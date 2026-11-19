El actor valenciano y fiel seguidor del Valencia ha reconocido que a veces se ha excedido en sus críticas a las gestión de Peter Lim, todo lo contrario que su amigo Arturo Valls, aunque piense exactamente igual

Enrique Arce, actor español mundialmente conocido por su papel de Arturo Román en la afamada serie 'La casa de papel', siempre ha presumido de ser un valencianista de pro y nunca ha dudado en mostrar sus colores. Por eso, en más de una ocasión se ha mojado sobre la actual situación del Valencia de Peter Lim después de haber vivido la etapa gloriosa de principios del milenio donde el club che conquistó dos Ligas, una copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y llegó a dos finales de Champions League.

Ahora, en una entrevista en la Cadena SER, el actor valenciano ha vuelto a reiterar su malestar y descontento con la situación institucional y deportiva por la que pasa el club de sus amores, pese a que ello le pueda costar alguna crítica, y de paso, ha mandado un mensaje a su amigo, el actor y presentador Arturo Valls, también seguidor del Valencia.

"Siempre le digo a Arturo Valls que él piensa lo mismo que yo sobre la directiva, pero no se moja, así que yo me llevo todas las leches", comentaba Enrique Arce, en respuesta a las críticas que ha recibido en los últimos años por mostrarse en público en contra de la gestión de Peter Lim al frente del Valencia.

Arturo Valls, en una gala. / Imago.

También ha opinado el actor sobre el cambio accionarial producido en las últimas semanas, después de que Peter Lim vendiera el 42% de sus acciones al consorcio estadounidense Pitchwise Holding, Arce ha querido diferenciar que una cosa es Peter Lim y otra las personas que forman la directiva. "No tengo nada contra la directiva del Valencia a nivel personal", ha aclarado, aunque no ha dudado en calificar su trabajo como "un desastre a nivel institucional".

Tampoco tiene reparos Enrique Arce en reconocer que posiblemente en alguna ocasión se haya excedido hablando del Valencia y que quizás haya sido "muy poco diplomático", pero no por ello deja de tener razón en la idea común que tiene todo el valencianismo de que con Peter Lim se han alejado de la primera línea de batalla del fútbol español y europeo.

Enrique Arce, una de las voces públicas más críticas contra Peter Lim

Una de sus intervenciones más significativas tuvo lugar en marzo de 2025, cuando participó en el podcast Rockanrollas. Allí realizó una de sus declaraciones más llamativas sobre el futuro del club y la propiedad: "Si el Valencia CF no baja, Peter Lim vende y se va﻿". Arce fue incluso más allá al pronosticar que el máximo accionista podría abandonar la entidad en 2026: "Creo que está por suceder que este señor venda y se marche en 2026". Sus palabras reflejaban tanto su rechazo a la gestión de Meriton como su convicción de que la situación del club necesitaba una solución definitiva.

Peter Lim, en una reciente visita al Nou Mestalla. / Valencia CF.

En aquella intervención también puso el foco en el comportamiento de la afición, a la que consideró uno de los grandes activos del Valencia, destacando la fidelidad de Mestalla pese a la delicada situación deportiva del equipo.

Su posicionamiento crítico también ha tenido consecuencias en su relación con el entorno de la propiedad. En marzo de 2026, durante su participación en el programa 'Mano a mano' de Radio Valencia, explicó que la actual gestión y sus responsables le habían dado la espalda por sus opiniones sobre el club. Pese a ello, no renunció a su compromiso valencianista y expresó su deseo de poder representar oficialmente al Valencia por el mundo cuando cambie la situación de la entidad.