El piloto de Ducati, que este viernes anunció que el de Valencia será su último gran premio en MotoGP, estableció un nuevo récord en la práctica oficial en el circuito Ricardo Tormo de Cheste

Marc Márquez ha revolucionado este viernes el mundo del motor y también el del deporte en general en España. Cuando se llegaba al mediodía, el piloto de Ducati y campeón del mundo de MotoGP el pasado fin de semana, anunciaba su retirada del campeonato una vez que concluyese el GP de la Comunidad Valenciana que se disputa en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Marc Márquez lo hizo al estilo de la película 'Love Actually', con carteles y dejando a todos los espectadores que seguían la retransmisión, con la sorpresa en el cuerpo. Luego llegó el momento que más domina Marc Márquez, el de montarse en su Ducati y lo hizo marcando el récord del circuito en la práctica de este viernes.

Marc Márquez, el más rápido en la práctica del GP de la Comunidad Valenciana

El ocho veces campeón del mundo de MotoGP logró un primer mejor resultado en su octava vuelta de la práctica oficial y aunque luego se lo arrebataron los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), primero, y posteriormente Marc Bezzecchi (Aprilia RS-GP), en su última vuelta Marc Márquez recuperó el primer puesto y, además, consiguió un nuevo récord absoluto de la categoría. Apenas 487 milésimas separaron a los diez primeros clasificados, con un Jorge Martín que en su última vuelta consiguió meterse en la segunda clasificación con el décimo mejor tiempo.

Marc Márquez, por delante de Bezzecchi en MotoGP

Tras el campeón en título, Marc Márquez, en el que es el último gran premio de su carrera deportiva, acabaron Marco Bezzecchi, Ai Ogura (Aprilia RS-GP), Raúl Fernández, Pedro Acosta, Alex Márquez, Pol Espargaró (KTM RC 16), Fermín Aldeguer, Fabio di Giannantonio y Jorge Martín, todos en la segunda clasificación directa.

Marc Márquez en la rueda de prensa en la que anunció su despedida

Los resultados de Moto2 y Moto3

El australiano Senna Agius (Kalex) fue el más rápido tanto en la práctica oficial como en el cómputo global de la primera jornada de entrenamientos de Moto2, superando a Daniel Holgado (Kalex), autor del récord del circuito en la categoría desde 2025, y de Alonso López (Kalex), que coparon las primeras posiciones.

La cuarta posición fue para el neerlandés Collin Veijer (Kalex), por delante del italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), los españoles Alex Escrig (Forward), Manuel González (Kalex), líder y que disputa el último título en juego con su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), que fue undécimo.

Guevara acabó por detrás de José Antonio Rueda (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex) y Daniel Muñoz (Kalex), y por delante del belga Barry Baltus (Kalex), el neerlandés Zonta Van Den Goorbergh (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex), que son quienes pasan a la segunda clasificación.

El español David Almansa (KTM), con un nuevo récord absoluto de la categoría, fue el más rápido de Moto3, después de dominar casi toda la práctica oficial, en la que consiguió un mejor tiempo de 1:36.402. Mejoró el anterior récord absoluto por más de cinco décimas de segundo, pues Adrián Fernández (Honda) rodó en 2025 en 1:36.990.