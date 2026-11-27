El entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, considera que tiene plantilla para estar más arriba en Segunda

El Valladolid se encuentra en tierra de nadie cuando se este fin de semana se alcanza un tercio de la Liga en Segunda división. Eso sería bueno si tenemos en cuenta la pasada temporada y las primeras jornadas de la presente, pero no tanto si contamos con que es uno de los grandes de la categoría y un histórico del fútbol español.

Las urgencias y la presión son de equipo grande, pero el técnico pucelano, Fran Escribá, es consciente de que faltan mimbres para poder pelear de tú a tú con los que ahora están arriba. Pese a ello, no mete presión, ni pide fichajes, se pliega a lo que pueda llegar.

El entrenador valenciano contempla la posibilidad de que el equipo castellano no pueda realizar incorporaciones durante el próximo mercado invernal debido a la situación económica del club. En este sentido considera que esta circunstancia entra dentro de la lógica del proyecto actual, cuya prioridad pasa por garantizar la estabilidad financiera de la entidad.

"Tanto el presidente como la dirección deportiva -que dirige Víctor Orta- fueron honestos y lo entendí. Entra dentro de lo que es el proyecto del club, que pasa por reducir la deuda. Lo primero es que el club crezca desde el saneamiento. Todos queremos un club grande, pero que sea sostenible económicamente. Ese salto lo acabaremos dando, si no es este año, el siguiente. Tenemos una plantilla extensa y si no hay posibilidad de reforzarse, intentaremos sacarle el mejor rendimiento posible", señaló.

Quiere llegar al último tercio en la situación actual

Escribá, no obstante, no quiere tirar por la borda la temporada y avisa que queda mucho y que si logran llegar al momento clave a la distancia en la que están ahora de la pelea por subir, tendrán opciones. "Somos un club grande y tenemos que estar todo el año metidos ahí para no descolgarnos. La categoría es muy igualada y es el último tercio el que te coloca en tu sitio. Si llegamos a la jornada 25 o 30 a esta distancia, estamos convencidos de que llegaremos a algo bueno", advierte el levantino.

Fran Escribá, técnico del Valladolid / Imago

En este sentido, Escribá valora el potencial de un grupo en el que predominan los jugadores jóvenes, muchos de ellos todavía con poca experiencia en la categoría o con escasa participación en el equipo. No obstante, se muestra convencido de que el rendimiento colectivo irá creciendo con el paso de las jornadas y de que el equipo llegará a la segunda mitad del campeonato con una versión mejorada.

"La inmadurez y los errores que hemos cometido nos han hecho perder puntos, en muchos casos, en los compases finales, y nos ha perjudicado, pero siendo un club de los grandes en Segunda, no podemos descolgarnos de la parte de arriba y estoy convencido de que estaremos cerca de un objetivo bueno en el último tercio de competición", añade, siguiendo con su optimismo.

Escribá, encantado con Latasa

Escribá reconoce que la falta de experiencia y algunos errores han tenido consecuencias negativas durante la primera vuelta, especialmente por los puntos que se han escapado en los últimos minutos de los encuentros. A pesar de ello, considera que el Valladolid, por su entidad y potencial dentro de la categoría, debe mantenerse en la pelea por los puestos altos de la clasificación.

En parte, ese optimismo se basa en que está recuperando piezas importantes y ve cómo otras tienen margen de mejora. En cuanto a lo primero, el nombre propio es Latasa. "Recuperar a Latasa, que está perfecto y ha entrenado bien, es una alegría enorme", señala antes de explicar por qué se está tomando tiempo con Ryotaro Ito y por qué quiere más de un Tay Abed que "puede aportar mucho más, ser más determinante, tener más llegada y generar situaciones de gol".