Real Madrid - Fenerbahçe: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Euroliga 2026-2027

Tras firmar cinco triunfos consecutivos en Euroliga, el Madrid vuelve a casa para vérselas con uno de los rivales más difíciles, el Fenerbahçe de Jasikevicius

Tras jugar seis de las ocho primeras jornadas de la Euroliga lejos de su público, el Real Madrid regresa a casa para vérselas con uno de los rivales más difíciles: el Fenerbahçe de Jasikevicius.

El equipo blanco empezó muy mal la temporada tras caer en los tres primeros partidos de la competición y sufrir ante Unicaja en la ACB. Pero desde entonces, suma diez victorias consecutivas y es el equipo de moda.

Su público está disfrutando con sus exhibiciones y quiere una más ante uno de los rivales más complicados de Europa después de barrer al Baskonia en el Buesa Arena (86-104).

Jugadores que creaban dudas, como Théo Maledon, están brillando a un nivel espectacular. El francés promedia en los últimos partidos 15,1 puntos, 5,6 asistencias y 18,6 de valoración. Y Andrés Feliz lo hace aún mejor, aunque el dominicano ya había demostrado su progresión en años anteriores.

El único problema está en los lesionados. Nick Smith Jr. se ha unido a Gabriel Deck y Usman Garuba, lo que podría permitir la entrada de Sergio Llull y Olivier Sarr, descartados últimamente por Pedro Martínez en esta competición.

Uno de los que mejor saben a los que se enfrentan es Jantunen, ex de los turcos. "El Fenerbahçe es un equipo difícil, probablemente el mejor equipo defensivo de la competición. Es muy físico y con experiencia. Se pueden decir muchas cosas buenas de ellos. Son dos identidades distintas en la forma en que jugamos. Tenemos un gran desafío por delante, un partido muy físico", reconoce el jugador madridista.

Pese a ello, ve al Madrid en condiciones de ganar a cualquiera. "El equipo está bien, hemos mejorado en cada partido. Todavía hay mucho margen de mejora y, además, ha habido buenos resultados", avisaba.

Sarunas Jasikevicius, técnico del equipo turco, no tiene bajas y podrá decidir quiénes integrarán la lista de 12 jugadores que se medirán al Real Madrid, aunque todo indica que el capitán Melih Mahmutoglu y Johnny Juzang, uno de los nuevos fichajes, podrían volverse a quedar fuera.

El potencial turco no crea temor en el equipo blanco, como también reflejaba otro de los nuevos, Jaime Pradilla, en la previa del choque. “Espero un partido que hasta el final va a estar muy competido. Ellos son un gran equipo y este año vienen haciendo las cosas muy bien; rebajan a los rivales mucho en puntos y tenemos que intentar mantener nuestro ritmo. Intentar tener la iniciativa y el ritmo. Si los sacamos de su ritmo de partido y metemos nuestra marcha, creo que es lo que nos va a dar ese plus para poder sacar el siguiente encuentro", afirma el aragonés.

A qué hora es el Real Madrid - Fenerbahçe de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Real Madrid y el Fenerbahçe, perteneciente a la jornada 9 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 29 de octubre a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Fenerbahçe de la Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Fenerbahçe se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en casa se retransmitirá a través de M+Vamos (diales 8 y 50) y M+Baloncesto (dial 66).

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