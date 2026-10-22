Celtic - Celta de Vigo : Alineaciones probables, horario y dónde ver el encuentro

El Celta de Vigo buscará conseguir su primera victoria en Europa esta temporada ante el Celtic de Glasgow, a domicilio. El encuentro correspondiente a la jornada 3 tendrá lugar el 22 de octubre en el Celtic Park

El Celta visita Celtic Park en este encuentro correspondiente a la jornada 3. El Celta de Vigo buscará estrenarse con victoria en la fase liguera ante el Celtic de Glasgow. Un duelo entre dos equipos que aún no conocen la victoria en Europa hasta el momento.

El conjunto gallego afronta su tercera jornada en la fase liguera tras perder por 1-0 ante el Omonia Nicosia y por 1-2 ante la Juventus en Balaídos. Sin embargo, en liga, el momento es totalmente distinto. El equipo de Claudio Giraldez encadena 6 partidos sin perder, con dos victorias y cuatro empates. Hace justo un año la situación era al revés. En liga estaban mostrando un nivel por debajo de lo normal mientras que, en Europa se salía. Esta vez, el conjunto celeste necesita sumar de tres para poder agarrarse al play off de la fase liguera.

La derrota ante la Juventus dejó sabor amargo en Balaídos. El Celta compitió de tú a tú con los italianos, pero Kolo Muani decidió el partido en el tiempo añadido. El gol celeste lo firmó Hugo Álvarez, que llega a Glasgow como una de las referencias ofensivas del equipo de Giráldez. Sin embargo, el equipo sigue sin puntos y fuera de la zona de playoffs de la clasificación.

Situación parecida en Glasgow

Por su parte, el Celtic de Martin O Neil está en la misma posición. Dos partidos sin ganar en Europa League ante el Ferencváros y el Benfica. Perdió 1-3 en Celtic Park ante los húngaros y 4-1 en Lisboa. En la liga escocesa, llega con mejor ánimo colocándose primeros tras ganar 0-2 en el campo del Motherwell. Los escoceses intentarán evitar su cuarta derrota europea seguida, algo que solo les ha ocurrido una vez en una misma temporada. El factor campo puede ser decisivo. Celtic Park es un estadio de ambiente siempre exigente, y el equipo de O’Neill necesita apoyarse en su afición para frenar la mala racha europea. Para el Celta, el reto será mantener el orden defensivo ante un rival que ha recibido goles en cada partido de la competición, pero que también ha mostrado capacidad para marcar.

Precedentes del Celta en Escocia

La historia no favorece a los gallegos. Ambos clubes se vieron las caras en la Copa de la UEFA 2002-03: el Celtic ganó 1-0 en casa, el Celta se impuso por un 2-1 en la vuelta y los escoceses pasaron por el valor doble de los goles fuera de casa. Aquella fue la última visita del Celta a Celtic Park.

El Celta ha perdido sus dos viajes europeos a Escocia, ambos por 1-0, ante el Aberdeen en 1971 y el Celtic en 2002.

Alineaciones probables del Celtic y el Celta de Vigo

Celtic: Sinisalo; Donovan, Murray, Scales, Tierney; McGregor, Baur, Hygren; Hassan, Osmand, Durán.

Celta de Vigo: Radu; Cáceres, Lago, Javi Rodríguez; Hugo Álvarez, Moriba, Burcio, Sergio Carreira; Swedberg, Jutgla, Driouech.

Dónde ver el encuentro:

El partido se disputa el jueves 22 de octubre a las 21:00 en Celtic Park, Glasgow, y se emite en televisión por Movistar Plus+.