblanca volvió al trabajo el jueves en las instalaciones de Los Bermejales, en una sesión que transcurrió a puerta cerrada y en la que los futbolistas que más minutos jugaron ante el cuadro neerlandés realizaron trabajo de recuperación o descarga. Este viernes, Pellegrini ya ha reunido a todos los disponibles para avanzar en la preparación del duelo ante el Celta sin que Bellerín se haya dejado ver en los minutos abiertos a los medios de comunicación y sin que trascienda el motivo de su ausencia.

Más expresivo ha sido Facundo Bernal, que según diversas fuentes se marchó del terreno de juego torciendo el gesto mientras se señalaba la zona del gemelo; pero, de todos modos, el internacional uruguayo no podrá estar sancionado para los próximos cuatro encuentros del Betis. Al ser más de tres citas, cumplirá el castigo entre la Copa del Rey, la semana que viene frente al modesto CDA Navalcarnero madrileño y en las venideras citas ligueras contra el RC Celta, el Málaga CF y el Elche CF.

Sin Cucho Hernández ni Junior Firpo y con Aitor Ruibal buscando su debut en la 26/27

Por otro lado, un día más, el grupo ha trabajado sin los otros dos lesionados, que siguen ejercitándose bajo la supervisión de los recuperadores del Betis. El delantero Juan Camilo 'Cucho' Hernández, aquejado de una lesión proximal en el sóleo de su pierna izquierda que sufrió en el polémico choque del sábado contra el Barça, intentará estar recuperado antes del próximo parón y con la vista puesta en El Gran Derbi ante el Sevilla FC que se jugará el 21 de noviembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Mucho antes confía en reaparecer Junior Firpo, quien sufrió un daño en el aductor izquierdo en el partido entre la selección de la República Dominicana y la de Haití que le mantiene en la enfermería desde hace tres semanas. Este viernes, el lateral zurdo ha estado trabajando sobre el césped a buen ritmo y se espera que dentro de unos días pueda probarse ya con el resto de sus compañeros.

En en lado contrario, ante el Feyenoord se vivió el feliz regreso de Aitor Ruibal a una convocatoria después de pasar cinco meses trabajando en su puesta a punto tras ser operado en mayo para corregir un persistente problema de menisco. No llegó a tener minutos contra el líder de la Eredivisie, pero se espera que pueda estrenarse en la 26/27 este mismo domingo -las molestias de Bellerín contribuyen a ello- o a más tardar en la eliminatoria copera ante el modesto Navalcarnero del próximo miércoles día 28. Tras el entrenamiento de este sábado, Pellegrini pasará por sala de prensa para analizar el estado de su plantel, que volará a Vigo en vuelo chárter en torno a las 19:00 horas.