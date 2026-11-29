El equipo de Flick no desaprovechó el tropiezo del Real Madrid y afianza su liderato con un cómodo triunfo en Riazor en un partido que dejó resuelto en el inicio del segundo tiempo; el brasileño firmó un 'hat trick' y Lamine Yamal y Dani Olmo completaron la goleada

El Barça no levanta el pie del acelerador. Con el único borrón de la inesperada derrota en el Clásico, el equipo azulgrana mantiene una racha impecable y hace muy difícil que sus rivales puedan plantearse ni tan siquiera pelear el campeonato. Ahora tiene un +5 con el Atlético y un +6 con el Real Madrid. Una victoria ante el cuadro colchonero el próximo miércoles en el Camp Nou sacaría prácticamente de la ecuación a los de Simeone. El ritmo del líder está siendo insoportable.

En Riazor se vivió otra lección magistral de la suficiencia barcelonista, impulsado casi en velocidad de crucero hacia la goleada en cada partido.

Olmo se adueña del partido y Lamine golpea de inicio

Lamine Yamal no necesitó ni tres minutos para comenzar a marcar diferencias con un balón raso al corazón del área pequeña que dejó pasar Dani Olmo por debajo de las piernas sorprendiendo a todos, Leo Román el primero.

El balón cruzó la línea de gol tan manso como burlón, dejando claro que al Deportivo le iba a tocar remar a contracorriente desde el principio.

Lamine Yamal celebra el primer gol azulgrana a los tres minutos. / IMAGO

El Barcelona no tardó en dejar claro que había viajado a Galicia con la intención de imponer su ley. El Dépor, lejos de venirse abajo, reaccionó con personalidad y encontró espacios para poner a prueba a Joan García. Yeremay tuvo dos oportunidades en un mano a mano que el guardameta azulgrana resolvió con solvencia, mientras que Nsongo también obligó al portero a intervenir tras un remate de cabeza. Riazor se encendió y el equipo de Antonio Hidalgo encontró motivos para creer que podía discutirle el partido a uno de los grandes.

Y lo hizo. Cubarsí se confió en una acción defensiva y Aubameyang, que conoce perfectamente este tipo de partidos, aprovechó el regalo para superar a Joan García con una delicada vaselina. El gabonés no perdonó y firmó el empate, desatando la euforia en las gradas. El tanto del exbarcelonista dio alas a los gallegos, que durante unos minutos consiguieron incomodar a un Barça que necesitaba recuperar el control.

Dani Olmo vuelve a poner orden

El Barcelona entendió que no podía permitir que el encuentro se convirtiera en un intercambio de golpes y volvió a agarrarse al balón para enfriar el ambiente. La respuesta fue inmediata. Gordon se marchó hasta la línea de fondo y puso un balón atrás que encontró a Dani Olmo, quien atacó el espacio y conectó un cabezazo perfecto para devolver la ventaja a los visitantes.

El egarense estaba siendo el futbolista más determinante del encuentro, apareciendo entre líneas, moviéndose constantemente y ofreciendo soluciones en una posición en la que parecía combinar las funciones de mediapunta y llegador. Flick encontró en él un hombre diferencial para superar la presión del Deportivo y hacer daño en los espacios.

El Barça pudo ampliar su ventaja antes del descanso, pero Leo Román se convirtió en el principal obstáculo para evitar que la diferencia fuera mayor. El guardameta local respondió con intervenciones de mérito ante Lamine Yamal, Raphinha, que tuvo dos ocasiones, y Cubarsí. El partido se marchó al descanso con un Deportivo todavía vivo, pese a la superioridad azulgrana.

Raphinha cambia el ritmo y comienza su recital

La segunda mitad arrancó con el Barcelona decidido a cerrar el encuentro cuanto antes. Raphinha, que había terminado el primer tiempo con ganas de más, tardó apenas cinco minutos en encontrar su recompensa. Lamine Yamal puso un centro magnífico y el brasileño, instalado como referencia ofensiva, resolvió con una definición de categoría con la testa para firmar el 1-3.

Lamine Yamal y Raphinha celebran el primer tanto del brasileño en Riazor. / IMAGO

El golpe fue importante para un Deportivo que hasta entonces había conseguido competir y mantenerse dentro del partido. Flick aprovechó el escenario para reforzar todavía más el control del juego con la entrada de Rodri y Gavi, aumentando la presencia azulgrana en el centro del campo y reduciendo las posibilidades de que los gallegos pudieran volver a meterse en el encuentro.

Lamine también reclamó un penalti que Díaz de Mera no consideró, en una acción que se sumó a las dudas generadas por unas manos de Aubameyang en la primera mitad que tampoco fueron castigadas. El partido fue perdiendo intensidad con el paso de los minutos, pero el Barcelona seguía teniendo el control absoluto.

El Deportivo intentó ganar profundidad con la entrada de Adama Traoré, aunque Joan García apenas tuvo que intervenir. Los azulgranas manejaban el encuentro sin sobresaltos, mientras Raphinha seguía buscando su oportunidad para redondear una tarde que ya llevaba su sello.

Un hat-trick para cerrar la goleada

El brasileño no se conformó con su primer tanto. Incansable en la presión y siempre dispuesto a atacar los espacios, terminó encontrando otros dos goles para completar su 'hat trick'. El cuarto llegó aprovechando un rechace después de un intento de Gordon, mientras que el quinto fue la culminación de una gran acción colectiva, con Lamine Yamal poniendo un pase de la muerte que Raphinha convirtió para cerrar su exhibición.

El Barça se marchó de Riazor con una goleada incontestable, en una tarde en la que Olmo marcó el camino y Raphinha se encargó de poner el broche. El Deportivo, pese al resultado, volvió a vivir una jornada de fútbol grande en su estadio, disfrutando de su regreso a la élite y de un equipo que sigue jugando sin complejos.

Ficha técnica

Deportivo: Leo Román; Altimira, Giménez, Loureiro, Quagliata (Mario Soriano, min.56); Mella, Amatucci (Diego Villares, min.70), Casadó (Luismi Cruz, min.70), Yeremay (Adama Traoré, min.56); Aubameyang y Nsongo Bil (Zakaria Eddahchouri, min.81).

FC Barcelona: Joan García, Eric García (Christensen, min.65) Cubarsí, Gerard, Cancelo (Rodri, min.57); De Jong (Koundé, min.65), Pedri, Olmo (Gavi, min.57); Lamine, Raphinha y Gordon (Adeyemi, min.85).

Goles: 0-1, min.2: Lamine Yamal. 1-1, min.9: Aubameyang. 1-2, min.20: Olmo. 1-3, min.50: Raphinha. 1-4, min.83; Raphinha. 1-5, min.91: Raphinha.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera. Amonestó a Quagliata (min.23) por parte del Deportivo y a Cancelo (min.5) y Lamine Yamal (min.93) por parte del Barcelona.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Riazor ante 30.793 espectadores.