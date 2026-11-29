El técnico celeste ya no esconde su frustración por la falta de resultados, pero insiste en que su equipo está compitiendo y generando argumentos suficientes para ganar

Claudio Giráldez volvió a salir en defensa de su equipo pese a la derrota ante el Villarreal. El entrenador del Celta considera que sus jugadores hicieron méritos suficientes para llevarse los tres puntos de Balaídos, lamentó la falta de acierto en las áreas y se mostró convencido de que la dinámica de resultados cambiará si mantienen el nivel futbolístico que, a su juicio, están ofreciendo.

"Hay que empezar a jugar peor"

El técnico celeste fue contundente al valorar el encuentro, mostrando su orgullo por la respuesta de sus jugadores pese a las adversidades y al resultado final. "Tenemos que empezar a jugar peor, a ver si llegan los resultados. Muy superiores, muchísimo mérito el partido que hemos hecho. En lo futbolístico y en lo mental, creo que no se pueden poner más trabas para ganar un partido de las que ha habido y de las que venían en la previa. Me siento tremendamente orgulloso del partido que han hecho los jugadores", señaló.

Giráldez volvió a insistir en que el Celta está haciendo méritos para sumar más puntos, aunque reconoció que la falta de acierto está penalizando demasiado al equipo. "Estoy convencido de que van a llegar resultados, no puede ser de otra manera", afirmó, recordando que el fútbol no siempre responde a lo que sucede sobre el terreno de juego.

Claudio Giráldez cree que su equipo merece empezar a ganar. / IMAGO

La falta de gol, el gran problema

El entrenador considera que su equipo está encontrando suficientes situaciones para hacer daño a sus rivales, pero necesita dar un paso adelante en la finalización de las jugadas. Ante el Villarreal, especialmente durante la primera mitad, el Celta consiguió recuperar numerosos balones en zonas avanzadas y acercarse con peligro. "Todo lo futbolístico para mí ha estado bien, menos el atrevimiento o la finalización, porque hemos tenido dos o tres muy claras que no acertamos", explicó.

Giráldez fue más allá al defender que el Celta tuvo argumentos para llevarse el encuentro. "Creo que hemos generado suficientes ocasiones, suficientes llegadas como para irnos con tres goles y llevarnos el partido".

En este sentido, incidió en que a su equipo le faltó acierto. "Es un deporte, a veces aciertas y otras, no. Ahora mismo no estamos acertando en lo importante. Este es el camino y ellos lo saben. Más allá del resultado están disfrutando mucho de los partidos. Evidentemente, todo el mundo se va fastidiado porque no estás recibiendo el botín que crees que mereces. Solo queda insistir y estar más unidos que nunca", comentó.

Orgulloso de la respuesta mental del equipo

Pese a la derrota y a la delicada dinámica de resultados, el entrenador destacó la fortaleza mental de sus jugadores. El penalti encajado prácticamente en el inicio, la lesión de Renato Veiga, el segundo gol del Villarreal y las diferentes interrupciones fueron obstáculos que, según Giráldez, el equipo supo gestionar. "Creo que el equipo ha estado estable, que es lo que no vimos el otro día en la segunda parte. Creo que ha estado soberbio en lo mental y me siento muy feliz de cómo ha afrontado un partido en el que ha habido muchas dificultades en lo emocional para poder jugarlo, en la dinámica en la que estamos", valoró.

El preparador celeste tampoco aprecia síntomas de desconfianza en sus jugadores, a los que defendió de manera rotunda. "No veo al equipo dudar. Hoy he visto un equipo muy entero en lo físico, en lo mental, insistiendo, dejándose el alma, y no le puedo reprochar nada a los jugadores".

Giráldez no coincide con Marco Garcés

El técnico también fue preguntado por las palabras de Marco Garcés﻿, director deportivo del Celta, que recientemente había ofrecido una visión diferente sobre el juego y la capacidad del equipo para generar ocasiones. Giráldez reconoció abiertamente que no comparte su planteamiento, aunque quiso restarle trascendencia a la discrepancia. "No, no coincido con lo que dice. Creo que no lo expresó del todo bien, supongo. No lo he hablado con él. Pero puedes preguntarle a los jugadores cómo planteamos las cosas y qué queremos hacer", respondió.

El entrenador insistió en que está satisfecho con lo que ve sobre el césped y que las diferencias de opinión no tienen por qué convertirse en un problema. "Creo que estamos generando muchísimo juego. Yo estoy muy contento con lo que veo en el terreno de juego y esa es mi opinión. No significa que tengamos que estar de acuerdo en el 200% de las cosas, pero no le doy más importancia".