Giráldez, tras remontar al Celtic: "﻿Más allá de ganar, el cómo siempre me parece importante. Hoy ha sido a nuestra manera y con nuestra identidad﻿"

El entrenador del Celta de Vigo se mostró muy feliz por vencer en un estadio mítico de Europa, por la aportación de jugadores como Javi Rodríguez, Burcio, Williot o Iago Aspas

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, se mostró enormemente satisfecho tras la remontada de su equipo en Celtic Park para ganar 1-2. "Estoy de acuerdo en que ya tocaba. Lo que he pensado es que a veces la portería se ve demasiado grande y otras veces demasiado pequeña, y Javi ahora mismo la está viendo muy grande, y que tenemos que seguir. Queda mucho partido todavía. Creo que hemos hecho lo más complicado. Creo que hay que confiar siempre en la manera de hacer las cosas y este grupo de jugadores lo hace. Me alegro mucho por ellos, me alegro por toda la gente que ha venido y que ha generado un ambiente espectacular, que se escuchaba muchas veces a nuestra afición en Celtic Park, y eso tiene, creo, muchísimo valor y muchísimo mérito. Y también por toda la gente que desde casa creo que ha disfrutado y se ha sentido orgullosa del equipo y de cómo lo hemos conseguido. Más allá de ganar, el cómo siempre me parece importante. Hoy ha sido a nuestra manera y con nuestra identidad", ha resaltado el preparador de Porriño.

La reacción del equipo

"Creo que hemos hecho un partido muy completo. Creo que no es sencillo entrar al partido como hemos entrado hoy, con posesiones tan largas, con situaciones del rival queriendo apretarnos y no siendo capaz. Creo que teníamos claro que en algún momento nos iba a tocar sufrir por el talento, por el ambiente, por el momento. Es una pena porque la primera jugada de la segunda parte la hemos hecho muy buena, hemos cometido un error en la segunda acción, no hemos defendido bien la llegada a la segunda línea, un equipo que carga mucho el área en esas situaciones. Creo que el equipo sabía que tenía que madurar el partido, que ha tenido la confianza en lo que estábamos haciendo bien, que hemos ajustado situaciones de presión mejor en la segunda parte y, bueno, creo que hemos hecho un partido muy completo, que somos justos merecedores de la victoria y me quedo muy contento por la imagen del equipo y por estrenar el casillero en Europa, que nos hacía falta y que nos da mucha confianza para el siguiente partido de esta competición con nuestra gente".

La celebración del segundo gol

"Creo que la sensación del equipo es que estaba a gusto, que estaba haciendo el partido que quería hacer, que tenemos un momento inicial de la temporada en que no están saliendo las cosas como nos gustaría en cuanto a resultados, finalizaciones y que en esta competición nos hemos ido con cara de tontos en los últimos minutos en los dos partidos, haciendo partidos, creo, teniendo momentos muy buenos en ambos partidos. La sensación es que ese 2-1 nos daba mucha tranquilidad para afrontar los minutos finales y que era un poco la recompensa del sufrimiento que hemos tenido hasta ahora en la competición. Y, bueno, por ahí creo que iban un poco los tiros y creo que el escenario también te da un poco más de empaque al gol, a la victoria y al momento de celebrarlo".

El gran momento de Hugo Álvarez

"Creo que ha estado muy bien. Muchas veces se ve solo la parte ofensiva de él, pero defensivamente es un jugador muy, muy bueno. Ha estado muy, muy bien en situaciones de presión, de bloque bajo, en muchas situaciones más oscuras y luego creo que tiene el talento y, cuando juega a ritmos altos como está jugando ahora, creo que tiene la capacidad de hacer en ataque muchísimas cosas. Ha sacado muy bien el balón parado. Probablemente este momento sea consecuencia de momentos duros que tuvo el año pasado, de lesiones, de encadenar muchos momentos sin encontrarse bien, de entender que cuando estás bien hay que apretar, hay que disfrutar de la situación y que tenía para un poquito más de lo que había mostrado. Creo que se ha convencido de ello y creo que es un jugador total. Siempre lo he dicho, me parece que tiene muchísimas condiciones para muchos tipos de juegos, muchos tipos de posiciones. Él es un jugador muy versátil y creo que es un ejemplo de cómo tienes que afrontar los momentos complicados. Ha salido más fortalecido y me alegro mucho por los partidos que está haciendo, los minutos que tiene continuos y las titularidades que tiene continuas. No es porque yo se las regale, sino porque se las está ganando y está en un momento de forma muy bueno, y creo que tengo que aprovecharlo".

Los minutos de Iago Aspas

"Es normal, yo creo que es una buena señal que él se vaya con sensación de que podría seguir aportando cosas, de que todavía tenía para un poquito más. Hablamos en el descanso de que iban a ser 15-20 minutos como máximo en la segunda parte, creo que iban a ser 15-16. En el momento que lo hacemos entendíamos que teníamos que subir un poquito el ritmo en el espacio, el ritmo de presión, que Williot ha estado soberbio desde que entró, nos estiró muchísimo más. Estábamos llegando mucho más con carrileros que con los jugadores de dentro y creo que Williot también nos daba esa profundidad en el lado izquierdo. Y, bueno, para mí es muy buena señal que Iago quiera seguir en el terreno de juego. Significa que se ha encontrado bien y también en nuestra cabeza estaba que no llegase ni a 70 minutos en el partido, por cuidarle. Me alegro del partido que ha hecho, creo que ha hecho cosas muy, muy buenas hoy en el campo y, bueno, probablemente si hubiese jugado unos minutos más, igual nos podría haber dado algo más, pero decidimos hacerlo ahí. Estaba muy feliz al final, sí".

La titularidad de Hugo Burcio

"No hay cuentas. Está haciendo las cosas bien. Consideramos que el partido le encajaba bien. Creo que el otro día hizo muchas cosas muy bien, que está en un proceso de línea ascendente. Ha estado muy bien en la presión, muchísimo mejor de lo que estaba anteriormente. Creo que ha entendido mejor situaciones nuestras del equipo. Ha hecho un partido con personalidad, que es lo que queríamos. Creo que ha hecho minutos muy, muy buenos y tenemos tres mediocentros más Antañón. Dentro de poco estará Miguel de vuelta y se tienen que apretar entre ellos. Cuando alguien baja el pistón un poquito, pues no puedes jugar el siguiente partido".

La reacción de Williot

"Era un contexto ideal para él de inicio, de banquillo. Probablemente sus sensaciones hubiesen sido distintas. El otro día hubiese salido de inicio. Considerábamos que era mejor darle un respiro, que entrase de banquillo. Es sueco, este entorno le es familiar, le hace estar muy ligero. Creo que ha salido y ha sido fundamental en el partido. Creo que ha estado a un nivel muy, muy alto. Más allá de no acertar en dos finalizaciones que ha tenido, creo que nos ha estirado, nos ha dado trabajo, ha entendido muy bien situaciones de presión. Y es algo que me gusta y es un poco la idea, que la gente se vaya apretando. Es una pena que no hayamos tenido minutos de Dri, que el otro día trabajó muy bien, de Hugo González, que los tendrán pronto. Bueno, creo que la gente está trabajando bien. Ahora mismo hay jugadores que a lo mejor están viendo portería o los metros finales con un poquito más de claridad y hay que intentar aprovechar esa ola."

El Celta y su lugar en Europa

"El Celta lo vamos poniendo en el mapa europeo entre todos. Creo que hay que confiar en este grupo de jugadores, en esta generación. Lo digo siempre: noches como esta solo se consiguen después de muchas cosas bien hechas durante mucho tiempo. Estos jugadores lo hacen y yo intento ayudarles a que saquen su fútbol, a que tengamos una identidad. Creo que hoy se ha visto. Te decía que el cómo es muy importante y creo que hemos hecho un partido muy a nuestra manera, muy en lo que queremos ser. Eso me deja muy satisfecho. Yo quedo en un segundo plano y me alegro en especial por los jugadores, porque ellos se merecían una victoria así después de trabajar muy bien durante el principio de temporada sin haber encontrado la recompensa muchas veces, y también por el ambiente que se ha vivido de la afición, que ha sido algo memorable, que nos vamos a acordar todos los que hemos estado aquí, incluso los que lo han visto desde la tele. Ahora, recuperar, llegar a Vigo y a pensar en ganar a un equipo Champions como el Betis delante de nuestra gente. Es lo que tenemos que pensar ya. Esto ya nos tiene que dar confianza, pero se tiene que borrar y pasar a la siguiente etapa, que son muchas esta temporada, igual de exigentes todas".