En el punto de mira nervionense para enero por su menor protagonismo en Mestalla, el delantero levantó la voz este domingo con un gol que podría suponer un cambio de planes mientras el Sevilla cuadra cuentas

La dirección deportiva del Sevilla trabaja a destajo de cara a apuntalar la delantera en el mercado de enero por petición expresa de García Plaza por la escasa aportación anotadora hasta ahora de sus tres puntas, dos ellos llegados el pasado verano, casos de Robbie Ure y Lucas Stassin.

Aunque la posibilidad de fichar está sujeta a alguna venta, las bajas por lesión de larga duración de Alfon y José Ángel Carmona permite disponer de límite salarial para maniobrar﻿, no demasiado, y José Ignacio Navarro se está moviendo para posicionarse en diferentes frentes.

Hugo Duro le encaja al Sevilla para enero

Uno de los nombres que encaja deportivamente y podría ser también en lo económico es el de Hugo Duro, y desde Valencia se afirma de manera tajante que el Sevilla quiere firmemente su cesión hasta final de curso a tenor de su pérdida de protagonismo en el Valencia en la presente temporada.

Ni el ariete ni en Mestalla ven con malos ojos una posible salida en el mercado de enero, y el Sevilla está jugando sus cartas, si bien existen dudas de si cederlo a un rival directo es lo más adecuado.

Sin embargo, a falta de poco más de un mes para que abra el mercado, la situación podría dar un cambio radical en función del rendimiento del getafense en la delicada situación deportiva del Valencia.

Hugo Duro marca y complica el escenario

En este sentido, Hugo Duro ha levantado la voz esta tarde y ha resultado decisivo para el Valencia para rescatar un punto en casa contra Osasuna. Y es que marcó el gol del empate poco después de entrar en el terreno de juego den el 68', más concretamente seis minutos después, prácticamente en su primera intervención.

Se trata del primer tanto liguero del madrileño este curso, el segundo total con el anotado en la Copa del Rey, y obviamente podría cambiar su situación en el equipo y también los planes de la dirección deportiva blanquinegra si Aguirre empieza a darle más oportunidades.

Hugo Duro celebra su gol con Aguirre. / Imago

De momento, este domingo volvió a ser suplente en favor de Sadiq, pero recurrió a él pasada la hora de partido y le respondió con acierto.

El Sevilla hace cuentas por si se pone a tiro

La decisión del Valencia sobre Hugo Duro también dependerá de las negociaciones para reforzar el ataque en el próximo mercado﻿, cuando los Che pretenden firmar como mínimo a un punta y dos si se marcha el de Getafe.

El Sevilla mientras tanto hace cuentas para encajar el sueldo de Duro, de los más elevados en Mestalla, para lo que podría necesitar, ya dependiendo de los movimientos en las salidas, de que renunciara a parte de su ficha o el Valencia asumiera un porcentaje.