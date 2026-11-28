El preparador germano confirmó la vuelta de Lamine Yamal, Christensen y Rodri, habló de la baja de Fermín y las posibilidades de De Jong, y también advirtió del futuro del canterano, que está brillando con la sub 17 en Qatar

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, ha analizado cómo afronta la plantilla el choque de este domingo frente al Deportivo de La Coruña en Riazor, choque para el que habrá rotaciones como es habitual.

"Siempre he dicho que tenemos una enorme calidad en el equipo y es importante poder ofrecer a todos los minutos que se merecen. Lo que hicimos contra el Sabah fue muy importante para todos. Tenemos que tener en cuenta a los lesionados, no es fácil. Gerard Martín siempre está jugando a un nivel muy alto pero a veces también necesita descansar. Al resto de jugadores para nuestro estilo de juego o la manera cómo queremos jugar es importante que estén frescos y puedan demostrar la intensidad sobre el terreno de juego", ha explicado el germano.

Por otro lado, Flick ha confirmado el regresado de Lamine Yamal a la lista de convocados: "Bernal no está disponible y Balde queda fuera. Rodri, Christensen y Lamine viajarán y podrán jugar".

"Bernal no está disponible y Balde queda fuera. Rodri, Christensen y Lamine viajarán y podrán jugar"

De Jong, como central o centrocampista

"Frenkie ha hecho un gran trabajo como central. Todo el mundo sabe que la posición de Frenkie está en el centro del campo y nos puede aportar muchas cosas. Veremos el partido de mañana. Ahora hay que decidir los mejores para empezar y acabar. Hay que tener en cuenta el partido del miércoles".

Dani Olmo por Fermín

"Fermín estaba en un muy buen momento. Nos da mucho. Nos aportan cosas diferentes, pero ambos tienen una calidad enorme. Dani controla los tiempos, puede dar ese último pase y estoy muy contento que esté de vuelta. Fermín hace cosas imprevisibles, nos da muchas opciones. Hablamos de dos jugadores de nivel top".

El Atleti tendrá un día más de descanso

"No hay excusas. Es así. Siempre hay presión. Nuestro trabajo es estar sometidos a presión. A final es un camino largo hasta el final de temporada. Tenemos que jugar nuestro mejor juego y siempre para ganar. Esto es el Barça, nada más".

Después del Atleti, también viene el City

"Cuando firmas el contrato con el Barcelona siempre hay presión. Tengo la sesión de que los jugadores son conscientes de que es un privilegio jugar en un club como el Barça. En la carrera de un jugador y entrenador es lo más importante. La presión es alta, pero si logras ganas, las emociones son increíbles. Espero dar muchas alegrías a los seguidores".

El plan con Pedri

"Solo planeamos el minutaje para el partido contra el Sabah. Está bien, llega en buen momento, está al cien por cien y estará disponible. Tenemos más opciones y hay que dar oportunidad a más jugadores. A veces es bueno gestionar los minutos con estos futbolistas. Depende del partido, nos tenemos que adaptar".

El reencuentro con Casadó

"Casadó es un profesional, va a ayudar mucho con su actitud y mentalidad. Es una pieza muy importante. Estoy contento de que esté jugando, de vuelta tras la lesión. Solo puede decir cosas positivas. Es un gran jugador, un gran tipo y profesional".

Tunkara

"Ebrima Tunkara es un gran talento. Lo vimos la pasada temporada cuando entrenó con nosotros y en la pretemporada. Es un jugador excelente. No quiero decir demasiado, pero creo que puede tener un futuro brillante en este club".

Su enfado tras el gol ante el Sabah

"Estaba un poco enfadado con esa situación. Si hubiese dado un puntapié a la pelota igual me hubiesen echado y me lo pensé. Empezamos muy centrados. Es muy importante cuando estás fuera de casa y tan lejos. Es un partido de Champions y hay que respetar a todos los rivales. El objetivo era llevarnos los tres puntos".

Muchos kilómetros acumulados

"No me preocupa, las sensaciones son buenas. Están mejor de lo que esperaba. Los jugadores saben lo que significa todo esto. Este es nuestro objetivo".

Su castellano con dos cervezas

"No bebo cerveza, así que no es ninguna opción".