Celta 1-2 Juventus: Kolo Muani hiela Balaídos en el último minuto

El conjunto de Claudio Giráldez se adelantó con un golazo de Hugo Álvarez y resistió durante buena parte del encuentro, pero dos errores defensivos de Marcos Alonso le condenaron ante el cuadro italiano, que culminó la remontada en el descuento

El Celta se quedó sin premio en una noche que tenía encarrilada y en la que acabó pagando muy caros sus errores defensivos. La Juventus remontó en Balaídos con un gol de Woltemade en la segunda mitad y otro de Kolo Muani ya en el descuento, después de que los celestes se adelantaran con un tanto de Hugo Álvarez.

Dos fallos de Marcos Alonso, uno al intentar controlar el balón dentro del área y otro en el marcaje, terminaron por decantar un partido que parecía destinado a repartirse los puntos.

Hugo Álvarez adelanta al Celta

La 'Vecchia Signora' está lejos de intimidar como antaño. Ni su historia ni una plantilla cuyo valor de mercado supera ampliamente los 600 millones de euros impidieron que el Celta compitiera de tú a tú. Los de Claudio Giráldez no se sintieron inferiores y encontraron la forma de hacer daño a un rival que tuvo más balón durante el arranque, pero al que le costó transformar ese dominio en ocasiones claras.

El premio para los celestes llegó en el minuto 18. El ataque local construyó una acción colectiva que pasó por Jutglà, Javi Rueda y Williot Swedberg antes de que Hugo Álvarez culminara la jugada con un gran gol casi metiéndose él mismo en la portería rival. Balaídos celebraba un tanto que confirmaba que el Celta podía mirar a la Juventus a los ojos y competir por la victoria.

El equipo italiano trató de reaccionar, aunque su posesión resultó demasiado estéril durante muchos minutos. Koopmeiners fue el primero en probar a Radu con un cabezazo centrado y, poco antes del descanso, Woltemade desperdició una oportunidad inmejorable. Un envío largo del guardameta Vicario sorprendió a Yoel Lago, pero el delantero alemán no acertó a dirigir su remate entre los tres palos.

La Juventus aprieta y Marcos Alonso regala el empate

El paso por los vestuarios cambió el desarrollo del encuentro. La Juventus subió una marcha y comenzó a encerrar al Celta cerca de su área, aprovechando su superioridad física y una presión que dificultaba cada salida de los celestes. Francisco Conceição avisó con dos disparos antes de cumplirse la hora de partido. En el primero, Radu respondió con una intervención espectacular; en el segundo, el portugués no encontró portería.

El Celta aguantaba como podía, sostenido por su trabajo defensivo y por la ventaja que había conseguido en el primer tiempo. Sin embargo, el encuentro dio un giro en el minuto 58, cuando Marcos Alonso cometió un error impropio de su experiencia. El central intentó controlar con el pecho un balón dentro del área y acabó dejando la pelota en una posición inmejorable para Woltemade. El alemán no perdonó y estableció el empate.

El tanto castigó a un Celta que había resistido durante buena parte del choque, pero que ahora tenía que volver a empezar. La Juventus se creció y pareció tener el partido bajo control, aunque los gallegos encontraron espacios para salir a la contra y estuvieron cerca de recuperar la ventaja.

Javi Rueda perdona y el partido se convierte en un ida y vuelta

En el minuto 65, Javi Rueda tuvo una buena oportunidad para volver a adelantar al Celta. Jutglà le encontró con un pase preciso, pero el carrilero terminó la acción con un disparo que se estrelló en la red lateral de la portería de Vicario. Fue un aviso serio para los italianos, que no podían descuidarse pese a haber igualado el marcador.

Poco después, el propio Javi Rueda volvió a participar en una transición por la banda derecha. Esta vez optó por buscar a Jutglà en lugar de finalizar la jugada y la ocasión terminó diluyéndose. El Celta había encontrado espacios para hacer daño, pero le faltó precisión en los últimos metros para aprovecharlos.

Spalletti reaccionó con cambios en defensa y dio entrada a Bremer y Lucumi para reforzar la zaga. Giráldez también movió el banquillo en busca de soluciones, con las entradas de Iago Aspas y Burcio. El encuentro se abrió entonces por completo, con los dos equipos buscando el gol de la victoria y dejando espacios que alimentaron la emoción hasta el final.

Kolo Muani castiga al Celta en el descuento

Cuando Balaídos empezaba a asumir que el empate podía ser un resultado aceptable después de lo ocurrido en la segunda parte, llegó el golpe definitivo. Marcos Alonso volvió a quedar señalado por un desajuste defensivo en el descuento y Kolo Muani aprovechó la situación para culminar la remontada de la Juventus en el minuto 92.

El tanto francés cayó como un jarro de agua fría sobre el Celta, sin tiempo para reaccionar después de haber tenido opciones de sentenciar el partido antes de que Woltemade igualara la contienda. Los errores individuales terminaron pesando más que el buen trabajo colectivo de los celestes durante muchos tramos del encuentro.

La Juventus se llevó una victoria de enorme valor en Balaídos sin necesidad de firmar una actuación brillante. Al Celta, por su parte, le queda el sabor amargo de una derrota que se le escapó en los últimos minutos y que tuvo en Marcos Alonso a su protagonista más desafortunado.

Ficha técnica

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Álvaro Núñez, min. 85), Moriba, Febas (Burcio, min. 75), Carreira; Williot Swedberg (Couhaib Driouech, min. 61), Hugo Álvarez (Hugo González, min. 85) y Jutglà (Aspas, min. 75).

Juventus: Vicario; Kalulu, Gatti (Bremer, min. 70), Kelly (Lucumi, min. 70); McKennie, Koopmeiners (Douglas Luiz, min. 82), Sarr, Cambiaso; Conceição (Nico González, min. 64), Kerim Alajbegović (Kolo Muani, min. 64) y Woltemade.

Goles: 1-0, min. 18: Hugo Álvarez; 1-1, min. 58: Woltemade; 1-2, min. 92: Kolo Muani.

Árbitro: Sander Van der Eijk (Países Bajos). Amonestó a Swedberg (min. 39) y Moriba (min. 84), por el Celta, y a Kelly (min. 54) y Lucumi (min. 72), por la Juventus.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Europa, disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 21.805 espectadores.