El Real Madrid se pone en lo peor con Jantunen

El equipo blanco asume una nueva lesión que unir a las de Smith, Garuba y Deck; y cruza los dedos porque no sea demasiado grave

El Real Madrid se teme lo peor y asume que podría perder a Mikael Jantunen por algunas semanas después de que el ala-pívot finlandés sufriera una lesión en la fascia del pie durante el encuentro de Euroliga frente al Fenerbahçe jugado este jueves.

Su situación genera preocupación en el cuerpo técnico blanco. Pedro Martínez confirmó los problemas físicos del jugador en la rueda de prensa posterior al partido, aunque reconoció que todavía es pronto para determinar el alcance exacto de la lesión. "Es un problema en la fascia y no tiene buena pinta. Mañana le harán pruebas y veremos. No sabemos el alcance de la lesión, pero no creo que juegue esta semana ni la siguiente", explicó el entrenador.

Jantunen tuvo que abandonar la pista en el segundo cuarto del encuentro disputado en el Movistar Arena, donde el conjunto madridista consiguió una contundente victoria por 95-76.

El jugador notó molestias tras una acción ofensiva, solicitó el cambio y se dirigió al banquillo con evidentes dificultades para caminar. Después de ser atendido brevemente, puso rumbo al vestuario y no regresó.

La lesión presenta algunas similitudes con la que sufrió Nick Smith Jr, aunque Martínez quiso diferenciar ambos casos. En este sentido, el técnico madridista explicó que la gravedad depende de si existe una rotura parcial o completa, además de las circunstancias particulares de cada jugador.

En el caso de Smith Jr, las primeras sensaciones son más positivas, puesto que no sufrió una rotura y no se espera que su baja sea prolongada. La situación de Jantunen, sin embargo, continúa siendo una incógnita y habrá que esperar a las pruebas médicas previstas para este viernes para conocer el diagnóstico definitivo. "La lesión es muy similar. Pero no es lo mismo si es una rotura parcial o completa. También depende de cada jugador. Nick no se rompió, lo cual es una buena noticia, porque no creemos que sea de larga duración. Con Jantunen hay que esperar a las pruebas para ver el alcance", aclaraba Pedro Martínez, que tiene a dos lesionados de gravedad: Garuba y Deck.

Pedro Martínez no quiere confianzas

Pese a las lesiones que sufre, el Madrid sigue imparable y este jueves sumó su décima victoria consecutiva. Lo hizo, además, ante uno de los favoritos, un Fenerbahçe al que barrieron en la segunda parte a base de velocidad.

Ante esto, Martínez alza la voz y avisa que, como se confíen, sufrirán. Sobre todo, porque es un equipo aún por hacer y con muchas carencias. "No deberíamos relamernos demasiado. Estamos en formación, como todos. Estamos aún en octubre. Hay mucho que mejorar como equipo. No debemos caer en la condescendencia. Hemos de analizar qué pasa con el rebote defensivo y seguir mejorando como equipo. Cuando haces algo bien no quiere decir que lo vayas a hacer siempre. Hay que adaptarse a los rivales. Hoy sabíamos que no iba a ser un partido vistoso", señaló sobre el encuentro, en el que se quedó por debajo de los 100 puntos, algo que no estaba siendo habitual.

De hecho, el entrenador blanco advertía que, de inicio, su equipo había estado por debajo del rival. "Nos ha costado entrar en los primeros minutos. Su juego físico ha sido mejor que el nuestro. Hemos tenido pérdidas y hemos encajado canastas fáciles. Al final de los dos primeros cuartos, con la entrada de Campazzo, Abalde y Cabarrot hemos mejorado defensivamente y nos hemos puesto a la altura del partido. En la segunda ya hemos jugado mejor. Felicito a mis jugadores por jugar con tanta determinación", sentenciaba.