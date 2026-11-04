El Real Madrid mueve ficha en el mercado tras la baja de Facu Campazzo

El club blanco, ante las numerosas bajas que acumula en los últimos días, ha pedido formalmente el regreso de Ndiaye, que se concretará en las próximas jornadas

La lesión de Facu Campazzo, que sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo y del que no se sabe el tiempo que estará de baja, ha sido el último mazazo de un Real Madrid que acumula muchas lesiones en las dos últimas semanas, que le han obligado a mover ficha.

Antes del arranque del campeonato ya se contaba con la ausencia de Usman Garuba. Sin embargo, con él empezado han caído Gabriel Deck, que estará muchos meses ausente, y también se lesionaron el pasado jueves Jantunen y Maledon, y el domingo, Campazzo. Aunque estas últimas puedan parecer las más preocupantes, por ser dos bases y por estar en un gran momento de forma, ha sido la de Jantunen la que ha hecho saltar las alarmas.

El finlandés se mueve por las mismas posiciones que Deck, va a estar también casi toda la temporada fuera ya que sufre una rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo, y Pedro Martínez se quedaba bajo mínimos, lo que ha obligado al Real Madrid a mover ficha rápidamente.

Ya lo adelantó el propio Pedro Martínez el pasado domingo: le gustaría Eli John Ndiaye volviera de su cesión en el Joventut. Y el club blanco ha puesto los mecanismos necesarios para ello. El caso está cerrado y el canterano madridista volverá al equipo que posee sus derechos.

Pedro Martínez pidió la vuelta de Ndiaye

"Ya dije el otro día que es algo que nos gustaría que pasara, pero no es tan fácil. El jugador ahora mismo pertenece a otro club y es algo que sé que están hablando los clubes, pero no es algo que vaya a ser inmediato o de un día para el otro. Es un jugador que nos gustaría recuperar, pero no sé si va a ser posible porque esto es algo que están hablando ahora mismo", afirmó el entrenador catalán.

Según con contrato de cesión firmado por ambos equipos hay un plazo fijado para una posible recuperación y es al que se acoge el Madrid. Ndiaye, por tanto, regresará al equipo blanco el 15 de noviembre, por lo que aún podría disputar las dos próximas jornadas con el Joventut, así como jugar en la Eurocup. Sólo si el Joventut acepta dejarlo ir antes de esa fecha, adelantaría su vuelta.

El regreso de Jabari Parker, más cerca

El club verdinegro, al menos, tiene dos semanas para tratar de encontrarle sustituto. Y su salida coincide con un momento en el que se baraja el regreso de Jabari Parker, que jugó el final de la temporada pasada en Badalona cedido por el Partizan.

Eli John Ndiaye ha sido determinante en este mes y medio que ha estado en la Penya. Ha jugado 6 partidos en ACB. Ha promediado, en 20 minutos de juego, 8 puntos (41,7 % de tres), 3,5 rebotes y una valoración de 7,5. Y, en Eurocup, 6,5 puntos y 5 rebotes en los dos encuentros que ha disputado.

Eli John Ndiaye salió del Madrid la última semana antes de empezar la ACB, tras proclamarse campeón con el equipo blanco de la Supercopa Euroliga. Ante la falta de minutos por los jugadores que tenía delante, el club blanco optó por cederlo para que tuviera minutos, pero se guardó esa cláusula de la que ahora ha tirado.