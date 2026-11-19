El canterano, que ha sido elegido mejor jugador del último mes, ha renovado hasta 2030 y quiere llegar a lo máximo vestido de blanquivioleta

Lo mismo gana en El Molinón que pierde en casa ante el Castellón o sufre para sacar adelante ante el Leganés un partido que dominaba por 4-1. Los vaivenes del Real Valladolid esta temporada sólo le permiten estar de forma desahogada en mitad de tabla en LaLiga Hypermotion.

Podría ser un objetivo menor dada la historia del club, pero si miramos el comienzo de año y la pasada temporada, casi habría que darse por satisfechos.

En todo este vaivén, lo que no ha cambiado ha sido el buen rendimiento de su hombre gol. Adrián Arnuncio, conocido deportivamente como Arnu, vive el mejor momento de su carrera. Elegido mejor jugador del Real Valladolid durante el mes de octubre y con su continuidad asegurada hasta 2030, el delantero no esconde su ilusión, tras renovar, por seguir creciendo en el club en el que se formó desde los diez años.

Una renovación deseada por el Valladolid

El futbolista palentino considera que esta renovación supone cumplir uno de los grandes objetivos que se marcó desde niño. "Llevo soñando con esto desde pequeño y seguir vinculado al club de mi vida, al que llegué con diez años, me hace feliz", asegura.

Por eso, ha querido poner en valor el esfuerzo de su familia, que durante años se desplazó desde Palencia para acompañarle en su formación, así como el respaldo constante de la afición blanquivioleta. "Esto es para mi familia, que ha hecho muchos sacrificios llevándome y trayéndome desde Palencia. Y para la afición, que siempre me apoya, y a la que espero corresponder dándole muchas alegrías", añadía el punta pucelano.

Las conversaciones para ampliar su contrato comenzaron el pasado verano, cuando el director deportivo, Víctor Orta, trasladó al jugador la intención del club de prolongar su vinculación. Finalmente, ambas partes han podido cerrar el acuerdo.

Arnu y su experiencia en el Real Madrid

Después de su experiencia como cedido en el Real Madrid, Arnu asegura haber regresado con mayor madurez, algo que espera demostrar sobre el terreno de juego. Su prioridad, ahora, pasa por disfrutar del día a día y contribuir con goles a los resultados del equipo, sin marcarse cifras individuales. "La gente más cercana sabe que quería triunfar aquí y eso intento hacer, pero no tengo objetivos de goles sino que lo que quiero es disfrutar de cada momento, cada viaje, cada calentamiento, cada entrenamiento y cada partido", añade en rueda de prensa el castellano-leonés.

Contento con su rendimiento, también tuvo palabras para el colectivo. En este sentido, considera que el Valladolid está mejorando, aunque todavía necesita encontrar una mayor regularidad. La derrota ante el Castellón, decidida por un penalti, ya queda atrás y el conjunto pucelano centra su atención en el próximo compromiso frente al Celta Fortuna. "Fue un partido duro que se decidió por un penalti, y una derrota no merecida, pero ahora toca el Celta Fortuna y creo que va a ser un partido chulo", sentencia el canterano.