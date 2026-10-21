Maccabi - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Euroliga 2026-2027

El Real Madrid tratará de enlazar su cuarta victoria consecutiva en Euroliga que le metería en zona de 'play off'

El Real Madrid tratará de mantener su racha ganadora y apuntarse su segundo triunfo a domicilio de la Euroliga ante un Maccabi más necesitado, que comenzó igual de mal que los de Pedro Martínez la competición europea y que aún no han enderezado su camino.

El equipo merengue viene de enlazar seis partidos consecutivos con victoria que le han permitido liderar la ACB y situarse en la zona media en la Euroliga, a tiro de 'play off'. A sus números ha unido un juego que ha ido creciendo y del que empiezan a disfrutar los aficionados, encantados de ver exhibiciones ofensivas, aunque también se traduzca a veces en partido donde su equipo encaja muchos puntos.

Ante el Asvel, los blancos se fueron a los 111 puntos, 98 a domicilio frente al Olimpia; y en ACB, 114 al Obradoiro, 120 al Manresa y 119 al Surne Bilbao. Sólo en el duelo ante el Partizan, donde había que ganar y primaba el resultado por el mal inicio de temporada, se aplicaron más en defensa y tampoco pasaron de los 90 puntos. Pese a ello, Pedro Martínez avisa: "No siempre vamos a jugar a marcadores por encima de 100 puntos. Y no quiere decir ni que no vayamos a ganar ni que no vayamos a jugar bien".

"Yo creo que ahora mismo la tendencia que hay clarísimamente en la ACB y también en Europa es ir a posesiones cortas, buscar la ventaja rápido, jugar con una intensidad alta. Es un tipo de baloncesto en el que me siento a gusto, pero no hay una manera única de jugar bien a baloncesto, todas son buenas dependiendo de los jugadores y de lo bien que lo hagan los equipos", reconocía el técnico del Real Madrid, que ve cómo sus jugadores se adaptan a eso.

Ahora llega un Maccabi que, en Valencia, demostró ue era peligroso y ganó su segundo partido del curso. Pero que aparte de ese encuentro sólo ha ganado al Olimpia Milán. Pese a ello, cuenta con jugadores peligrosos, como el deseado Hoard, al que pretendió el Madrid, a Tre Clarck, Oshae Brissett, Yam Madar, Roman Sorkin o un Daniel Theis que quería media Europa cuando dejó este verano el AS Mónaco.

A qué hora es el Maccabi - Real Madrid de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Maccabi Tel Aviv y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 7 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 22 de octubre a partir de las 20:05 horas en el Pionir de Belgrado.

Dónde ver en TV y online el Maccabi - Real Madrid de la Euroliga

Este partido entre el Maccabi Tel Aviv y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en casa se retransmitirá a través de M+Baloncesto (dial 66).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.