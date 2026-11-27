La posible salida del argentino empieza a ganar protagonismo en los despachos rojiblancos, con el director deportivo señalado como una figura clave en la transición y una afición que, pese a los rumores, sigue mostrando mayoritariamente su respaldo

El futuro de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid comienza a generar un debate interno cada día mayor a medida que se acerca el final de su contrato, previsto para junio de 2027. La ausencia de movimientos para prolongar su vinculación y las informaciones sobre la planificación de un posible relevo han colocado a Mateu Alemany en el centro de todas las miradas.

El director de fútbol profesional colchonero afronta una de las decisiones más delicadas de la nueva estructura rojiblanca si finalmente se abre la puerta a un cambio en el banquillo.

Diego Simeone, en rueda de prensa. / Imago

"Hay gente que ha llegado al club para que Simeone no renueve"

La última información sobre el futuro del técnico argentino apunta precisamente al papel que podría desempeñar el dirigente balear. El periodista Alberto Barbero﻿, del diario Marca, aseguró en el canal de Rubén Martín que existen personas dentro del club que no apuestan por la continuidad del entrenador e incluso que algunas incorporaciones a la entidad tendrían como cometido facilitar su salida. "Hay gente en el club que no quiere renovar a Simeone", ﻿aseguró, antes de añadir una información que ha caído como una 'bomba' en el Metropolitano: "Es más, hay gente que ha llegado al club para que Simeone no renovara".

Al ser preguntado directamente por Mateu Alemany﻿, el periodista confirmó que se refería al actual director de fútbol del Atlético. "Correcto, Mateu Alemany llegó al club para hacer lo que otros no se atrevían a hacer. Lo que pasa que claro, hay 345 razones que te dificultan hacerlo", señaló, en referencia al reciente récord de victorias alcanzado por Simeone y al peso de su figura dentro del club.

Alemany, en el centro de la decisión

Mateu Alemany llegó al Atlético el 7 de octubre de 2025 para asumir la dirección del fútbol profesional, un fichaje de relumbrón que ilusionó muchísimo a la afición atlética por sus impecables trabajos anteriores en Valencia o FC Barcelona. Desde su aterrizaje, su cometido ha estado relacionado con la planificación deportiva, la configuración de la plantilla y la búsqueda de soluciones para elevar la competitividad del equipo. Sin embargo, su nombre también ha aparecido vinculado a la posibilidad de preparar un cambio de ciclo en el banquillo.

Simeone termina contrato en junio y, a diferencia de anteriores ocasiones, su continuidad no está resuelta. Su última renovación se anunció el 9 de noviembre de 2023, cuando amplió su compromiso hasta 2027. La falta de noticias sobre una nueva ampliación, una vez superado noviembre, ha alimentado las especulaciones sobre su futuro.

La gestión de una posible salida supondría un importante desafío para Alemany, tanto por la dimensión deportiva de la decisión como por el respaldo que sigue teniendo el entrenador entre la afición rojiblanca.

Mateu Alemany aterrizó en el Atlético de Madrid en octubre de 2025. / Imago

Relación meramente institucional

Las especulaciones sobre el futuro de Simeone también han coincidido con informaciones que apuntan a una relación distante entre el entrenador y Alemany, aunque públicamente ambos mantienen un discurso conciliador.

Hace unos días, el director de fútbol rojiblanco fue preguntado por la posibilidad de renovar al argentino y evitó establecer plazos para resolver la situación. "Creo que no hay que marcar tiempos en una relación que es totalmente especial, muy especial entre club y entrenador. Lleva aquí 15 años, no es una relación clásica de un entrenador que termina contrato. Creo que con naturalidad, la relación entre club y entrenador ha sido muy buena, franca, directa y muy fácil en estos 15 años y, por tanto, seguimos en ese escenario. No tiene que cambiar nada", afirmó.

Simeone también se pronunció sobre esas palabras en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Viking, mostrando su conformidad con el mensaje del dirigente. "A la explicación de Mateu no hace falta agregar absolutamente nada. Comparto todo lo que dijo y todo lo que explicó", respondió.

Simeone reclama refuerzos para enero

El futuro del entrenador coincide, además, con la necesidad de reforzar la plantilla en el mercado invernal. Simeone ha reclamado públicamente incorporaciones para mantener al Atlético en la pelea por sus objetivos, una petición que coloca a Alemany ante la necesidad de buscar soluciones para mejorar el equipo mientras se mantiene abierta la incógnita sobre el futuro del banquillo.

Con el contrato del argentino acercándose a su último semestre, la planificación de los próximos meses será determinante. Alemany tendrá que gestionar las necesidades deportivas inmediatas, la configuración de la plantilla y una papeleta primordial con la continuidad de Simeone que, por su trascendencia, marcará buena parte del rumbo del Atlético de Madrid en los próximos años.

La afición respalda mayoritariamente la continuidad de Simeone

La decisión de un relevo no contaría con popularidad alguna puesto que los seguidores rojiblancos están ahora más que nunca con el 'Cholo'. La afición se muestra mayoritariamente favorable a su continuidad, con numerosos aficionados reivindicando su legado y su identificación con los valores del club.

No obstante, también se escuchan voces partidarias de cerrar la etapa del argentino. Estos aficionados consideran que el ciclo puede estar agotado y que el Atlético necesita renovar su proyecto deportivo para reducir la distancia competitiva con Real Madrid y Barcelona.