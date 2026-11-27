El técnico rojiblanco fue más rotundo de lo que acostumbra al valorar la posibilidad de acudir al mercado de enero y desveló que mantiene conversaciones con Mateu Alemany para "seguir mejorando" la plantilla

Tras regresar del parón con dos victorias consecutivas ante el Getafe, en LaLiga, y el Viking, en Champions, el Atlético de Madrid no puede aflojar. Los de arriban no da tregua y el cuadro rojiblanco afronta otro compromiso mañana ante el Elche (a las 18:30 horas en el Martínez Valero) con la obligación de volver vencer para meter presión a Real Madrid y FC Barcelona.

Rotundo con los fichajes: "Está claro"

Pero más allá de ese inminente choque, Diego Simeone, entrenador rojiblanco, remarcó este viernes que “está claro” que su equipo necesita reforzarse en el mercado de invierno y desveló que ya se están dando pasos para ello. "Hablamos sobre todo con Mateu (Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid) para trabajar en la búsqueda de siempre de seguir mejorando y, obviamente, dentro de las necesidades y posibilidades que tenga el club, pero sí, necesitamos futbolistas”, aseguró cuando fue cuestionado por el próximo mercado.

Simeone insistió después en ello, cuando fue preguntado por si se ve a su equipo más cerca del Barcelona y del Real Madrid, a cinco y dos puntos respectivamente. “Eso lo va a determinar el final de temporada, la acumulación de partidos… Está claro que necesitamos reforzarnos para seguir pudiendo estar cerca del lugar donde estamos. Si no, se hace muy difícil. Esa es la búsqueda que vamos a tener en diciembre”, afirmó.

No se fía del Elche: "Compite bien"

Más allá de su mensaje hacia el mercado, más nítido que nunca a estas alturas del curso, el argentino se centró en el encuentro ante el Elche y advirtió, como de costumbre, de su peligrosidad. "Es un equipo que no ha sacado buenos resultados en su casa (no ha ganado todavía como local, con un punto hasta ahora en su estadio), pero compite bien. Ha jugado bien la mayoría de todos los partidos que he visto, ha competido en un nivel que podía haber ganado o empatado y tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”, analizó el sobre su rival, que es penúltimo.

No habrá 72 horas de margen entre la finalización de su victoria contra el Viking en la Liga de Campeones y el inicio de su encuentro de LaLiga en el Martínez Valero. En concreto, serán 67 horas y media. ¿Cómo lo ve Simeone? “Que mañana a las seis y media tenemos que estar bien”, contestó.

Confía en Jonathan David: "Nos sirve, nos ayuda"

Además, el 'Cholo' aseguró que no tiene “ni idea” de si el título de LaLiga se irá por encima de los cien puntos al final de la campaña. “El destino no lo sabemos, lo sabe solamente Dios. Habrá que preguntarle a él a ver cómo vamos a terminar”, declaró el argentino, que habló de diversos nombres en rueda de prensa, entre ellos Jonathan David.

“En todo momento, más allá de que no haya participado en algunos de estos últimos partidos, es un jugador que nos sirve, nos ayuda, que tiene desmarques importantes y movimientos para el equipo que los necesitamos y ojalá que, cuando le toque entrar, lo haga como lo hizo en los primeros momentos desde que llegó”, afirmó.

Diego Simeone, en rueda de prensa. / Imago

Exige a Rodrigo Mendoza: "Está creciendo"

También fue preguntado por Rodrigo Mendoza, que llegó hace casi un año precisamente desde el Elche. “Está creciendo. Evidentemente, el cambio ha sido importante. Le costó al inicio agarrar ese ritmo y esa fuerza que se necesita para estar como está hoy, que está entrando más y está compitiendo mejo. Se preparó muy bien en la pretemporada para llegar con mejores herramientas a competir. Es un chico que tiene condiciones y calidad y a esa calidad y esas condiciones le siga aumentando esa fuerza y esa energía e intensidad que se necesita para competir”, valoró.

Palabras de cariño para Valera y Morcillo: "Les deseamos lo mejor"

En el Elche, por otro lado, juegan Germán Valera y Javi Morcillo, que debutaron en la élite con Simeone en el Atlético de Madrid, y para ambos tuvo palabras el preparador rojiblanco. “Lo de Valera está siendo muy bueno, ha crecido bastante en todo este último tiempo, ha innovado posiciones diferentes a la que siempre estaba acostumbrado a jugar y tiene trabajo y velocidad. Lo conocimos de chico acá cuando estuvo y siempre le deseamos lo mejor a los chicos que pasaron por el club. Y Morcillo, corazón, trabajo e inteligencia para interpretar los posicionamientos que necesita el equipo defensivamente, está ayudando mucho al Elche en esa posición y mañana nos veremos y saludaremos”, sentenció.