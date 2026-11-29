El piloto de Ducati, que se retiró este domingo después de disputar su última carrera en la categoría, compartió con los otros dos españoles su truco para frenar de forma diferente al resto. "Meto primera. Vosotros metéis segunda", explicaba

Marc Márquez disputó este domingo su última carrera de MotoGP y parece que el de Cervera se propuso disfrutar del GP de la Comunidad Valenciana. Marc Márquez terminó segundo, por detrás de Raúl Fernández y por delante de Pedro Acosta.

La carrera estaba marcada indudablemente por la despedida de Marc Márquez y el piloto de Ducati hizo las delicias de los espectadores presentes en Valencia y los que seguían el espectáculo por televisión, con frenadas al límite y derrapadas 'Made in Marc Márquez'. Con la carrera ya terminada, en una de las salas en las que MotoGP reúne a los tres pilotos que ocupa el pódium, las cámaras pudieron recoger una curiosa conversación entre Marc Márquez, Raúl Fernández y Pedro Acosta.

La conversación reveladora entre Marc Márquez, Raúl Fernández y Pedro Acosta

Fue en ese instante donde Marc Márquez reveló uno de sus 'trucos' en MotoGP. Raúl Fernández, con cierta admiración y sorpresa, le preguntaba al de Ducati cómo lo hacía: "¿Cómo frenas ahí, tío?". Marc Márquez, cómodamente sentado en el sofás, respondía: "Porque meto primera. Vosotros venís en segunda". En un momento de relajación, más aún estando ya Marc Márquez retirado, Raúl Fernández le dice al de Cervera: "Ahora ya nos lo puedes contar". A lo que Márquez respondía con naturalidad: "Ahora ya os lo puedo contar. Ahora ve la telemetría este mañana (Pedro Acosta)".

Este detalle demuestra que Marc Márquez, una vez que concluyó la carrera en Valencia, ya estaba pensando en su nueva vida tal y como el propio piloto de Ducati ha confesado: "El Marc piloto acaba aquí, pero Marc persona sigue y se lleva un recuerdo del motociclismo, del deporte, increíble, de los aficionados, de todos vosotros, que siempre lo llevaré en el corazón".

El último baile, al estilo de Marc Márquez

Marc Márquez apostó por divertirse en su último baile tal y como confirmó el piloto español: "El último baile ha sido mi estilo: 'rock and roll' desde el principio"- Además confesó que este domingo le dio igual el neumático: "Me da igual todo, hasta que aguante. Cuando quedaban tres o cuatro vueltas, he visto que tocábamos goma dura del neumático, que significa que había acabado".

Marc Márquez cerró su declaración hablando de lo que disfrutó la última vuelta, donde se permitió el lujo de mirar incluso a la grada: "He disfrutado de esa última vuelta, mirando incluso a la grada para que quedara grabado en mi corazón".