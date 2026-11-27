En Grecia afirman que el Panathinaikos volverá a la carga cona una apuesta firme por el meta nervionense, que se enfrentará en verano a una situación muy distinta al anterior

José Ignacio Navarro cerró el pasado mercado una operación inimaginable al conseguir una nueva cesión de Vlachodimos a pesar de que su gran rendimiento en su primera temporada convertía en prácticamente imposible esta opción por la intención del Newcastle de hacer caja.

La presión del jugador resultó fundamental y finalmente se quedó en Nervión en condiciones ventajosas, pues las 'Urracas' pagan una parte considerable de su ficha, y, obviamente, se erige en titular indiscutible pese al fichaje del joven Fran González.

Al tratarse de un préstamo sin opción de compra, el futuro de Vlachodimos en Nervión el próximo verano dependerá de una nueva negociación, teniendo en cuenta que en esta ocasión el Newcastle solo accederá a desprenderse definitivamente del meta, con contrato hasta 2028 con un curso más opcional.

Odysseas quiere continuar una temporada más en el Sevilla

Esta situación complicará la continuidad del meta de 32 años a pesar de que su voluntad, a día de hoy, es continuar echando raíces en el Sánchez-Pizjuán, donde ha encontrado la estabilidad que tanto necesitaba y un hogar para su familia.

Un deseo que no esconde, si bien no solo dependerá de sí mismo, sino también de la postura del Newcastle, que, eso sí, podría verse obligado a bajar el precio al entrar Vlachodimos en su último año de contrato, circunstancia que tratará de aprovechar el Sevilla, actualmente interesado en prolongar la etapa del internacional heleno.

Competencia el próximo verano para el Sevilla

Al Sevilla no le faltará competencia en la ventana estival, pues según apuntan desde Grecia y confirman a ESTADIO Deportivo ﻿fuentes cercanas al jugador, el Panathinaikos está dispuesto a volver a la carga para repatriar al meta sevillista y contar de nuevo con sus servicios, pues ya vistió su camiseta de 2016 a 2018.

El Panathinaikos está dispuesto a volver a la carga para repatriar al meta sevillista y contar de nuevo con sus servicios, pues ya vistió su camiseta de 2016 a 2018

El club ateniense ya lo intentó el verano pasado tras terminar su cesión en Nervión, pero la firme intención del de Stuttgart de quedarse en Eduardo Dato provocó que mirara hacia otro lado y se hiciera con los servicios de Iñaki Peña.

Vlachodimos, durante un entrenamiento sevillista. / SFC

Esta negativa no ha impedido que lo tenga de nuevo en agenda y pretenda lanzar una ofensiva en el periodo veraniego﻿, si bien antes que nada tendrá que convencer al meta de que renuncie a seguir en Nervión para regresar a Grecia, lo que, sin duda, será clave de cara al próximo verano.

Pérdida de protagonismo en la selección griega

En los últimos meses Vlachodimos ha pasado de ser el portero titular de su selección a ni siquiera ser considerado como el suplente, lo que, no obstante, no preocupa al sevillista ni supone un inconveniente para Panathinaikos. Salir del escaparate internacional es un factor que juega, sin duda, a favor de los nervionenses.