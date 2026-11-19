El base francés Killian Hayes estuvo vinculado al equipo blanco la pasada temporada, pero finalmente quiso seguir intentando jugar en la NBA; firma de blaugrana hasta final de temporada

Había dudas con el Barça antes del inicio de temporada, pero sus resultados le están mostrando como un equipo competitivo pese a las lesiones y con grandes opciones de pelear por los títulos después de tres años en blanco.

Por si fuera poco y a diferencia de los dos últimos años, en los que no les ficharon nada a Peñarroya o Xavi Pascual, esta vez sí han dado un paso adelante y se han hecho con un descarte de la NBA de campanillas, un jugador que estuvo el pasado año en la órbita del Real Madrid y que, finalmente, siguió tratando de asentarse en la Liga norteamericana.

Viendo que este año no tenía sitio, el base internacional francés Killian Hayes se ha decantado por el Barça y ya se encuentra en la Ciudad Condal para incorporarse al equipo blaugrana.

Aunque es nacido en Estados Unidos, Hayes se ha formado en territorio galo y, de hecho, inició su carrera en el Cholet francés y el Ratiopharm Ulm alemán antes de ser elegido con el número 7 del 'draft' de la NBA de 2020 por Detroit Pistons, donde disputó cuatro temporadas antes de ser cortado. Los dos últimos años los ha pasado entre la NBA y la G-League.

Primero en los Brooklyn Nets y su equipo asociado, Long Island Nets; luego en los Cleveland Charge, equipo vinculado a los Cavaliers; y finalmente jugó con los Sacramento Kings en el tramo final de la pasada temporada, aunque finalmente ha sido cortado. De momento ha aparcado su aventura americana y firma por lo que resta de temporada con el Barça para tratar de relanzar su carrera.

"Puedo encajar muy bien con el estilo que quiere el entrenador, de ritmo rápido. Estoy aclimatado a este tipo de juego y creo que me puedo familiarizar bien. Puedo aportar mucho en ataque siendo agresivo y creando para los demás, y también en defensa. Además, ya he coincidido con muchos jugadores del equipo", señala Hayes nada más llegar a Barcelona, donde se mostró "emocionado por empezar".

"Acabo de llegar y me tengo aclimatar un poco, pero tengo muchas ganas de empezar cuando el entrenador así lo decida. Jugué mi último partido en abril, pero no he parado de prepararme y estoy a buen nivel físicamente", señala el base, que podría ir entrando poco a poco en los planes de Sekulic.

Sekulic, feliz con el fichaje de Hayes

El entrenador blaugrana, por su parte, se mostró encantado del refuerzo que le ha llegado, que le dará más opciones en una posición en la que el Barça ha tenido muchos problemas en los últimos años.

El Barça ficha a un objetivo del Real Madrid: Hayes / @fcbbasket

"Hayes es un jugador versátil que puede jugar con todos los bases. Puede anotar, asistir y sabe leer el juego. Es una muy buena opción para nosotros", afirma el entrenador barcelonista, que ya lo ha podido dirigir en el primer entrenamiento, aunque no lo ha incluido para el partido de hoy ante el Estrella Roja.

"Espero que esté en buena forma y pueda ayudarnos con su talento, que esté hambriento por mostrarse en este gran escenario, en el Barça y ante los mejores equipos de Europa", afirma el esloveno.

Matija Lukic deja el Casademont Zaragoza por Duke y la NCAA

El de Hayes no es el único cambio que se ha producido en la ACB en las últimas horas. Si desde Estados Unidos llega un nombre importante, a la NCAA norteamericana se va uno de los jóvenes talentos de la cantera del Casademont Zaragoza.

Matija Lukic pone fin a su etapa en el conjunto aragonés para incorporarse a la Universidad de Duke, donde continuará su formación deportiva y académica y competirá en la NCAA esta próxima temporada. El jugador hace efectiva una de las cláusulas contempladas en su acuerdo con Basket Zaragoza, que le permite dar el salto al baloncesto universitario estadounidense.

Aunque el pasado año jugó en el equipo U22, actualmente, el joven serbio forma parte de la dinámica habitual del primer equipo. Ni eso le ha convencido para quedarse.

Andronikashvili sigue en el MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra, por su parte, también ha hecho un movimiento clave y se ha asegurado la continuidad de Rati Andronikashvili durante los dos próximos meses. El conjunto del Principado ha alcanzado un acuerdo para prolongar el contrato temporal del base georgiano, cuya vinculación inicial concluía este sábado.

Andronikashvili, de 25 años e internacional con Georgia, llegó al MoraBanc Andorra el pasado 21 de septiembre con el objetivo de reforzar la dirección de juego del equipo. Desde entonces, ha participado en siete encuentros, con unos promedios de 1,9 puntos y 1 asistencia en 8 minutos y 59 segundos por partido, además de una valoración media de -0,3. Con esta ampliación, el club apuesta por mantener una pieza más en la rotación exterior durante los próximos meses.